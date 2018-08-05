محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بتهمة الإرهاب

قال مصدر قضائي عراقي اليوم (الاثنين السادس من أغسطس / آب 2018)، طلب عدم ذكر أسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن المحكمة الجنائية العراقية أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مواطن فرنسي ومواطنة ألمانية بتهمة الانضمام الى تنظيم "الدولة الإسلامية" في جلسة قصيرة عقدت.

وأدين الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) والألمانية التي اعلن عن اسمها الاول فقط نادية، خلال جلستين أستماع منفصلتين حضر خلالها 15 متهما أغلبهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.

والألمانية هي ابنة لمياء ك.، التي حكم عليها في كانون الثاني/يناير 2018، بعقوبة الاعدام وخففت بعدها في نيسان/ابريل الى السجن المؤبد، لعشرين عاما. وتمثل عقوبة السجن المؤبد وفقا للقانون العراقي السجن عشرين عاما.



واستجوب القاضي على مدى نصف ساعة قبوج ذا الشعر الأبيض القصير واللحية الخفيفة والذي كان يرتدي بزة السجن البنية. ونفى قبوج جميع التهم المنسوبة اليه، وقال متحدثا باللغة الفرنسية، "وقعت اعترافا باللغة العربية دون ان أعرف ما هو مكتوب فيه".

وأضاف "لم أكن لأغادر فرنسا لو لم يكن ابني الأكبر نبيل (25 عاما) قد توجه الى سوريا. أردت إقناعه بالعودة معنا إلى فرنسا". غادر قبوج مع زوجته وأطفاله إلى تركيا ثم انتقل الى سوريا قبل أن يعتقل في العراق.

من جانبها، قالت نادية متحدثة باللغة الألمانية وبكلمات عربية، إنها توجهت إلى تركيا وانتقلت بعدها إلى سوريا ثم العراق مع شقيقتها المعاقة التي قتلت في ضربة جوية وأمها وابنتها يمامة.

بدوره، قال محاميها إنها كانت قاصراً في ذلك الوقت، وإن زواجها من أحد الجهاديين كان "اغتصاباً أرتكبته مجموعة مسلحة وليس قراراً صادر عن شخص بالغ في كامل وعيه".

وقالت هذه الشابة التي تخلى عنها زوجها، عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وتضع حجابا يغطي رأسها وترتدي عباءة سوداء، إنها توجهت إلى العراق "للهرب من رجال تنظيم الدولة الإسلامية".

و حُكم على أمها لمياء ك. ، التي قُبض عليها مع نادية في تموز/يوليو 2017 في الموصل شمال العراق، في كانون الثاني/يناير 2018 بالإعدام، وخفف الحكم بعدها في نيسان/ابريل الى السجن المؤبد.



ح.ز (د.ب.أ، أ ف ب)