محكمة مصرية تقضي باستمرار حجز سفينة "إيفر غيفن"

قال محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في مارس/ آذار، إن محكمة اقتصادية مصرية قضت الأحد (23 مايو/ أيار 2021) برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة، وهو ما يعني استمرار حجزها.
وجنحت "إيفر غيفن"، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية في 23 مارس/ آذار، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
وقدم محامو شركة "شوي كيسن" التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر في دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة والبت في طلب تعويض مالي قدره 916.5 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة كتعويض عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.
وقال المحامي أحمد أبو علي لوكالة رويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، والتي ستنظر في الدعوى يوم 29 مايو/ أيار.
من جهته قال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.
ودفع محامو الشركة اليابانية أثناء النظر في الدعوى أمس السبت بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لتولي القضية مباشرة قبل نظرها من قبل الدرجة الابتدائية، وفقاً لقانون التجارة البحرية.
ونفى المحامون مسؤولية السفينة عن حادث الجنوح وقالوا إن الحادث نجم عن خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس، بينما تنفي الهيئة ارتكاب أي خطأ وتحمل السفينة وربانها مسؤولية الحادث.
م.ع.ح/ ي.أ (رويترز ، د ب أ)
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفن" التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع. وتم تعديل وضع السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن فجر الاثنين بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
وكانت الشركة المالكة للسفينة قد أعلنت السفينة التي جمحت لستة أيام، قد "استدارت" بزاوية 30 درجة نحو القناة بعد مناورات الشد لتعويم السفينة العملاقة. بدوره قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن 369 سفينة على الأقل تنتظر عبور القناة ومن بينها عشرات من سفن الحاويات وسفن البضائع الصب وناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي المسال أو غاز البترول المسال.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
وحتى مع عودة الحركة في القناة فإن الاضطرابات في حركة نشاط الشحن العالمي "قد يستغرق زوالها أسابيع وربما تمتد لأشهر"، كما قالت مجموعة ميرسك للشحن، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، في بيان استشاري لها.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
فجر الثلاثاء 24 مارس/ آذار جنحت ناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" لتسد قناة السويس في مصر بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.
-
بالصور: استئناف الملاحة في قناة السويس بعد تعويم "إيفر غيفن"
يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س