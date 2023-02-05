محكمة فرنسية تقضي بسجن اللاعب إلياس شتي بتهمة الاعتداء الجنسي

أصدرت محكمة أنجيه الخميس (السادس من أبريل/ شباط 2023)، حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق الجزائري الدولي إلياس شتي لاعب فريق أنجيه الفرنسي بتهمة الاعتداء الجنسي. ويأتي القرار بعد شكوى من شابة زعمت ان شتي لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي في الرابع من كانون الاول/ديسمبر الماضي خلال فترة التوقف في مونديال قطر.

ولدى احتجاز الظهير الايسر شتي (28 عاما) لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وكان هذا الاعتداء الجنسيقد تسبب بشكل غير مباشر في رحيل مدرب أنجيه آنذاك المغربي الاصل عبد العزيز بوحزامة على خلفية تردي نتائج الفريق وتصريحات غير لائقة صدرت عنه.

وفي مداخلة قبل احدى المباريات وتحديدا في الخامس من اذار/مارس دافع مدرب أنجيه عن لاعبه قائلاً "هذا ليس سيئًا، لقد لمسنا جميعًا الفتيات بالفعل". كانت كلمات المدرب مثيرة للجدل في البداية، ثم اعترف بها بوحزامة قبل ان يستقيل من منصبه. وقال مصدر مقرب من النادي إن اللاعب المرتبط بأنجيه حتى عام 2026 "تمت معاقبته بايقافه عن اللعب لمدة أسبوعين". واضاف المصدر ذاته إن وضعه في أنجيه "سيتم النظر فيه بنهاية الموسم".

و.ب/م.س (أ ف ب)