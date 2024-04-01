محمد شريتح
محمد شريتح صحفي ومخرج أفلام حائز على جوائز. يركز في نشاطه الصحفي على السياسة والإرهاب والصراعات المسلحة في الشرق الأوسط.mchreyteh
لأكثر من عقد من الزمان، غطى محمد شريتح القضايا الراهنة في لبنان وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط لصالح وسائل إعلام إقليمية ودولية. وهو حاليًا مراسل الشرق الأوسط ورئيس مكتب DW في العاصمة اللبنانية بيروت.
عمل محمد سابقًا كصحفي استقصائي ومراسل لهيئة الإذاعة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وهو متخصص ويتمتع بخبرة كبيرة في تغطية السياسة والصراع والإرهاب والأقليات واللاجئين وكمراسل حربي في الشرق الأوسط.