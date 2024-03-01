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محمد الأمين

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موضوعات من محمد الأمين

اسلحة تعود لعناصر بوكو حرام سابقون في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا 18.07.2018

تهديد واحتجاج.. هل يعود مسلحو بوكو حرام السابقون إلى القتال؟

تهديد واحتجاج.. هل يعود مسلحو بوكو حرام السابقون إلى القتال؟

اتهم مسلحو بوكو حرام السابقون الحكومة بإهمالهم منذ انشقاقهم عن الجماعة المتشددة، فما خطورة ذلك؟
سياسة١٠ مارس ٢٠٢٤
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