 محمد الشريف.. لاجئ استطاع الوصول إلى برنامج ألماني شهير ليصدح بالألحان العربية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 05.11.2020

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ثقافة ومجتمع

محمد الشريف.. لاجئ استطاع الوصول إلى برنامج ألماني شهير ليصدح بالألحان العربية

فجرت حلقة The Voice بنسختها الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بإعلان مشاركتها اللاجئ الفلسطيني القادم من حلب محمد الشريف في برنامجها، ونجاحه في التخطي للمرحلة المقبلة، مهاجر نيوز وصلت إلى هذا الفنان وتحدثت معه.

The Voice of Germany | Mohammed Alsharief (Alla Juma/DW )

 قصة اللاجئ محمد الشريف المشارك في برنامج المسابقات الغنائي "ذا فويس" The Voice والتي بثتها قناة سات 1 الألمانية مساء الأحد الماضي (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020) كانت قوية ومؤثرة، حيث عرضت القناة الألمانية مشاركة الشريف في برنامجها الغنائي واختياره من أجل تقديم نفسه، كما بثت قصة لجوئه وعائلته وكيفية قدومهم من حلب إلى ألمانيا، وكيف اضطروا لخوض تجربة عبور البحر عبر قارب غير مجهز، ومشاعر الخوف التي انتابتهم في عرض البحر، ومحاولة الشريف التخفيف عن عائلته وبقية اللاجئين بالغناء طيلة الرحلة، و لغاية تمكنهم من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية بعد أن صادفتهم سفينة إنقاذ في البحر أوصلتهم إلى إيطاليا، ومن ثم انتقاله إلى الأراضي الألمانية.

مختارات

استطاع لاجئ سوري في ألمانيا أن يحصل على براءة اختراع لحلم راوده طويلا، ورغم التحديات التي واجهته، تمكن من الحصول على دعم جمعية ألمانية لمشروعه. ففكرة المشروع تستهدف شريحة واسعة من الألمان.

أكاديمية خاصة باللاجئين في جامعة لايبزغ. فكرة المهاجر العراقي ريان عبد الله، وتتيح الأكاديمية إمكانية الدراسة بلغات عدة، فضلا عن تأهيل اللاجئين الراغبين في إتمام دراستهم في جامعات ألمانية، ما يسهل دخولهم في سوق العمل.

الشريف لم يرد أن تكون مفاجأته لمحبيه تمثيله اللاجئين عبر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير هذا فقط، كونه كما أعلنت اللجنة أنه اللاجئ العربي الوحيد الذي استطاع المشاركة بالبرنامج هذا العام، بل رغب في أن يكون حضوره ذكرى لا تنسى في أذهان العديدين،

فاختار ألحانا وكلمات عربية من أجل أن تصدح عبر أجواء البرنامج، وعبر أثير القناة الألمانية، فاستطاعت أغنيته المشاركة، أن تصل إلى بيوت ملايين الألمان المتابعين، لتكون رسالة حب يرسلها لجميع المتابعين للبرنامج باختلاف هويتهم.

هذه الأغنية العربية في البرنامج بنسخته الألمانية كسرت احتكار الأغاني الإنكليزية والألمانية المشاركة، وأضفى عليها نسخة عربية محببة، وصفتها لجنة التحكيم بعدها بأنها إثراء ثقافي وتنويع لبرنامج المسابقات الأشهر.

الفنان يتحدث عن نفسه

موقع مهاجر نيوز كان الأسبق في لقاء النجم الشاب، ليحدثنا عن تجربته المميزة في الظهور على المنصة أمام لجنة التحكيم من أجل تقديم نفسه. ويوجز الشريف مشاعره لمهاجر نيوز بأنها كانت مضطربة نوعا ما، فهو وإن كان يملك خبرة في الظهور على المسرح والغناء أمام الجمهور بحكم أن له تجارب غنائية سابقة، وبأنه خريج معهد حلب للموسيقى، إلا أن فكرة أن لديه دقيقتين فقط لإقناع اللجنة بأدائه، وبأن الملايين في ألمانيا يتابعونه، مثّل له بعض القلق، ولكن هذا كل تبدد فور مشاهدته التفاعل الكبير للجمهور المشارك.

مشاعر الشريف كانت لا توصف لدى رؤيته مقاعد لجنة التحكيم تدور صوبه تباعا وهو ما يعني إعجابهم به، وبصوته. ثلاثة من المحكمين أعربوا عن إعجابهم بصوته، في حين أن المقعد النسائي والذي يحوي محكمتين برر أنهما انشغلا بالرقص وبأن هذا النوع من الموسيقى غريب عليهم. محاولات المحكمين لجذب الشريف لفريقهم كانت واضحة إلا أنه في النهاية اختار المغني نيكو فيلينبرينك المعروف باسم نيكو سانتوس، وهو مغني وكاتب أغاني ألماني انتقلت عائلته منذ صفره إلى جزيرة مايوركا الإسبانية، ليعيش بها ويتقن الإسبانية ونمط الموسيقي الإسباني.

وعن هذا الاختيار يقول الشريف أن رأى في سانتوس الشخص المناسب بحكم أنه قريب من الأغاني الاسبانية، فهو سيكون الأقرب له من ناحية اللحن ونمط الغناء العربي، كما أنه أخبره أن لديه أصدقاء عرب وهو ما شجع الشريف على اختياره لرعايته في متابعة المنافسة في هذا البرنامج.

الفنان محمد الشريف في برنامج المسابقات الغنائي.

الفنان محمد الشريف: تفاعل الجمهور كان رائعا وأنساني أي قلق أو خوف

أغنية عربية وفيديو كليب

وعن اختياره لأغنية عربية يقول الشريف أن هذا الأمر كان هدفا له منذ البداية، فمشاركته كانت من أجل أن يمثل شريحة كبيرة من العرب واللاجئين في ألمانيا، وهو يريد أن ينقل ثقافته وجزءا من شخصيته إلى الألمان، كما أنه كان يريد أن يكون أول عربي يغني بالعربية في هذا النوع من البرامج الموسيقية، وهو ما حققه عبر هذه المشاركة.

هذا الظهور الإعلامي الكبير لم يكن الأول له في ألمانيا فقد سبق و أن أنتج العديد من الأغاني الخاصة منها على سبيل المثال "عيونك تقتلني"، "قلي شيء كلمة"، "حرية قلبي"، و"حلم حلب" وأخرها أغنية وفيديو كليب بعنوان Superman of Love باللغات العربية والإنجليزية والألمانية حتى يصل صوته وفنه الى الجمهور الغربي والألماني ويخاطب المجتمع الأوروبي بلغتهم، حيث لاقت رواجا وانتشارا واسعا.

 

ولأن أغنية Superman of Love تتألف من ثلاث لغات بالإضافة الى أفكار تم تطبيقها لأول مرة من خلال دمج الموسيقى الغربية مع الشرقية من حيث اللحن والكلمات ونوعية الأداء الفني، فقد لاقت استحسانا كبيرا وإقبالا لافتا على قناة اليوتيوب.

يشار إلى أن محمد الشريف قد قدم إلى ألمانيا نهاية عام 2014 واستطاع بعد دراسته للغة الألمانية البدء بدراسة جديدة بنظام التعليم المزدوج في ألمانيا، وقد أنهى الشريف دراسته بنجاح في الوكالة الاتحادية للعمل" و "مركز العمل". وقد تخرج منها بعد دراسة دامت 3 سنوات بنظام التعليم المزدوج كموظف متخصص في خدمات سوق العمل الالماني ومساعدات البطالة.

ويتطلع الشريف شوقا إلى المرحلة القادمة للبرنامج حيث. يؤكد أنه سيبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه للعبور إلى مراحل أعلى وأبعد من أجل تحقيق حلمه القادم وهو الوصول إلى اللقب.

كما أنه صرح لمهاجر نيوز حصريا أنه بصدد تحضير أغنية جديدة باللهجة المصرية باللون الشعبي المحبب للناس وهي من كلماته وألحانه وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد الأدهمي.

الكاتب: علاء جمعة ـ مهاجر نيوز 

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    صورة تذكارية من عام 2006 لعائلة كوتو: الأب خليل والأم حميدة والأطفال منان ودولوفان وأياس ونيرفانا. لا أحد منهم كان يتوقع ما ستشهده سوريا بعد سنوات فقط من ذلك التاريخ من حرب أهلية ودمار وقصص هروب ولجوء كلها معاناة وحزن.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    اتخاذ القرار بالفرار

    عندما اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 كان خليل كوتو، وهو مهندس كهربائي، يدير فرعا لوزارة الطاقة السورية في موطنه الأصلي في مدينة عفرين، شمال غرب سوريا. ومع اشتداد الأزمة في بلاده فقد خليل عمله، كما شحَّ الماء والغذاء. وفي أبريل/نيسان من عام 2014 أصبح الوضع خطيرا جدا إلى درجة أن عائلة كوتو وجدت نفسها مجبرة على الفرار – في البداية إلى تركيا حيث تعيش أم خليل.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    وفي تركيا باءت محاولات خليل بإيجاد عمل يوفر منه قوت أسرته بالفشل، عندها قررت العائلة في يوليو/تموز عام 2014 السفر إلى ألمانيا، بتأثير أيضا من شقيق خليل الذي كان حينها يعيش في لندن. لكن الأسرة أجبرت على قضاء الأشهر الست التي تلت قرارها بالرحيل من تركيا في أحد مراكز اللاجئين في بلغاريا. ومن هناك أخذ معه خليل هذه الملعقة كتذكار.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    وفي دورتموند، غربي ألمانيا، كانت المحطة قبل الأخيرة في رحلة الفرار الطويلة والشاقة لعائلة كوتو، حيث قدمت هناك طلبها في اللجوء قبل أن يتم توجيهها إلى ولاية بريمن، شمالي ألمانيا. وفور وصوله إلى المدينة الساحلية حصل خليل على هدية من امرأة هي عبارة عن بنطلون من الجينز، وهو أول قطعة ملابس يحصل عليها في ألمانيا. وأخيرا وفي مدينة بريمرهافن تم إيواء الأسرة السورية في أحد المراكز المخصصة للاجئين.

  • Deutschland Ausstellung Syrische Fluchtgeschichte im Deutschen Auswandererhaus

    من حلب إلى بريمرهافن - متحف يعرض قصة فرار أسرة سورية

    مستقبل يكتنفه الغموض

    أصبحت عائلة كوتو تعيش في بريماهافن منذ خريف عام 2014. الأطفال التحقوا بمدارس، فيما يتعلم خليل وزوجته اللغة الألمانية وكله أمل في العثور قريبا على عمل. ورغم معاناتها، إلا أن عائلة كوتو تحب أن تتحدث عن ذكرياتها في وطنها سوريا. أياس مثلا، الطفل الأصغر في العائلة، جلب معه هويته الخاصة برياض الأطفال الذي كان يتردد عليه في حلب كتذكار. بيد أن لا أحد يعرف ما إذا كانت رحلتهم قد انتهت في ألمانيا...

    الكاتب: كلاوس كريمر/ ش.ع


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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