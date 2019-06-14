 محمد صلاح وبشرى سارة لعشاق ليفربول | عالم الرياضة | DW | 17.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

محمد صلاح وبشرى سارة لعشاق ليفربول

وفق تقرير لصحيفة "ميرور"، رفض نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح عرضي ريال مدريد الإسباني ويوفينتوس الإيطالي؛ غير أن لاعب خط الوسط لا ينوي الرحيل في الموسم القادم عن "انفيلد رود"، لكنه قد يفكر في الأمر نهاية ذلك الموسم.

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool Mo Salah (Reuters/K. Pfaffenbach)

كان ريال مدريد الإسباني ويوفينتوس الإيطالي من أقوى المهتمين لضم جوهرة مصر محمد صلاح إلى صفوفهما، بقيمة مالية كانت لن تقل عن 150 مليون جنيه استرليني. بيد أنه وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية صُد الناديان العريقان برفض واضح من قبل نجم ليفربول الذي يستعد حالياً مع منتخب بلاده لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي سوف تحتضنها مصر من 21 يونيو/حزيران إلى 19 من يوليو/ تموز.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن لاعب خط الوسط لا ينوي الرحيل في الموسم القادم عن "انفيلد رود"، لكنه قد يفكر في الأمر نهاية الموسم القادم.

يذكر أن صلاح انتقل إلى "الحمر" قادما من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وعقده مع النادي الانجليزي مستمر إلى غاية نهاية موسم 2023.

وحسب ذات التقرير، الأمر ينطبق أيضا على زميل صلاح، الدولي السنغالي ساديو ماني. فالأخير "سعيد" مع فريق المدرب الألماني يورغن كلوب ولا "ينوي الرحيل" في الوقت الحالي.

و.ب

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    محمد صلاح

    خيال الرسامة الروسية أوغا ليسنكوغا التي عادة ما تحب رسم القطط، أوحى لها برسم محمد صلاح مثل قط سمين. رغم أن محمد صلاح نحيف البنية.

  • Porträt von Thomas Müller, Foto und Zeichnung Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Thomas Müller (Imago/Nordphoto & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    يحك رأسه حين يفكر

    رسم الفنان الألماني روني هايمان لاعبي المنتخب الألماني لكرة القدم. لمساته الفنية تظهر اللاعبين في حالات اعتادوا على القيام بها، مثل اللاعب توماس مولر الذي يحك رأسه غالباً، خصوصاً في اللقاءات الصحفية.

  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    جمال "رونالدو"

    بعد أن سخر العالم كله من تمثال كريستاينو رونالدو البرونزي في مسقط رأسه بمدينة ماديرا البرتغالية، قرر الرسام الإيطالي خوسيه سالا، رسمه على حقيقته وإظهار "جماله". فهل أظهر الإيطالي صورة البرتغالي الحقيقية في الصورة؟

  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    فارس إنجليزي

    نجم المنتخب الإنجليزي هاري كين أظهره الفنان السويسري ومصمم الرسوم المتحركة نايل شتوبنغز، كفارس انجليزي جاحظ العينين. يهتم الفنانون عادة بأشياء لا يهتم بها عادة الآخرون.

  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    هل هذا ميسي؟

    هل يمكن التعرف على صاحب الصورة الأصلية ليونيل ميسي لو شاهد المرء الصورة الكاريكاتيرية أولاً؟. هذه الصورة من رسم الفنان البريطاني أندي توكر، الذي حول ميسي إلى شخصية كاريكاتيرية مختلفة تماما.

  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    الأرض تتشقق

    لاحظ الفنان البلجيكي كونستانتين زوننبيرغ أن ركلات موطنه، مهاجم المنتخب البلجيكي كيفن دي بروينه، قوية جدا. فما كان من الفنان إلا أن رسم مواطنه والأرض تتشقق من تحته.

