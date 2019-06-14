محمد صلاح وبشرى سارة لعشاق ليفربول

كان ريال مدريد الإسباني ويوفينتوس الإيطالي من أقوى المهتمين لضم جوهرة مصر محمد صلاح إلى صفوفهما، بقيمة مالية كانت لن تقل عن 150 مليون جنيه استرليني. بيد أنه وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية صُد الناديان العريقان برفض واضح من قبل نجم ليفربول الذي يستعد حالياً مع منتخب بلاده لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي سوف تحتضنها مصر من 21 يونيو/حزيران إلى 19 من يوليو/ تموز.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن لاعب خط الوسط لا ينوي الرحيل في الموسم القادم عن "انفيلد رود"، لكنه قد يفكر في الأمر نهاية الموسم القادم.

يذكر أن صلاح انتقل إلى "الحمر" قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وعقده مع النادي الانجليزي مستمر إلى غاية نهاية موسم 2023.

وحسب ذات التقرير، الأمر ينطبق أيضا على زميل صلاح، الدولي السنغالي ساديو ماني. فالأخير "سعيد" مع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب ولا "ينوي الرحيل" في الوقت الحالي.

و.ب