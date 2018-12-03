محكمة مصرية تحيل أوراق 7 متهمين بالإرهاب لمفتي الجمهورية

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق سبعة متهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إعدامهم. وحددت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم جلسة 22 حزيران/ يونيو القادم للنطق بالحكم في القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 26 متهمًا (منهم 3 هاربين) أنهم في "الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 شباط/ فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات"، حسب البيان الرسمي للقضاء المصري.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)