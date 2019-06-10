محكمة تؤكد حظر طيران "ماهان إير" الإيرانية في الأجواء الألمانية

أكدت المحكمة الإدارية الإقليمية في مدينة لونبورغ الألمانية اليوم الجمعة (14 حزيران/ يونيو 2019) حظر الطيران في الأجواء الألمانية، المفروض على شركة "ماهان إير" الإيرانية، وذلك لأسباب تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها، غير القابل للطعن، أن المصالح السياسية العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية قد تمثل مبرراً للتراجع عن رخصة تشغيل للنقل الجوي أو تعليقها.

وبذلك فصلت المحكمة في شكوى لشركة "ماهان إير" ضد حظر الإقلاع والهبوط المفروض عليها في ألمانيا من قبل في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي. كما لم تأخذ المحكمة أيضاً باعتراض الشركة على أنه كان يتعين وضع إطار زمني لفترة الحظر على رحلاتها من طهران إلى دوسلدورف وميونيخ.

وكانت الخارجية الألمانية ذكرت في كانون الثاني/ يناير الماضي أن السبب في تشديد العقوبات، إلى جانب نشاط عناصر استخباراتية إيرانية في ألمانيا، كان نقل شركة الطيران معدات عسكرية ومقاتلين محتملين إلى سوريا على متن طائراتها.

وكانت المحكمة الإدارية في مدينة براونشفايغ الألمانية قضت من قبل في حكم درجة أولى بأن هناك أدلة كافية على قيام "ماهان إير" برحلات نقل إلى مناطق أزمات، وأيضا بالنسبة لأعمال إرهابية إيرانية في أوروبا.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تطلب من حلفائها الأوروبيين منذ سنوات حظر المجال الجوي أمام شركة "ماهان إير". وتطبق الولايات المتحدة هذا الحظر منذ عام 2011. وانتقدت إيران الحكومة الألمانية بسبب هذا الحظر.

خ.س/ص.ش (د ب أ)