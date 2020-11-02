محمد الشريف.. لاجئ استطاع الوصول إلى برنامج ألماني شهير ليصدح بالألحان العربية

قصة اللاجئ محمد الشريف المشارك في برنامج المسابقات الغنائي "ذا فويس" The Voice والتي بثتها قناة سات 1 الألمانية مساء الأحد الماضي (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020) كانت قوية ومؤثرة، حيث عرضت القناة الألمانية مشاركة الشريف في برنامجها الغنائي واختياره من أجل تقديم نفسه، كما بثت قصة لجوئه وعائلته وكيفية قدومهم من حلب إلى ألمانيا، وكيف اضطروا لخوض تجربة عبور البحر عبر قارب غير مجهز، ومشاعر الخوف التي انتابتهم في عرض البحر، ومحاولة الشريف التخفيف عن عائلته وبقية اللاجئين بالغناء طيلة الرحلة، و لغاية تمكنهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بعد أن صادفتهم سفينة إنقاذ في البحر أوصلتهم إلى إيطاليا، ومن ثم انتقاله إلى الأراضي الألمانية.

الشريف لم يرد أن تكون مفاجأته لمحبيه تمثيله اللاجئين عبر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير هذا فقط، كونه كما أعلنت اللجنة أنه اللاجئ العربي الوحيد الذي استطاع المشاركة بالبرنامج هذا العام، بل رغب في أن يكون حضوره ذكرى لا تنسى في أذهان العديدين،

فاختار ألحانا وكلمات عربية من أجل أن تصدح عبر أجواء البرنامج، وعبر أثير القناة الألمانية، فاستطاعت أغنيته المشاركة، أن تصل إلى بيوت ملايين الألمان المتابعين، لتكون رسالة حب يرسلها لجميع المتابعين للبرنامج باختلاف هويتهم.

هذه الأغنية العربية في البرنامج بنسخته الألمانية كسرت احتكار الأغاني الإنكليزية والألمانية المشاركة، وأضفى عليها نسخة عربية محببة، وصفتها لجنة التحكيم بعدها بأنها إثراء ثقافي وتنويع لبرنامج المسابقات الأشهر.

الفنان يتحدث عن نفسه

موقع مهاجر نيوز كان الأسبق في لقاء النجم الشاب، ليحدثنا عن تجربته المميزة في الظهور على المنصة أمام لجنة التحكيم من أجل تقديم نفسه. ويوجز الشريف مشاعره لمهاجر نيوز بأنها كانت مضطربة نوعا ما، فهو وإن كان يملك خبرة في الظهور على المسرح والغناء أمام الجمهور بحكم أن له تجارب غنائية سابقة، وبأنه خريج معهد حلب للموسيقى، إلا أن فكرة أن لديه دقيقتين فقط لإقناع اللجنة بأدائه، وبأن الملايين في ألمانيا يتابعونه، مثّل له بعض القلق، ولكن هذا كل تبدد فور مشاهدته التفاعل الكبير للجمهور المشارك.

مشاعر الشريف كانت لا توصف لدى رؤيته مقاعد لجنة التحكيم تدور صوبه تباعا وهو ما يعني إعجابهم به، وبصوته. ثلاثة من المحكمين أعربوا عن إعجابهم بصوته، في حين أن المقعد النسائي والذي يحوي محكمتين برر أنهما انشغلا بالرقص وبأن هذا النوع من الموسيقى غريب عليهم. محاولات المحكمين لجذب الشريف لفريقهم كانت واضحة إلا أنه في النهاية اختار المغني نيكو فيلينبرينك المعروف باسم نيكو سانتوس، وهو مغني وكاتب أغاني ألماني انتقلت عائلته منذ صفره إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، ليعيش بها ويتقن الإسبانية ونمط الموسيقي الإسباني.

وعن هذا الاختيار يقول الشريف أن رأى في سانتوس الشخص المناسب بحكم أنه قريب من الأغاني الاسبانية، فهو سيكون الأقرب له من ناحية اللحن ونمط الغناء العربي، كما أنه أخبره أن لديه أصدقاء عرب وهو ما شجع الشريف على اختياره لرعايته في متابعة المنافسة في هذا البرنامج.

الفنان محمد الشريف: تفاعل الجمهور كان رائعا وأنساني أي قلق أو خوف

أغنية عربية وفيديو كليب

وعن اختياره لأغنية عربية يقول الشريف أن هذا الأمر كان هدفا له منذ البداية، فمشاركته كانت من أجل أن يمثل شريحة كبيرة من العرب واللاجئين في ألمانيا، وهو يريد أن ينقل ثقافته وجزءا من شخصيته إلى الألمان، كما أنه كان يريد أن يكون أول عربي يغني بالعربية في هذا النوع من البرامج الموسيقية، وهو ما حققه عبر هذه المشاركة.

هذا الظهور الإعلامي الكبير لم يكن الأول له في ألمانيا فقد سبق و أن أنتج العديد من الأغاني الخاصة منها على سبيل المثال "عيونك تقتلني"، "قلي شيء كلمة"، "حرية قلبي"، و"حلم حلب" وأخرها أغنية وفيديو كليب بعنوان Superman of Love باللغات العربية والإنجليزية والألمانية حتى يصل صوته وفنه الى الجمهور الغربي والألماني ويخاطب المجتمع الأوروبي بلغتهم، حيث لاقت رواجا وانتشارا واسعا.

ولأن أغنية Superman of Love تتألف من ثلاث لغات بالإضافة الى أفكار تم تطبيقها لأول مرة من خلال دمج الموسيقى الغربية مع الشرقية من حيث اللحن والكلمات ونوعية الأداء الفني، فقد لاقت استحسانا كبيرا وإقبالا لافتا على قناة اليوتيوب.

يشار إلى أن محمد الشريف قد قدم إلى ألمانيا نهاية عام 2014 واستطاع بعد دراسته للغة الألمانية البدء بدراسة جديدة بنظام التعليم المزدوج في ألمانيا، وقد أنهى الشريف دراسته بنجاح في الوكالة الاتحادية للعمل" و "مركز العمل". وقد تخرج منها بعد دراسة دامت 3 سنوات بنظام التعليم المزدوج كموظف متخصص في خدمات سوق العمل الالماني ومساعدات البطالة.

ويتطلع الشريف شوقا إلى المرحلة القادمة للبرنامج حيث. يؤكد أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه للعبور إلى مراحل أعلى وأبعد من أجل تحقيق حلمه القادم وهو الوصول إلى اللقب.

كما أنه صرح لمهاجر نيوز حصريا أنه بصدد تحضير أغنية جديدة باللهجة المصرية باللون الشعبي المحبب للناس وهي من كلماته وألحانه وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد الأدهمي.

الكاتب: علاء جمعة ـ مهاجر نيوز