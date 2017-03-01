 محكمة تونسية تقضي بالسجن بحق متهمين في هجومي باردو وسوسة | أخبار | DW | 09.02.2019

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أخبار

محكمة تونسية تقضي بالسجن بحق متهمين في هجومي باردو وسوسة

بعد مرافعات على مدى عشر جلسات في غضون عام ونصف عام، حكم القضاء التونسي بالسجن المؤبد وأخرى تصل إلى 16 عاما على متهمين باعتدائي متحف باردو وسوسة الذين أسفرا عن مقتل عشرات السياح الأجانب في عام 2015.

Angriff auf das Nationalmuseum in Bardo Tunis (AFP/Getty Images/F. Belaid)

حكم القضاء التونسي  في وقت متأخر من ليل الجمعة/صباح السبت (الثامن/التاسع من فبراير/شباط) بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة اللذين قتل فيهما عشرات السياح الأجانب في 2015، وذلك بعد نحو عشر جلسات على مدى عام ونصف العام لم تحدد بشكل كامل المسؤوليات عن الاعتداءين.

وقال المتحدّث باسم النيابة العامّة سفيان السليطي إنّ متّهمين آخرين في الاعتداءين صدرت بحقّهم أحكام بالسجن تتراوح مدّتها بين ستّة أشهر و16 عاماً، في حين أخلت المحكمة سبيل 27 متّهماً آخر. ولم يصدر أي حكم بالإعدام. من جانبها، قررت النيابة العامة استئناف الأحكام.

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وفي تفاصيل قضية الهجوم على متحف باردو، فقد حكم على ثلاثة متهمين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم "بالقتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة". وفي هذه القضية نفسها، قال المصدر نفسه إنه صدرت عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 16 عاما وعام واحد وتمت تبرئة نحو عشرة متهمين.

وكان 25 متهما في المجموع ملاحقين في إطار الاعتداء على متحف باردو بينهم 22 موقوفا وثلاثة لم يعتقلوا. وأسفر الهجوم عن سقوط 22 قتيلا في 18 آذار/مارس 2015 هم رجل أمن تونسي و21 سائحا بينهم أربعة فرنسيين وأربعة إيطاليين وثلاثة يابانيات واسبانيان.

Tunesien Sousse Strand Sicherheitskräfte nach Amoklauf (picture-alliance/dpa/M. Messara)

تونس شددت الأمن في المواقع السياحية عقب هجوم سوسة عام 2015 (أرشيف)

أما في فيما يتعلق بقضية الاعتداء على فندق في سوسة الذي قتل فيه 38 شخصا معظمهم بريطانيين، فقد حكم على أربعة متهمين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم "بالقتل العمد" و"المشاركة في قتل متعمد" و"اعتداء يهدف إلى تغيير الطابع المدني للدولة".

ومن بين الموقوفين في هجوم سوسة ستة من عناصر الأمن تتعلق بهم تهما "بعدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك، خلافا لما توجبه عليه القوانين". 

 

وحكم على خمسة متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أعوام وستة أشهر، وتمت تبرئة 17 متهما حسبما ذكر السليطي. وكان 26 شخصا ملاحقين في إطار هذه القضية بينهم 18 موقوفين وثمانية لم يتم توقيفهم، حسب المصدر نفسه.

وتتابع دول أوروبية عدة ينتمي إليها عدد من الضحايا جلسات المحاكمة في القضيتين. فيما أكدت إفادات المتهمين خلال الجلسات وجود علاقة كبيرة بين الهجومين اللذين تبناهما تنظيم "الدولة الاسلامية".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)

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    يخضع المتحف بشكل شبه مستمر إلى عمليات ترميم لمختلف اللوحات والمنحوتات والمعروضات، طبقا للمقاييس المعتمدة ‏دوليا، ليكون في مستوى قيمته التاريخية ومكانته ضمن أعرق المتاحف العالمية.

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    يأخذ متحف باردو الزائرين في جولة تاريخية وحضارية فريدة عبر العديد من الأجنحة والقاعات، ومن بينها قاعة قرطاج الرومانية، قاعة المهدية، قاعة الفسيفساء المسيحية والمتحف العربي.

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  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

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  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

    تبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 20 ألف متر مربع ويبلغ عدد المجموعة الأثرية المعروضة 8 آلاف قطعة، تضم لوحات ومنحوتات وحفريات وغيرها من القطع الأثرية التاريخية. ويقع المتحف الوطني ضمن سلسلة من القصور التي بناها الحسينيون قبل تدشينه سنة 1888.

  • Bildergalerie Bardo Museum Tunis

    تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

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    الكاتب: إعداد: أمين بنضريف


مختارات

تونس تعيد فتح متحف باردو وسط تضامن عالمي ضد الإرهاب

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