 محكمة روسية تأمر بإغلاق مجموعة مموريال لحقوق الإنسان | DW الأخبار | DW | 28.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

محكمة روسية تأمر بإغلاق مجموعة مموريال لحقوق الإنسان

أصدرت المحكمة العليا في روسيا قرارا بإغلاق مجموعة Memorial الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتعد هذه الخطوة ضربة لواحدة من أقوى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في البلاد.

مشاهدة الفيديو 01:22

المزيد من المركز الإعلامي

FILE - In this Sept. 23, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the Kremlin in Moscow, Russia. In an interview on Russian state television, Putin, ahead of his June 16, 2021, meeting with President Joe Biden, issued a strong, new warning that the prospect of Ukraine joining NATO was unacceptable for Russia. (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

أوكرانيا وروسيا.. حسابات بوتين ومغامرة حافة الهاوية 23.12.2021

6718550 10.12.2021 Servicemen take part in the military drills held by motorized infantry units of Russia's Southern Military District at the Kadamovsky training ground, in Rostov region, Russia. Sergey Pivovarov / Sputnik

مسائيةDW: تدريبات روسية ومناورات أوكرانية .. هل اقتربت ساعة المواجهة 23.12.2021

ابنة نافالني تتسلم جائزة سخاروف من البرلمان الأوروبي نيابة عنه 15.12.2021

وزيرة الخارجية الألمانية تريد سياسة "قائمة على القيم" 14.12.2021

المزيد DW الأخبار

فيضانات في شرق البرازيل إثر انهيار سدين بسبب الأمطار الغزيرة 28.12.2021

كيف تغزو السيارات الأوربية المستعملة الشمال السوري رغم الحرب؟ 28.12.2021

مدرسة تاوي اللاجئين في ليبيا 28.12.2021

الصين تعيد الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا شمال غرب البلاد 28.12.2021

اقرأ أيضا

The ceremony to unveil the FIFA World Cup Qatar 2022 Countdown Clock is held in Doha, Qatar on Nov. 21, 2021, one year to the World Cup. It is the first world cup to be held in Mid-East. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

مونديال 2022 ـ حقوق الإنسان تلقي بظلالها على قوة قطر الناعمة 22.12.2021

تؤكد قطر أن العالم سيكون على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال من حيث التنظيم والجاهزية وفقاً لقواعد فيفا، غير أن الإعلام الألماني عكس طوال الفترة الماضية جدلاً متجدداً بشأن حقوق الإنسان وظروف بناء منشآت المونديال.

FILE - In this Sept. 23, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the Kremlin in Moscow, Russia. In an interview on Russian state television, Putin, ahead of his June 16, 2021, meeting with President Joe Biden, issued a strong, new warning that the prospect of Ukraine joining NATO was unacceptable for Russia. (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

أوكرانيا وروسيا.. حسابات بوتين ومغامرة حافة الهاوية 23.12.2021

شد وجذب وتهديد بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، فهل يستمر التصعيد ويؤدي إلى نزاع عسكري؟ أم ستنجح الدبلوماسية في تنزع فتيل الأزمة؟ وهل ستحصل روسيا على الضمانات التي تطلبها وتمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟

Journalists listen to Russian President Vladimir Putin during his annual news conference in Moscow, Russia, Thursday, Dec. 23, 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

بوتين: لا نريد صراعا بين الغرب وروسيا بسبب أوكرانيا 23.12.2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسعى لتجنب صراع مع الغرب بسبب أوكرانيا، واصافا ردّ الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية بأنه "إيجابي"، كما نفى أن تكون روسيا وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

22.08.2021, Russland, Moskau: Wladimir Putin, Präsident von Russland, nimmt an einem Treffen mit Mitgliedern der Partei «Einiges Russland» teil. Putin hat die Hoffnung geäußert, dass die Kreml-Partei «Einiges Russland» ihre Dominanz im Parlament nach den Wahlen im September fortsetzen wird. Foto: Mikhail Voskresensky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

بوتين: روسيا سترد "عسكرياً وتقنياً" على التهديدات الغربية 21.12.2021

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سبب تفاقم التوترات في أوروبا وتعهد بالرد "عسكرياً وتقنياً" إذا لم يضع خصومه الغربيون حداً لسياستهم التي تعتبرها روسيا عدوانية.