محكمة مصرية تقضي باستمرار حجز سفينة "إيفر غيفن"

قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في مارس/ آذار، إن محكمة اقتصادية مصرية قضت الأحد (23 مايو/ أيار 2021) برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة، وهو ما يعني استمرار حجزها.

وجنحت "إيفر غيفن"، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس/ آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.

وقدم محامو شركة "شوي كيسن" التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر في دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة كتعويض عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.

وقال المحامي أحمد أبو علي لوكالة رويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنظر في الدعوى يوم 29 مايو/ أيار.

من جهته قال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.

ودفع محامو الشركة اليابانية أثناء النظر في الدعوى أمس السبت بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتولي القضية مباشرة قبل نظرها من قبل الدرجة الابتدائية، وفقاً لقانون التجارة البحرية.

ونفى المحامون مسؤولية السفينة عن حادث الجنوح وقالوا إن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس، بينما تنفي الهيئة ارتكاب أي خطأ وتحمل السفينة وربانها مسؤولية الحادث.



م.ع.ح/ ي.أ (رويترز ، د ب أ)