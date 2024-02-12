محكمة هولندية تأمر بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل

أمرت محكمة استئناف هولندية الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام. وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة. وتعتزم الحكومة الهولندية الطعن على الحكم.

قضت محكمة هولندية الاثنين (12 شباط/فبراير 2024) بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على هولندا وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشارت محكمة الاستئناف في لاهاي إلى إمكانية استخدام هذه القطع في أعمال تنتهك القانون الدولي من خلال ضرب المدنيين في الحرب الدائرة في غزة.

وقال القاضي "إن إسرائيل لا تأخذ بعين الاعتبار العواقب على السكان المدنيين بشكل كافٍ عند تنفيذ هجماتها". وأضاف القاضي أن "المحكمة ترى أنه يوجد تهديد واضح بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب في قطاع غزة بطائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز أف-35"، وهو ما تنفيه إسرائيل.

كذلك، رأت المحكمة أن الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي تنطوي عليها هذه القضية وفقًا للدولة الهولندية، لا يشكل مبرراً جيداً لمواصلة تصدير قطع الغيار.

وقال رئيس المحكمة باس بويل إن هناك احتمالا بأن تسمح الحكومة الهولندية بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل مستقبلا لكن بشرط صارم هو ألا تُستخدم في العمليات العسكرية بغزة.

وتعتزم الحكومة الهولندية الطعن على حكم المحكمة، وقالت الحكومة إن طائرات إف-35 ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من "التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال".

فيما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على الحكم.

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وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة وتخزنها في هولندا من حيث يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، ومن بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير. كان تصريح تصدير هذه القطع قد مُنح في عام 2016 لأجل غير مسمى ولكن، وفقًا لمحكمة الاستئناف، الوضع تغير جذرياً منذ ذلك الحين ولا يمكن تجاهل ذلك.

وقضت المحكمة بأن "حقيقة أن التصريح مُنح لفترة غير محددة لا يعني أن الدولة يمكن أن تغض الطرف عن الأحداث اللاحقة". وبذلك ألغت المحكمة حكماً اصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية.

وكانت المحكمة قد قضت في كانون الأول/ديسمبر بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول ولا ينبغي للقضاء التدخل فيه.

وقد رفعت منظمات حقوقية، وفي مقدمتها مجموعة "أوكسفام نوفيب"، دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية معتبرة أن تزويدها قطع غيار لمقاتلات "إف-35" يساهم في انتهاكات إسرائيل المفترضة للقانون الدولي في حربها في قطاع غزة.

وأكدت السلطات الهولندية في تشرين الثاني/نوفمبر أنه من غير الواضح إن كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)