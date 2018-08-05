 محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بتهمة الإرهاب | أخبار | DW | 06.08.2018

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أخبار

محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بتهمة الإرهاب

قضت المحكمة الجنائية العراقية بالسجن المؤبد بحق فرنسي وألمانية بتهمة الانتماء الى تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في العراق.

Irak Bagdad Todesstrafe für Massaker an Soldaten in Tikrit (picture-alliance/AP Images/K. Kadim)

قال مصدر قضائي عراقي اليوم (الاثنين السادس من أغسطس / آب 2018)، طلب عدم ذكر أسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مواطن فرنسي ومواطنة ألمانية بتهمة الانضمام الى تنظيم "الدولة الإسلامية" في جلسة قصيرة عقدت.

وأدين الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) والألمانية  التي اعلن عن اسمها الاول فقط  نادية، خلال جلستين أستماع منفصلتين حضر خلالها 15 متهما أغلبهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.
 والألمانية هي ابنة لمياء ك.، التي حكم عليها في كانون الثاني/يناير 2018، بعقوبة الاعدام وخففت بعدها في نيسان/ابريل الى السجن المؤبد، لعشرين عاما. وتمثل عقوبة السجن المؤبد وفقا للقانون العراقي السجن عشرين عاما.

مختارات

يزداد عدد إرهابيي تنظيم "داعش" الذين يغادرون العراق وسوريا، فيما يبدو أن التنظيم الإرهابي يُرشد مقاتليه حول أفضل سبل المغادرة دون إثارة الانتباه أو إلقاء القبض عليهم في رحلة العودة إلى أوروبا. فكيف يتم ذلك؟ (04.07.2018)

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واستجوب القاضي على مدى نصف ساعة قبوج ذا الشعر الأبيض القصير واللحية الخفيفة والذي كان يرتدي بزة السجن البنية. ونفى قبوج جميع التهم المنسوبة اليه، وقال متحدثا باللغة الفرنسية، "وقعت اعترافا باللغة العربية دون ان أعرف ما هو مكتوب فيه".
وأضاف "لم أكن لأغادر فرنسا لو لم يكن  ابني الأكبر نبيل (25 عاما) قد توجه الى سوريا. أردت إقناعه بالعودة معنا إلى فرنسا". غادر قبوج مع زوجته وأطفاله إلى تركيا ثم انتقل الى سوريا قبل أن يعتقل في العراق.
من جانبها، قالت نادية متحدثة باللغة الألمانية وبكلمات عربية، إنها توجهت إلى تركيا وانتقلت بعدها إلى سوريا ثم العراق مع شقيقتها المعاقة التي قتلت في ضربة جوية وأمها وابنتها يمامة.
 بدوره، قال محاميها إنها كانت قاصراً في ذلك الوقت، وإن زواجها من أحد الجهاديين كان "اغتصاباً  أرتكبته مجموعة مسلحة وليس قراراً  صادر عن شخص بالغ في كامل وعيه".
وقالت هذه الشابة التي تخلى عنها زوجها، عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وتضع حجابا يغطي رأسها وترتدي عباءة سوداء، إنها توجهت إلى العراق "للهرب من رجال تنظيم الدولة الإسلامية".
و حُكم على أمها لمياء ك. ، التي قُبض عليها مع نادية في تموز/يوليو 2017 في الموصل شمال العراق، في كانون الثاني/يناير 2018 بالإعدام، وخفف الحكم بعدها في نيسان/ابريل الى السجن المؤبد.
 

 

ح.ز (د.ب.أ، أ ف ب)

 

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تتنوع المساعدات التي تقدمها ألمانيا لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. مساعدات عسكرية، إنسانية وأخرى لوجيستية. تعرف عليها...

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


مختارات

هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

تقدم ألمانيا مساعدات مهمة للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. مساعدات لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أيضا إعادة إعمار البلاد التي دمرتها الحرب والإرهاب. (19.04.2017)  

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