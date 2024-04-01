محمد شريتح

محمد شريتح صحفي ومخرج أفلام حائز على جوائز. يركز في نشاطه الصحفي على السياسة والإرهاب والصراعات المسلحة في الشرق الأوسط.

لأكثر من عقد من الزمان، غطى محمد شريتح القضايا الراهنة في لبنان وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط لصالح وسائل إعلام إقليمية ودولية. وهو حاليًا مراسل الشرق الأوسط ورئيس مكتب DW في العاصمة اللبنانية بيروت.