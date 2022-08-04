محكمة روسية تقضي بسجن غراينر 9 سنوات.. وبايدن يندد

عاقبت محكمة روسية اليوم الخميس (الرابع من أغسطس/ ىب 2022) نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر بالسجن تسع سنوات في قضية مخدرات بعد إدانتها بحيازة وتهريب المخدرات بعد قيامها بجلب خراطيش محشوة بالقنب إلى روسيا.

وقالت المحكمة في حكمها إن غراينر ارتكبت الجريمة "عمدا". وستمضي غرينر "ما مجموعه تسع سنوات" في "مجمع سجون" روسي، على ما أعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا في المحكمة.

وأضافت القاضية أنه سيتعين على اللاعبة الرياضية البالغة 31 عاما دفع غرامة قدرها مليون روبل (16,590 دولار).

وكان الادعاء الروسي قد طلب من المحكمة توقيع عقوبة السجن تسع سنوات ونصف على غراينر التي قالت في دفوعها الختامية إن قيامها بجلب الخراطيش إلى روسيا كان "خطأ بحسن نية".

لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر

وندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالحكم معتبرا أنه "غير مقبول". وقال بايدن إن "روسيا تعتقل بريتني (غراينر) عن غير وجه حق. هذا غير مقبول وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها فورا لتتمكن من الانضمام إلى شريكتها وأحبائها وأصدقائها وزميلاتها في الفريق".

وأكد بايدن عزمه على "العمل بلا كلل" لإعادة غراينر وبول ويلان، الأميركي المعتقل أيضا في روسيا، وذلك في بيان صدر بعد دقائق على إعلان الحكم.

وكانت موسكو قد أعلنت قبل أسبوع أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء لا تزال جارية لكن لا يوجد اتفاق على تبادل بريتني غراينر مع تاجر السلاح الروسي المسجون فيكتور بوت.

ويأتي هذا ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن واشنطن قدمت لموسكو "عرضا جادا" كي تضمن إطلاق سراح غراينر وكذلك بول ويلان، الجندي السابق بمشاة البحرية الأمريكية، المحتجز أيضا في روسيا.

واعتُقلت غراينر في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير/شباط وبحوزتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، فيما حُكم على ويلان في 2020 بالسجن لمدة 16 عاما في روسيا بعد إدانته بالتجسس.

ع.ا/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)