 محمد بن سلمان وأردوغان.. من يحتاج إلى من؟ | مسائية DW | DW | 22.06.2022

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مسائية DW

محمد بن سلمان وأردوغان.. من يحتاج إلى من؟

ولي العهد السَعودي محمد بن سلمان في زيارة لأنقرة هي الأولى له منذ اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.. وحديث عن عزم البلدين على بدء حقبة جديدة من التعاون.. فهل هو طُويت كل الملفات الخلافية؟

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