محكمة روسية تأمر بإغلاق مجموعة مموريال لحقوق الإنسان

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أصدرت المحكمة العليا في روسيا قرارا بإغلاق مجموعة Memorial الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان. وتعد هذه الخطوة ضربة لواحدة من أقوى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في البلاد.
تؤكد قطر أن العالم سيكون على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال من حيث التنظيم والجاهزية وفقاً لقواعد فيفا، غير أن الإعلام الألماني عكس طوال الفترة الماضية جدلاً متجدداً بشأن حقوق الإنسان وظروف بناء منشآت المونديال.
شد وجذب وتهديد بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، فهل يستمر التصعيد ويؤدي إلى نزاع عسكري؟ أم ستنجح الدبلوماسية في تنزع فتيل الأزمة؟ وهل ستحصل روسيا على الضمانات التي تطلبها وتمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسعى لتجنب صراع مع الغرب بسبب أوكرانيا، واصافا ردّ الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية بأنه "إيجابي"، كما نفى أن تكون روسيا وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية بأنها سبب تفاقم التوترات في أوروبا وتعهد بالرد "عسكرياً وتقنياً" إذا لم يضع خصومه الغربيون حداً لسياستهم التي تعتبرها روسيا عدوانية.
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