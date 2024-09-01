محمد صلاح: هذا هو آخر موسم لي مع ليفربول!!

بعد هزيمة المضيف مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري، أكد نحم ليفربول المصري محمد صلاح أن هذا هو آخر موسم له مع النادي الإنجليزي. فماذا بشأن فرضية انتقال "الفرعون" المصري" للعب بالسعودية؟

أعرب النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، عن سعادته بفوز فريقه الكبير 3 / صفر على مضيفه وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد (الأول من أيلول/سبتمبر 2024)، في قمة مباريات المرحلة الثالثة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز صلاح هدفاً وصنع هدفين آخرين أحرزهما زميله الكولومبي لويس دياز، ليقود ليفربول للحفاظ على العلامة الكاملة في البطولة حتى الآن، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وقال صلاح لشبكة (سكاي سبورتس)، عقب المباراة التي أقيمت بملعب (أولد ترافورد) معقل مانشستر يونايتد: "لقد أمضيت صيفاً جيداً، ووقتاً طويلاً للبقاء مع نفسي والتفكير بشكل إيجابي قليلاً، هذا هو آخر موسم لي مع النادي وأريد الاستمتاع به". وتابع "أشعر بأنني حر في لعب كرة القدم - سنرى ما سيحدث العام المقبل". وأكد صلاح "لكي أكون منصفاً، كنت قادماً إلى المباراة التي قد تكون المرة الأخيرة لي في أولد ترافورد. لم يتحدث معي أحد في النادي بشأن العقود. الأمر لا يعود لي، بل متروك للنادي".

وتحدث صلاح عن الفوز على مانشستر يونايتد، حيث قال "نتيجة رائعة. الجميع يعرف أن مباراة الديربي مهمة للجماهير والمدينة. نحن بحاجة للاستمرار على هذا النهج وإذا كنت تريد القتال من أجل الدوري فعليك الفوز بكل مباراة". أضاف صلاح "لقد تمكنت من المشاركة في ثلاث مباريات، لذا أنا سعيد بذلك. يطلب منا المدرب أن نضغط بشكل عالي على الفرق المنافسة وتسببنا في ارتكاب لاعبي مانشستر يونايتد هفوتين تمكننا من استغلالهما. كان ذلك جزءاً من الخطة".

وكشف صلاح، الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفربول الصيف المقبل "يأتي المدير الفني الجديد بأسلوبه ويريد من الجميع التكيف مع الوضع، وقد عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين الكبار قائلا إنهم بحاجة إلى تقديم مثال للاعبين الأصغر سناً".

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محمد صلاح إلى السعودية؟

يذكر أن صلاح ساهم بستة أهداف من إجمالي 7 أهداف أحرزها ليفربول في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي، وذلك عقب تسجيله 3 أهداف وصناعته مثلها. ودخل "الفرعون" التاريخ مع ليفربول بالتتويج بسبعة ألقاب كبرى، إضافة إلى إحراز 214 هدفاً منذ 2017.

وذُكرت فرضية مغادرته إلى السعودية كثيراً في الصحافة، إذ أشارت تقارير إلى رفض ليفربول عرضاً بقيمة 180 مليون يورو من نادي الاتحاد قبل عام.

ومدد صلاح عقده مع ليفربول لثلاثة أعوام في 2022، مما جعله اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي الإنكليزي (أكثر من 21 مليون يورو سنوياً) حسب وسائل إعلام متخصصة.

وكان رد فعل مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت، عندما سُئل في المؤتمر حول احتمال رحيل صلاح في عام 2025 "هي الكثير من الافتراضات". وتابع "في الوقت الحالي، هو واحد منا وأنا سعيد بذلك، إنه يلعب بشكل جيد للغاية، أنا لا أتحدث عن عقود اللاعبين ولكن يمكنني التحدث لساعات حول كيفية لعب +مو+ اليوم، هل أنت مهتم؟".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)