محلول ملحي بدلاً من اللقاح.. إعادة تطعيم الآلاف في ألمانيا!

في أحد مراكز التطعيم في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، قامت ممرضة باستخدام محلول ملحي في "تطعيم" الناس بدلاً من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الأمر الذي سيجعل آلاف الأشخاص مضطرين لتلقي اللقاحات مرة أخرى.

ورغم أن الممرضة اعترفت سابقاً أنه كان "حادثاً لمرة واحدة" وأنه يقتصر على ست حالات، توصلت التحقيقات الآن إلى أن عدد المتأثرين أكبر بكثير، حسبما ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني.



واعترفت الممرضة، التي كانت تعمل في مركز للتطعيم بالقرب من بلدة شورتينز التابعة لمنطقة فريزلاند، في نيسان/أبريل الماضي بأنها قامت باستخدام محلول ملحي في ست حالات بعد أن سقطت زجاجات اللقاح منها "سهواً"، مشيرة إلى أنها قامت بذلك للتستر على كسرها الزجاجات.

بيد أن السلطات تشكك في أقوال الممرضة، بعد أن أظهرت تحقيقات أن الحادث "لم يكن لمرة واحدة". وقال نائب رئيس شرطة فيلهلمسهافن-فريزلاند، بيتر بير، إن هناك "أدلة ملموسة تشير إلى أن الممرضة لم تتصرف هكذا في هذه الحالة فحسب".



"دوافع سياسية"

وبعد فترة وجيرة من الكشف عن القضية، حققت أجهزة الأمن بشأن الممرضة للاشتباه بوجود "دافع سياسي" في قيامها بذلك. ووفقاً لمعلومات "شبيغل أونلاين"، فقد تبين أنها قللت من خطورة وباء كورونا وقارنته بالإنفلونزا، عبر منشوراتها على مواقع التواصل، كما شاركت رسماً كاريكاتورياً، عبر واتساب، يتم تداوله بين مؤيدي نظريات المؤامرة ورافضي اللقاحات.

لكن محاميي الممرضة رفضوا وجود أي دوافع سياسية وأكدوا مجدداً أن الحادث كان "لمرة واحدة فقط".



إلا أن رئيس فريق التعامل مع أزمة كورونا في ولاية ساكسونيا السفلى، هايغر شولتز، يرى أن ادعاءات الممرضة "غير صحيحة"، مشيراً في حديث لـوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) أن هناك مؤشرات واضحة على أنها تصرفت من منطلق رفضها للتطعيم.



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وبسبب عدم معرفة عدد الأشخاص المتأثرين بدقة، تقول السلطات إنه يتعين عليها الافتراض أنه تم إعطاء المحاليل الملحية، التي لا تعتبر ضارة، بدلاً من اللقاحات لكل الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المركز بين الخامس من آذار/مارس إلى 20 نيسان/أبريل، ويبلغ عددهم 9673 شخصاً، وفقاً للمسؤول في منطقة فريزلاند، سفين أمبروسي.

وقد أبلغت السلطات المتأثرين عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء (10 آب/أغسطس)، وستبدأ بتطعيمهم يوم الجمعة المقبل. أما الممرضة التي كانت تعمل في الصليب الأحمر الألماني فقد تم طردها من الوظيفة.



م.ع.ح