محكمة حوثية تقضي بسجن عارضة أزياء في قضية أثارت انتقادات كثيرة

دخلت قضية عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي منعطفاً جديداً بعدما أصدرت محكمة في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين حكماً بسجنها لمدة خمس سنوات بعدما دانتها بتهمة "تعاطي المخدرات وممارسة الدعارة"، في قضية شابتها انتهاكات بحسب منظمات حقوقية.

وأُوقفت انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عاما في شباط/فبراير عند نقطة تفتيش في صنعاء بينما كانت في طريقها إلى جلسة تصوير. واتّهمتها السلطات الحاكمة في العاصمة اليمنية بارتكاب "فعل مخل بالآداب" وحيازة المخدرات وبدأت محاكمتها في حزيران/يونيو.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء "سبأ" المتحدثة باسم سلطات المتمردين الأحد، أُدينت الحمادي "بجريمة تعاطي المخدرات" و"بجريمة ممارسة الفجور والدعارة" و"بجريمة تحريض فتيات أخريات على ممارسة الدعارة". ولم يتّضح إن كان بإمكانها استئناف الحكم.

وتعمل الحمادي المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020.

وتفرض سلطات المتمردين غير المعترف بها دوليا في المناطق لخاضعة لسيطرتها في البلد الغارق بالحرب، قوانين اجتماعية صارمة غالبا ما تؤدي إلى تقييد حرية المرأة في المجتمع المحافظ للغاية، وتتهم منظمات دولية الحوثيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ولدى العارضة الآلاف من المتابعين على إنستغرام وفيسبوك. ونشرت عشرات الصور على الإنترنت مرتدية ملابس يمنية تقليدية أو الجينز أو سترة جلدية. وارتدت في بعض صورها الحجاب وفي أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس.

ودانت المحكمة كذلك امرأة أخرى بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات، وامرأة ثالثة بإدارة مكان لممارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن ثلاث سنوات.

وجاء في البيان ان القضية شملت عددا من "الجرائم الدخيلة على المجتمع اليمني المحافظ والمستنكرة والمدانة من كافة شرائح المجتمع، إلى جانب أنها تأتي في سياق الحرب الناعمة على اليمن"، في إشارة إلى حملة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي بالقضية.

انتقادات حقوقية

في حزيران/يونيو، تحدّثت هيومن رايتس ووتش عن إجبار سلطة الحوثيين الحمادي على" توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات".

وتابعت ان حراس السجن "أساؤوا إليها لفظيا"، ووصفوها بـ"العاهرة". وقال مركز الخليج لحقوق الانسان في تموز/يوليو ان الحمادي حاولت الانتحار بسبب قرار إدارة السجن المركزي بنقلها إلى قسم الدعارة.

كما قالت منظمة العفو الدولية في مايو أيار "تعرضت الحمادي خلال احتجازها إلى الاستجواب وهي معصوبة العينين، كما تعرضت للإساءة الجسدية واللفظية، وإهانات عنصرية وأجبرت على ‭‭'‬‬الاعتراف‭‭'‬‬ بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك حيازة مخدرات وممارسة الدعارة".

وبحسب أفراد من عائلتها، فإنّها المعيل الوحيد لأسرتها المكوّنة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

إ.ع/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)