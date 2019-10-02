محكمة تونسية تعلن الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

أعلن مصدر من الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الموقوف نبيل القروي أنه تم إطلاق سراحه اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2019) بموجب قرار صادر من محكمة التعقيب. وأفاد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه يتوقع مغادرة القروي الموقوف منذ آب/أغسطس الماضي في وقت لاحق اليوم الأربعاء قبل أيام من الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الأحد المقبل.

وقال المحامي عن هيئة الدفاع عن القروي، كمال بن مسعود للصحفيين اليوم "المحكمة قبلت الطعن شكلا ومضمونا، ونقضت قرار دائرة الاتهام ولن تكون هناك إحالة". ورفض القضاء في السابق، ومن بينها محكمة الاستئناف، ثلاث مطالب لمحاميي القروي للإفراج عنه بدعوى عدم الاختصاص.

وأوقف نبيل القروي قطب الإعلام والأعمال في تونس، للتحقيق معه في تهم ترتبط بتبييض أموال وتهرب ضريبي في قضية قامت بتحريكها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.

وأحدث إيقاف القروي حالة من الإرباك في مسار الانتخابات وطرحت تكهنات من فريق حملته الانتخابية بانسحاب مرشحهم أو بإمكانية الطعن في النتائج النهائية بسبب غياب مبدأ تكافئ الفرص بين المرشحين في الدور الثاني.

ولم يشارك القروي في الحملة الانتخابية للدور الأول للانتخابات الرئاسية كما غاب عن حملة حزبه "قلب تونس" الذي يرجح حلوله ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي بحسب نتائج استطلاعات الرأي. وحل القروي ثانيا في الدور الأول خلف منافسه المتصدر المرشح المستقل قيس سعيد.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، رويترز)

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ، رويترز)