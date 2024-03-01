You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
التغيرات المناخية
محمد الأمين
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من محمد الأمين
موضوعات من محمد الأمين
تهديد واحتجاج.. هل يعود مسلحو بوكو حرام السابقون إلى القتال؟
تهديد واحتجاج.. هل يعود مسلحو بوكو حرام السابقون إلى القتال؟
اتهم مسلحو بوكو حرام السابقون الحكومة بإهمالهم منذ انشقاقهم عن الجماعة المتشددة، فما خطورة ذلك؟
سياسة
2024/3/10
١٠ مارس ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية