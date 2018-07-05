محل تجزئة روسي يدخل على خط المنافسة في ألمانيا

ذكر موقع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أنه من المتوقع غدا الثلاثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2019)، افتتاح أول فرع لمحل التجزئة الروسي "Torgservis" في مدينة لايبزيغ الألمانية، وأضاف أنه لأول مرة يحاول محل تجزئة روسي، وضع موطئ قدم له في تجارة التجزئة الألمانية.
ونوه موقع "هاندلسبلات" إلى أن هذا المتجر الجديد، سيحل مكان فرع قديم لمحل التجزئة الألماني المعروف "ALDI"، وأردف أن مساحة المحل الروسي تبلغ حوالي 1000 متر مربع، ويعرض بضاعته (الخضروات والفواكه) بطريقة بسيطة للغاية، وبعيدة عن استخدام الأضواء على غرار باقي المتاجر الأخرى.
وأشار موقع صحيفة "دي فيلت" إلى أن محل التجزئة الروسي"Torgservis"، سيحاول جلب الزبائن من خلال تقديم منتوجات منخفضة الثمن ووفقاً لشعار "كل يوم بأسعار أقل"، وأردف الموقع الألماني أن المواد الغذائية تشكل حوالي 70 في المائة من السلعة المعروضة للبيع، في حين يتمثل الباقي في الأدوات المنزلية والمواد الصيدلية والملابس.
يشار إلى أن شركة "Torgservis"، تأسست عام 2009 وتملك أكثر من 928 فرعاً في شرق أوروبا وآسيا، فيما لا تعرف أي معلومات عن استراتيجية هذه الشركة الروسية وخططها التوسعية، حسب ما أورد موقع "دي فيلت".
ر.م/ع.خ
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
بدأ فصل الصيف في ألمانيا بدرجات حرارة مرتفعة وصلت في برلين إلى 31 درجة وفي كولونيا وساربروكن إلى 36 درجة. يحاول الألمان مقاومة الحرارة بالتوجه إلى المسابح في الهواء الطلق وإلى البحيرات. ويكون الإقبال عليها قياسياً في عطل نهاية الأسبوع والعطل المدرسية.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
بما أن الألمان ليسوا معتادين على أشعة الشمس القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، ينصح الأطباء في ألمانيا الناس باتخاذ الاحتياطات اللازمة كالبقاء في الظل لتفادي لسعات الشمس والسكتة الدماغية الناتجة عن الحرارة المفرطة.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
ينصح الأطباء المسنين بشكل خاص بالحيطة والحذر عندما ترتفع درجات الحرارة. وبسبب عدم شعورهم بالعطش بدرجات أكبر مقارنة بمن هم أصغر سناً، فإنهم لا يشربون كميات كافية من الماء. وخلال موجة الحرارة الشديدة في صيف عام 2003 توفي سبعة آلاف شخص، غالبيتهم من كبار السن.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
رغم أن درجات الحرارة لهذا العام لم تصل حتى الآن لما كانت عليه عام 2003، إلا أن الدرجات التي تم تسجيلها مؤخراً ليست بالهينة. ويجب البقاء في الظل أو صب الماء على الجسد كما يفعل الشخصان في الصورة. كما يجب تفادي التعرض لأشعة الشمس القوية بدون كريم واقي من الشمس.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
ليس الإنسان وحده المعرض لمخاطر الشمس والحرارة، بل الحيوانات أيضاً. يمكن تفادي تلك المخاطر بحمام بارد كما يفعل هذا الأسد، أو البقاء في الظل.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
في حدائق الحيوانات الألمانية يقدم الأكل للحيوانات مجمداً لما تشتد الحرارة. ويقدم الخيار والتفاح المجمد للحيوانات العاشبة والدجاج المجمد للحيوانات اللاحمة كما هو الحال في الصورة.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
بدورنا نحن البشر عندما ترتفع درجة الحرارة نحب تناول المثلجات، سواء كان ذلك في أكواب زجاجية أو ورقية أو في البسكويت الخاص بالمثلجات. في العام الماضي تناول الألمان في المتوسط 7.9 لتراً من المثلجات للشخص الواحد.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
بينما يسعد باعة المثلجات بارتفاع درجات الحرارة، تنتاب المخاوف المسؤولين عن الغابات. فعندما يكون الطقس حاراً وجافاً لفترة طويلة، تتزايد مخاطر اندلاع حرائق الغابات. ففي البرتغال، مثلاً، قتلت النيران التي نشبت في إحدى الغابات مؤخراً 64 شخصاً.
-
عادات الألمان مع الحرارة المفرطة في فصل الصيف
عكس ما يعتقد الكثيرون، حتى عندما يكون الطقس حاراً، فإن الجسد يحتاج لشرب مشروبات ساخنة وليس باردة فقط. يساعد الشاي الفاتر على تبريد الجسم أفضل من المشروبات الغازية. ويوقف الشاي الفاتر التعرق قليلاً، ما يساعد الجسد على التبريد كلارا بلايكر/ عبد الرحمان عمار