محمد السادس - ملك بين السلطة والإصلاح

توجد في المغرب واحدة من أقدم السلالات الملكية في العالم وملك يمتلك كل السلطات تقريبًا في يده: إنه محمد السادس. يقدم الفيلم الوثائقي صورة لرجل تمت تهيئته منذ صغره كي يصبح ملك المغرب.

بعد وفاة والده الحسن الثاني خلفه ولي عهده الأمير محمد السادس عام 1999 الذي شكل أملا لكثير من المغاربة. في السنوات الأولى من حكمه قام بإصلاح قانون الأسرة ليصبح أكثر ليبرالية وأعطى المرأة المزيد من الحقوق كما أطلق الملك العديد من مشاريع البنية التحتية. وعندما وصل الربيع العربي إلى المغرب عام 2011 قام محمد السادس بتحديث الدستور. ومع ذلك لم تكن هذه الإصلاحات ديمقراطية بالمعني الكامل. يقدم هذا الفيلم الوثائقي إجابات لأسئلة مهمة حول فترة حكمه التي دخلت عقدها الثالث.

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DW عربية

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