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سياسةألمانيا

محكمة تصنف "شباب" حزب "البديل" على أنها حركة متطرفة مؤكدة

٦ فبراير ٢٠٢٤

بعد تصنيف الاستخبارات الألمانية منظمة الشباب التابعة لـ"حزب البديل من أجل ألمانيا" على أنها يمينية متطرفة مشتبه بها، قضت محكمة ولائية بحكم قابل للاستئناف بأن المجموعة حركة متطرفة مؤكدة.

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منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على اليمين المتطرف بشكل عام، و"حزب البديل من أجل ألمانيا" بشكل خاص.
منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على اليمين المتطرف بشكل عام، و"حزب البديل من أجل ألمانيا" بشكل خاص.صورة من: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

أعلنت محكمة ولائية في ألمانيا اليوم الثلاثاء (السادس من شباط/فبراير 2024) أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تصنيفها منظمة الشباب التابعة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف على أنها حركة متطرفة مؤكدة.

وأصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا الحكم أمس الاثنين. ولم يصبح الحكم ملزماً قانونياً بعد، حيث يمكن لحزب "البديل من أجل ألمانيا" ومنظمة الشباب التابعة له استئناف الحكم أمام محكمة أعلى في ولاية شمال الراين-وستفاليا، حيث تقع مدينة كولونيا.

وكانت أجهزة الاستخبارات الألمانية قد صنفت سابقاً منظمة الشباب على أنها حالة يمينية متطرفة مشتبه بها.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، خرج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في جميع أنحاء ألمانيا للاحتجاج على اليمين المتطرف بشكل عام، و"حزب البديل من أجل ألمانيا" بشكل خاص.

كانت هذه المظاهرات اندلعت نتيجة تقرير أعده فريق صحفيين استقصائيين من منصة "كوركيتيف" الإعلامية كشف عن اجتماع عُقِد في مدينة بوتسدام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين شخصيات من اليمين المتطرف وشخصيات من "حزب البديل من أجل ألمانيا" والحزب المسيحي الديمقراطي المنتمي إلى التيار المحافظ وجمعية "فيرته أونيون" (اتحاد القيم) التي تعد من غلاة المحافظين. وفي هذا الاجتماع، تمت مناقشة كيفية جعل أعداد كبيرة من الأجانب، بما في ذلك طالبو لجوء، وشريحة أطلق المجتمعون عليها اسم "المواطنون غير المندمجين"، ومهاجرين يحملون جوزات سفر ألمانية، يغادرون البلاد حتى بالإكراه.

خ.س/ح.ز (د ب أ)

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