محمد صلاح يتحفّز لمعانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة غداً السبت (الأول من يونيو/حزيران 2019) إلى العاصمة الإسبانية مدريد، التي تحتضن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، في قمة كروية يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة والتشويق.

واستبق نجم ليفربول محمد صلاح هذه المباراة الصعبة للغاية بتصريح صحفي، يعكس تعطش الدولي المصري للفوز بمسابقة الكأس "ذات الأذنين". وقال صلاح "أنا سعيد لأنني سألعب النهائي مرة ثانية... أحلم بتسجيل هدف الفوز بدوري الأبطال"، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية.

عناصر قوة

ولتحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، يحتاج محمد صلاح إلى إخراج أفضل ما في جعبته الكروية، إذ يمتلك صاحب القدم اليسرى الساحرة من المهارة ما يمكنه من ترجيح كفة "الريدز" على حساب توتنهام، الذي لن يكون بالتأكيد لقمة سائغة.

وسيستهل صلاح المباراة من مركزه المعتاد كجناح فوق المستطيل الأخضر، حيث سيحاول النجم المصري خلخلة دفاع توتنهام، وذلك بالاعتماد على سرعته الكبيرة خصوصاً في الصراعات الثنائية، فضلاً عن تحركه المستمر فوق الملعب من دون كرة.

هذا التحرك المستمر، يُعطي لصلاح كذلك فرصة جيدة للغاية في الحصول على عدة فرص في المباراة وتحويلها إلى أهداف في شباك الفرق المنافسة، التي فشلت كثيراً في صد هجمات صلاح المتنوعة ومن بينها: التسديد من بعيد، الضربات الرأسية المحكمة والمراوغات المُتقنة من مساحة ضيقة جداً.

مرونة تكتيكة

هل يبتسم صلاح أخيراً بعد خيبة نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد؟

دور محمد صلاح لن ينحصر في شغل مركز الجناح على الجهة اليمنى، إذ من الوارد جداً أن يتبادل أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي المراكز مع زميله في الفريق فيرمينو، ما يعني إمكانية لعب صلاح كرأس حربة في المباراة.

أيضاً، سيحاول محمد صلاح مساندة باقي لاعبي الفريق في الخط الخلفي، فالموهوب المصري يتمتع بلياقة بدنية عالية تمكنه من العودة إلى الوراء ومنع تقدم الخصم بالكرة، لاسيما في اللحظات التي يتعرض فيها "الريدز" إلى ضغط كبير من الفريق الخصم.

باكورة الألقاب

وسينجح صلاح - في حال التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا - في التتويج بلقبه الأول مع ليفربول، حيث يُدرك النجم المصري أن مباراة توتنهام فرصة مواتية للغاية لتجاوز خيبة أمل نهائي الموسم الماضي، والتي سقط فيها ليفربول أمام حامل اللقب ريال مدريد بـ 1- 3.

وكان محمد صلاح، قد أكد مراراً وتكراراً رغبته الواضحة في اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية مع "الريدز"، فبعد فوزه بعدة ألقاب فردية يستعد الآن صاحب القدم اليسرى الساحرة للفوز بلقب الجماعي الأول مع ليفربول، إلاّ إذا كان لتوتنهام رأي مغاير في لعبة مفتوحة على كل الاحتمالات.