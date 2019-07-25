محمد الناصر.. رفيق درب السبسي يقود تونس في مرحلة انتقالية صعبة

أدخلت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، التي أٌعلن عنها صباح اليوم (الخميس 25 يوليو/ تموز)، تونس في مرحلة شغور رئاسي. وبحسب الدستور التونسي الصادر عام 2014 في الفصل 84 يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتاً لفترة أدناها 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً. وهو ما أعلن عنه رئيس البرلمان محمد الناصر، الذي قال أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتاً.

وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مع فترة، مقبلة فيها تونس على انتخابات رئاسية وتشريعية، وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 أيلول/سبتمبر المقبل بدلا من يوم 17 تشرين ثان/نوفمبر.

ويفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 2 آب/أغسطس، بينما تبدأ الحملة الانتخابية يوم 2 أيلول/سبتمبر المقبل. وإلى غاية ذلك الموعد سيتولى محمد الناصر منصب الرسائة في تونس.

من هو محمد الناصر؟

ولد محمد الناصر في الـ 21 من شهر مارس/ آذار عام 1934، في مدينة الجم التابعة لولاية المهدية. تابع تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية بمسقط رأسه بالجم والثانوي بالمدرسة الصادقية، وتحصل على الإجازة في الحقوق من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس عام 1956. ثم حصل على الدكتوراه في القانون الاجتماعي عام 1976 من جامعة باريس السوربون.

شغل محمد الناصر مناصب مهمة في الدولة، أهمها منصب وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1974 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وشغل نفس المنصب في حكومة الباجي قائد السبسي في 2011. كما عمل رئيساً لديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية في الفترة ما بين 1961 و1964 ومديراً للشغل في الفترة ما بين 1965 و1967، ومن ثم عُين رئيساً مديراً عاماً للديوان الوطني للتكوين المهني والتشغيل والهجرة في الفترة ما بين 1967 و1972.

على المستوى الدولي عُين محمد الناصر على رأس البعثة التونسية بجنيف ومثّل تونس في عدة منظمات دوليّة، منها رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك عام 1965 ورئاسة المؤتمر الدولي للتشغيل بجنيف عام 1976 ورئاسة المؤتمر الدولي للشغل بجنيف عام 1985 ورئاسة اللجنة الدولية لحقوق الإنسان بجنيف 1993. وكذلك منصب منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس عام 2005، ورئيس معهد الاستشارات الاجتماعية بتونس.

يتميز المسار السياسي لمحمد الناصر بالعديد من المحطات، أهمها انضمامه في فبراير/ شباط عام 2014 رسمياً لحزب نداء تونس، وتعيينه نائباً لرئيس الحزب. تولى الناصر خطة نائب رئيس حزب حركة نداء تونس منذ 2014 ثم تولى رئاسة الحركة من 31 ديسمبر/ عام 2014 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

يشغل محمد الناصر (85 عاماً)، حالياً منصب رئيس البرلمان التونسي منذ 2014. ويعد الناصر أقرب السياسيين للرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي. وقال الناصر فور وفاة السبيسي "أريد أن أثمن ما قام به الرئيس في بناء دولة الاستقلال وفي رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".