محل تجزئة روسي يدخل على خط المنافسة في ألمانيا

ذكر موقع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أنه من المتوقع غدا الثلاثاء (29 يناير/ كانون الثاني 2019)، افتتاح أول فرع لمحل التجزئة الروسي "Torgservis" في مدينة لايبزيغ الألمانية، وأضاف أنه لأول مرة يحاول محل تجزئة روسي، وضع موطئ قدم له في تجارة التجزئة الألمانية.

ونوه موقع "هاندلسبلات" إلى أن هذا المتجر الجديد، سيحل مكان فرع قديم لمحل التجزئة الألماني المعروف "ALDI"، وأردف أن مساحة المحل الروسي تبلغ حوالي 1000 متر مربع، ويعرض بضاعته (الخضروات والفواكه) بطريقة بسيطة للغاية، وبعيدة عن استخدام الأضواء على غرار باقي المتاجر الأخرى.

وأشار موقع صحيفة "دي فيلت" إلى أن محل التجزئة الروسي"Torgservis"، سيحاول جلب الزبائن من خلال تقديم منتوجات منخفضة الثمن ووفقاً لشعار "كل يوم بأسعار أقل"، وأردف الموقع الألماني أن المواد الغذائية تشكل حوالي 70 في المائة من السلعة المعروضة للبيع، في حين يتمثل الباقي في الأدوات المنزلية والمواد الصيدلية والملابس.

يشار إلى أن شركة "Torgservis"، تأسست عام 2009 وتملك أكثر من 928 فرعاً في شرق أوروبا وآسيا، فيما لا تعرف أي معلومات عن استراتيجية هذه الشركة الروسية وخططها التوسعية، حسب ما أورد موقع "دي فيلت".

ر.م/ع.خ