 محكمة مصرية تطلب رأي المفتي في إعدام 75 متهما في فض اعتصام رابعة | أخبار | DW | 28.07.2018

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أخبار

محكمة مصرية تطلب رأي المفتي في إعدام 75 متهما في فض اعتصام رابعة

عصام العريان وصفوت حجازي من أبرز الأسماء التي أحالت محكمة بالقاهرة أوراقهم للمفتي للنظر في إعدامهم في قضية فض اعتصام رابعة. رأي المفتي شكلي والمحكمة لم تصدر حكمها بعد، بينما تبقى محكمة أعلى يمكنها استئناف حكم الإعدام.

Ägypten Mursi-Anhänger zu Haftstrafen verurteilt 18.5.2014 (picture-alliance/AA)

الداعية المؤيد للإخوان صفوت حجازي (أرشيف)

أحالت محكمة جنايات القاهرة السبت (28 يوليو/ تموز 2018) أوراق 75 متهماً إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ومؤيدين للجماعة بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة في عام 2013. وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من سبتمبر/ أيلول. ويحق لمن ستصدر ضدهم أحكام الطعن أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية. وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله، وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها. وأحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن عليها.

أما رأي المفتي فهو استشاري ونادراً ما أخذت به أي من محاكم الجنايات إذا خالف تقديرها للعقوبة. ويعني القرار الذي صدر اليوم أن أياً من المتهمين الآخرين لن يعاقب بالإعدام بل بالسجن إذا أدين. وقالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضورياً على 44 متهما وغيابياً على الباقين وعددهم 31 متهما. ومن بين الذين أحيلت أوراقهم إلى المفتي حضورياً قياديون بارزون في جماعة الإخوان المسلمين مثل عصام العريان والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين وعبد الرحمن البر، مفتي الجماعة، والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي.

Polizei auf dem Rabaa-Platz (DW/M.Hashem)

قوات من الشرطة العسكرية المصرية بمحيط ميدان رابعة العدوية بعد يوم من فض الاعتصام في أغسطس/ آب 2013

وابل من الاتهامات

وحوكم في قضية فض اعتصام رابعة 739 متهماً بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع. ومن بين المتهمين البارزين في القضية المصور محمود أبو زيد ولقبه شوكان، الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في أبريل/ نيسان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018، قائلة إنه كان يؤدي عمله عند إلقاء القبض عليه يوم فض الاعتصام. وبحسب القرار الذي صدر اليوم، سيعاقب شوكان بالحبس إذا أدين.

ووجهت النيابة إلى المحالين للمحاكمة اتهامات بـ"التجمهر بمحيط ميدان رابعة العدوية ما أدى إلى الإخلال بالسلم والأمن العام". كما اتهمتهم بـ"الترويع وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم".

مختارات

شكلت أحداث رابعة العدوية قبل عامين مفترق طرق بالنسبة لكثير من الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم. لكن الأهم أن أفلاما صُورت خلال فض الاعتصام دمويا شكلت مادة دسمة للجماعات الإرهابية لتجنيد الشباب من الساخطين على السلطة. (14.08.2015)

قالت مصادر أمنية مصرية إن خمسة أشخاص قتلوا خلال اشتباكات بين متظاهرين إسلاميين ومعارضين لهم من جهة وبين قوات الأمن من جهة أخرى، في الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فيما أصيب 15 آخرون في أرجاء البلاد. (14.08.2014)

تفأجا الرأي العام المصري وكذلك الدولي بحكم أصدرته محكمة في مصر بالإعدام على أكثر من خمسمائة من أنصار الإخوان المسلمين بسبب أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة. (27.03.2014)

وواجهوا كذلك اتهامات بـ"مقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمد للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر".

ونظم أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة احتجاجاً على الإطاحة به من قبل الجيش، الذي كان يقوده آنذاك الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في الثالث من تموز/ يوليو 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيل مرسي.

وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس/ آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً. وقتل عدد محدود من رجال الأمن أثناء فض الاعتصام.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)

  • Mursi-Unterstützer im Protestcamp (Foto: AP)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    من أجل عودة مرسي

    بعد عزل الرئيس مرسي خرج أنصاره للشوارع للتظاهر ضد من تولوا السلطة في مصر، وذلك للمطالبة بعودته إلى منصبه. أغلب المتظاهرين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أخرى، تطمح إلى تأسيس دولة إسلامية. الاحتجاج اتخذ شكل اعتصام في الخيم.

  • Mursi-Anhänger im Protestcamp (Foto: AP)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    أجواء حرب

    المواجهات التي شهدتها شوارع مصر بين الجيش ومؤيدي مرسي حصدت مئات من الأرواح. في الاعتصام الذي يشهده ميدان رابعة العدوية، نُصبت أكياس من الرمل كجدار للحماية في حال قيام الجيش بعملية لفض الاعتصام.

  • Protestcamp der Islamisten in Kairo (Foto: Reuters)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    أين صوتي؟

    عند بوابات ومداخل مخيم الاعتصام تُعلق صور للرئيس المعزول إلى جانب لافتات ملونة، كتب عليها شعارات من قبيل "أين صوتي؟". ومرسي هو أول رئيس مصري منتخب في مصر، غير أنه حتى بعد انتخابه لم يهدأ الشارع المصري، إذ تواصلت المظاهرات والاحتجاجات ضد سياساته.

  • Bäckerei des Protestcamps der Islamisten in Kairo (Foto: Matthias Sailer)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    اعتصام ببنية تحتية

    في الاعتصام يعيش عشرات الآلاف في خيم، غير أن مخيم الاعتصام يتمتع ببنية تحتية، فمثلاً يوجد هناك مخبز، وفي أحد المساجد توجد خلية إعلامية، حيث تتواجد وجوه معروفة من التيار الإسلامي.

  • Metzgerei des Protestcamp der Islamisten in Kairo (Foto: Matthias Sailer)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    الجيش يريد فض الاعتصام

    أنصار مرسي يتلقون إمدادات غذائية كذلك، صحيفة الشرق الأوسط أوردت خبراً عن نية الجيش تجويع المعتصمين كطريقة لفض الاعتصام. بعد ذلك ستقطع الكهرباء والماء والمواد الغذائية عن المخيم. لكن الحكومة هددت بفض الاعتصام باستخدام القوة.

  • Adli Mansour ist der Übergangspräsident (Foto: AFP/GettyImages)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    مساع دبلوماسية

    بعد عزل مرسي تولى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور منصب الرئيس، ويحاول منصور من خلال محادثاته مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التوصل لسبل حل الأزمة السياسية. منصور يقول إن عدم وجود حوار، يعود سببه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

  • Ayman Abdel Ghani von der Freiheits- und Gerechtigkeitspartei der Muslimbrüder (Foto: Matthias Sailer)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    ثلاثة شروط

    غير أن الإخوان المسلمين يقولون إنهم مستعدون للحوار. لكنهم يضعون ثلاثة شروط لذلك، كما قال العضو في رئاسة حزب الحرية والعدالة أيمن عبد الغني. وهذه الشروط هي عودة مرسي إلى منصب الرئيس وتفعيل البرلمان وتفعيل الدستور من جديد.

  • Demontranten auf dem Tahrir-Platz 2011 (Foto: APA)

    أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

    خيبة أمل كبيرة

    أمل الديمقراطية والاستقرار الذي كان لدى الكثير من شعوب الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي، لم يتحقق بعد. ففي مصر ومنذ سقوط الرئيس حسني مبارك، لم تشهد البلاد الهدوء والاستقرار الذي كانت تطمح إليهما.

    الكاتب: جينيفر فراتسيك/ ريم نجمي


مختارات

أنصار مرسي يرفضون الاستسلام

رغم التهديدات بفض الاعتصام في ميدان رابعة العدوية، ما يزال مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي يواصلون اعتصامهم، مطالبين بعودة الرئيس إلى منصبه، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة السياسية والانقسام الذي تشهده مصر. (12.08.2013)  

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