 محمد السادس - حدود السلطة | تقارير جديدة | DW | 24.03.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

محمد السادس - حدود السلطة

هل ملك المغرب محمد السادس سياسي إصلاحي؟ يسلط هذا الفيلم الضوء على فترة حكم محمد السادس، وعلى بلد حقق إنجازات عدة، لكن قسما من مواطنيه لا يزال يعيش في ظروف صعبة.

Dokumentation | Mohammed VI - Marokkos einsamer König

توجد في المغرب واحدة من أقدم السلالات الملكية في العالم وملك يمتلك كل السلطات تقريبًا في يده: إنه محمد السادس. يقدم الفيلم الوثائقي صورة لرجل تمت تهيئته منذ صغره كي يصبح ملك المغرب.

بعد وفاة والده الحسن الثاني خلفه ولي عهده الأمير محمد السادس عام 1999 الذي شكل أملا لكثير من المغاربة. في السنوات الأولى من حكمه قام بإصلاح قانون الأسرة ليصبح أكثر ليبرالية وأعطى المرأة المزيد من الحقوق كما أطلق الملك العديد من مشاريع البنية التحتية. وعندما وصل الربيع العربي إلى المغرب عام 2011 قام محمد السادس بتحديث الدستور. ومع ذلك لم تكن هذه الإصلاحات ديمقراطية بالمعني الكامل.  يقدم هذا الفيلم الوثائقي إجابات لأسئلة مهمة حول فترة حكمه التي دخلت عقدها الثالث.  

 

مواعيد البث
DW  عربية

السبت 01 أبريل/نيسان 2023 – 03:15 UTC
السبت  01 أبريل/نيسان 2023 – 13:15 UTC
السبت 01 أبريل/نيسان 2023 – 16:15 UTC
السبت 01 أبريل/نيسان 2023 – 19:15 UTC
الأحد 02 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الأحد 02 أبريل/نيسان 2023– 22:15 UTC
الإثنين 03 أبريل/نيسان 2023– 11:15 UTC
الإثنين 03 أبريل/نيسان 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 04 أبريل/نيسان 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 04 أبريل/نيسان 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  05 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 05 أبريل/نيسان 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

مواضيع ذات صلة

Chad's president Idriss Deby Itno speaks with French President Emanuel Macron as they gather with Mali's President Ibrahim Boubacar Keita, President of Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore, Niger's President Mahamadou Issoufou and Mauritanian President Mohamed Ould Abdel Aziz for a meeting during the G5 Sahel summit, in Bamako, Mali July 2, 2017. REUTERS/Christophe Archambault/Pool

تحليل: فرنسا تخوض معركة وجود بأفريقيا.. ماذا بيد ماكرون من أوراق؟ 03.03.2023

يخوض الرئيس ايمانويل ماكرون مساعي حثيثة لاستعادة الدور الفرنسي في القارة الأفريقية بعد سنوات من تراجع نفوذ القوة الاستعمارية السابقة. فما هي الأوراق المتبقية بيديه في مواجهة منافسة عالمية شرسة على القارة السمراء؟

King Mohammed VI of Morocco delivers a speech to the Nation during the Throne Day, on July 31, 2021 at the Royal Palace in Fez, Morocco. Photo via Azzouz Boukallouch/DNphotography/ABACAPRESS.COM

المغرب: إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا 16.06.2022

أفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن الملك محمد السادس أصيب بفيروس كورونا دون أن تظهر عليه أعراض. وهذه أول مرة يعلن فيها الديوان الملكي أن العاهل المغربي أصيب بفيروس كورونا.

1.Bab Albhar, (das Meertor), Haupttor der Tunis Altstadt 2.Wahlen Anmeldung, in Avenue Habib Bourguiba,Tunis 3.Tunesische Jungendliche sitzen auf der Treppe vor dem Tor des Stadttheaters in Tunis 4.Die Republik der unmittelbaren Gefahr, Buch des tunesischen Journalisten und ehemaligen Abgeordneter, Safi Essaid 5.Frauen und Männer sitzen auf der Treppe vor dem Tor der Großen Zitouna-Moschee in Tunis 6.Habib Bourguiba Musuem in Monastir, Tunesien Datum und Ort: 26.09.2022 Tunis Hauptstadt, und Monastir. Kopierechte: Moncef Slimi. DW Rdakteur.

تحليل: شتاء حقوق الإنسان بالدول المغاربية.. هل تخسر أوروبا المعركة؟ 18.02.2023

في ظل تدهور ملحوظ لأوضاع حقوق الانسان وحرية الصحافة في الدول المغاربية، تُطرح أسئلة عن دور الدول الأوروبية وعما إذا كان نفوذها التقليدي في هذه المنطقة الحسّاسة استراتيجيا يؤدي دورا حاسما لفائدة قضايا حقوق الإنسان.

إعلان