محكمة روسية تأمر بإغلاق مجموعة مموريال لحقوق الإنسان

مونديال 2022 ـ حقوق الإنسان تلقي بظلالها على قوة قطر الناعمة

تؤكد قطر أن العالم سيكون على موعد مع نسخة استثنائية من المونديال من حيث التنظيم والجاهزية وفقاً لقواعد فيفا، غير أن الإعلام الألماني عكس طوال الفترة الماضية جدلاً متجدداً بشأن حقوق الإنسان وظروف بناء منشآت المونديال.