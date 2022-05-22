محمد النعاس.. أول كاتب ليبي يفوز بجائزة البوكر العربية

فازت رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب الليبي الشاب محمد النعاس بالجائزة العالمية للرواية العربية المعروفة بـ "البوكر العربية" في دورتها الخامسة عشرة اليوم الأحد (22 مايو/ أيار 2022).

واختارت لجنة التحكيم الرواية من بين قائمة ضمت روايات "ماكيت القاهرة" للمصري طارق إمام و"يوميات روز" للإماراتية ريم الكمالي و"الخط الأبيض من الليل" للكويتي خالد النصر الله و"أسير البرتغاليين" للمغربي محسن الوكيلي و"دلشاد" للعمانية بشري خلفان.

تبلغ قيمة الجائزة 50 ألف دولار إضافة إلى ترجمة الرواية للغة الإنجليزية وذلك بخلاف عشرة آلاف دولار كانت قد حصلت عليها كل رواية وصلت للقائمة القصيرة.

وقال الروائي والأكاديمي التونسي شكري المبخوت رئيس لجنة التحكيم "لقد قامت الرواية المتوجة على استعادة تجربة شخصية في ضرب من الاعترافات التي نظم السرد المتقن المشوق فوضى تفاصيلها ليقدم نقدا دقيقا عميقا للتصورات السائدة عن الرجولة والأنوثة وتقسيم العمل بين الرجل والمرأة وتأثيرهما النفسي والاجتماعي".

وجاء الإعلان عن الفائزة بالجائزة المرموقة عربيا في مجال الرواية خلال حفل أقيم في دولة الإمارات عشية انطلاق الدور 31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وكان مجلس أمناء الجائزة أعلن من قبل تلقي 122 رواية من 18دولة للمنافسة في هذه الدورة صدرت في الفترة من أول يوليو/ تموز 2020 إلى آخر يونيو/ حزيران 2021.

وقال ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة "تعلن ‘خبز على طاولة الخال ميلاد‘ عن ميلاد روائي عربي واعد، لينضم إلى كوكبة الكتاب الشبان الذين قدمتهم (البوكر العربية) إلى القارئ العربي، في وطنه الكبير من المحيط إلى الخليج، وفي مهاجر هذا القارئ في شتى أصقاع المعمورة".

والنعاس، المولود في عام 1991، الصحفي وكاتب القصة القصيرة، هو أصغر كاتب على الإطلاق يفوز بهذه الجائزة. و"خبز على طاولة الخال ميلاد" هي أول رواية للنعاس وتتطرق لمعاني الرجولة.

وغاب النعاس المولود في 1991 وحاصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس عن حفل إعلان الجائزة وتسلمها نيابة عنه الناشر صالح الحماد.

هـ.د/ أ.ح (د ب أ، رويترز)