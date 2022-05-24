محمد بن سلمان وأردوغان.. من يحتاج إلى من؟

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ولي العهد السَعودي محمد بن سلمان في زيارة لأنقرة هي الأولى له منذ اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.. وحديث عن عزم البلدين على بدء حقبة جديدة من التعاون.. فهل هو طُويت كل الملفات الخلافية؟
أكدت تركيا والسعودية عزمهما بدء حقبة جديدة من التعاون في الوقت الذي يستهدف فيه البلدان التطبيع الكامل للعلاقات بينهما والتي بدأت في الانهيار منذ عام 2013. عودة العلاقات بهذا الزخم بين البلدين حتمتها ضرورات ومصالح مشتركة.
في خطوة جديدة على طريق عودة الدفء إلى العلاقات بين القوتين الإقليميتين، يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تركيا، التي كان رئيسها قد بادر إلى زيارة المملكة، في وقت تعاني بلاده من أزمة مالية واقتصادية حادة.
رغم تعهده سابقاً بجعلها "منبوذة"، يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة السعودية ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وسبقت الزيارة إشادة نادرة من إدارة بايدن بدور ابن سلمان في تمديد هدنة في اليمن.
تعتزم شركة غوغل إنشاء "منطقة سحابية" في السعودية وتؤكد أنها سوف تحمي بيانات المستخدمين. بيد أنه وبالرغم من تطمينات الشركة، يحذر نشطاء ومنظمات حقوقية من أن خطط غوعل ستشكل خطرا على حياة المعارضين في السعودية.
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