محمد صلاح يدعم زميله في ليفربول ضد المشجعين الإنكليز

تداعيات العراك بين اللاعبين الإنكليزيين رحيم ستيرلنغ وجو غوميز مازالت مستمرة. إذ دخل على الخط محمد صلاح وفيرجيل فان ديك زميلا غوميز في نادي ليفربول، بإرسالهما رسالة دعم إلى زميلهما في النادي بعد المباراة التي جمعت منتخب إنكلترا ومنتخب الجبل الأسود ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020)، والتي انتهت بسبعة أهداف نظيفة للمنتخب الإنكليزي.

مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت قال إن غوميز شعر بالألم حين سماعه صيحات الاستهجان.

إذ أطلق بعض من الجمهور الإنكليزي صيحات استهجان تجاه غوميز خلال دخوله الملعب. والسبب يعود إلى استبعاد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنكليزي لرحيم ستيرلنغ من تشكيلة الفريق بسبب ضربه زميله غوميز خلال الحصة التدريبية للمنتخب. وكان هو العراك الثاني بين اللاعبين بعد موقعة أنفيلد بين ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يلعب ستيرلنغ، والتي انتهت بثلاثة أهداف لهدف وابتعاد ليفربول بصدارة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان ستيرلنغ قد أعلن عن اعتذاره على موقع انستغرام لزميله غوميز لكن ذلك لم يمنع المدرب من استبعاده من تشكيلة المنتخب أمام الجبل الأسود. رغم أن ستيرلنغ من أهم نجوم المنتخب الإنكليزي وقد سجل 8 أهداف خلال تصفيات البطولة .

كما قال رحيم ستيرلنغ إنه يشعر بخيبة الأمل من مشاهدة صيحات الاستهجان تجاه زميله غوميز، "الأمر قد انتهى ويجب أن يتوقف الجميع عن الحديث حوله.

كما قال مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت إن غوميز شعر بالألم حين سماعه صيحات الاستهجان.

وكان محمد صلاح قد بعث بصورة يظهر فيها مع زميله غوميز خلال حصة تدريبية في نادي ليفربول واضعا فوقها صورة لقلبين، وبعثها على شكل رسالة عن طريق انستغرام.

عباس الخشالي