  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    منتخب "الديوك"

    أخذ الفنان السويسري باتريك غراف على عاتقه رسم لاعبي منتخب فرنسا وهم يتكلمون. والصورة للمهاجم بوغبا إذ يقول بما معناه "تمريرة محكمة".

  • Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Gerard Piqué (Imago/Horstmüller & Tschuttiheft.li)

    محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

    كاتالوني من القرن السادس عشر

    الكاتالوني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة والمنتخب الإسباني، تخيله الفنان السويسري بيتر بريم كشخصية من القرن السادس عشر. بيكيه يرتدي ملابس تقليدية تلائم ذلك العصر. ولم ينس الفنان وضع شعار برشلونة على صدر المدافع الذي يفتخر بكونه من كاتالونيا. إعداد: سلكه فونش/ عباس الخشالي


مختارات

هكذا احتفل منتخب "الفراعنة" بعيد ميلاد محمد صلاح

قبل أسبوع من انطلاق منافسات بطولة أمم إفريقيا على أرضه، المنتخب المصري يحتفل بعيد ميلاد نجمه محمد صلاح. ونجم ليفربول يعلق على هذه الالتفاتة عبر توتير. (16.06.2019)  

"أثر محمد صلاح" .. دراسة تكشف عن تراجع كراهية المسلمين في ليفربول

دراسة فريدة من نوعها ترصد أثر النجوم على المجتمع، كُشف عن أن انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى نادي ليفربول أدى إلى نتائج إيجابية لم تكن متوقعة. (02.06.2019)  

محمد صلاح.. هداف ماهر يجيد صيد السمك أيضا؟

يبدو أن موهبة محمد صلاح لا تقتصر فقط على هز شباك الفرق المنافسة وتحقيق الألقاب. النجم المصري كشف على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي عن موهبة أخرى! (11.06.2019)  

محمد صلاح "قط" سمين.. بريشة فنانة روسية!

تُصدر مجلة "تشوتي هفلتي" السويسرية المتخصصة في كرة القدم منذ أكثر من عقد رسوماً للاعبي كرة القدم. ثلاث نسخ كل عام تظهر من المجلة. في معرض الصور بعض من لاعبي كرة القدم بعيون فنانين عالميين. (14.06.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ليفربول يسحق توتنهام في نهائي أبطال أوروبا  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool

أيفونات من ذهب وقيمة بالمليار.."مكارم" لقب الأبطال على ليفربول 14.06.2019

لا زالت الهدايا تنهال على ليفربول الإنجليزي المتوج بالكأس"ذات الأذنين": أيفونات من الذهب وقيمة تسويقية تجاوزت عتبة مليار يورو، ليحصل بذلك المدرب يورغن كلوب على لقب "مدرب فريق المليار".

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool

كلوب وصلاح يقودان ليفربول للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 01.06.2019

في مباراة لم تأت على مستوى التوقعات من حيث المتعة، سجل محمد صلاح هدفاً مبكراً من ركلة جزاء وقاد ليفربول الإنكليزي إلى إحراز لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مواطنه توتنهام بهدفين نظيفين في مدريد.

Lionel Messi mit seinen Söhnen

ميسي: ابني يحتفل بأهداف ريال مدريد 06.06.2019

كشف نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي أن ابنه ماتيو، يحتفل بتسجيل ريال مدريد الأهداف في شباك الفرق المنافسة. أحسن لاعب في العالم خمس مرات أكد أنه رغم "استفزازات" ابنه تياغو إلاّ أنه يُضفي أجواء من الكوميديا في المنزل.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

محمد صلاح وبشرى سارة لعشاق ليفربول

ناصر الخليفي يهدد: الأبواب مشرعة لمن يريد أن يرحل!

بطولة أمم إفريقيا..فرصة "أسود الأطلس" لإسماع زئيرها

هكذا احتفل منتخب "الفراعنة" بعيد ميلاد محمد صلاح

مونديال السيدات 2019: هولندا وكندا إلى ثمن النهائي

هوملز إلى دورتموند .. أنباء عن احتمال عودة "الابن الضال"