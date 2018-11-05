محكمة تأمر ملك بلجيكا السابق بأن يخضع لاختبار أبوة

يعتزم ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني اللجوء إلى أعلى محكمة في البلاد للحصول على المشورة بشأن اختبار الحمض النووي الذي ألزمته محكمة بإجرائه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك في إطار دعوى إثبات النسب المقامة من الفنانة دلفين بويل، حسبما قال محاميه لوكالة الانباء البلجيكية اليوم (الاثنين الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) . وبموجب الحكم الذي أعلنه محامو بويل اليوم يتعين على الملك ألبرت الثاني أن يخضع للاختبار خلال ثلاثة أشهر وإلا واجه احتمال افتراض أنه والدها، رغم أن محاميه قد يسعون للطعن على الحجة القانونية للمحكمة.
وشكك الملك، البالغ من العمر 84 عاما، الذي تنازل في 2013 لابنه فيليب بعد 20 عاما على العرش، في مزاعم بويل لأكثر من عشر سنوات. وأثبتت فحوص الحمض النووي التي أمرت محكمة بإجرائها بأنها ليست ابنة جاك بويل، سليل إحدى أغنى الأسر في بلجيكا. و نفى ألبير الثاني، أبوته لبويل، إلا أنه اعترف بأنّ زواجه بالملكة باولا البالغة من العمر 81 عاماً مر بفترات عصيبة. ووفقا لتقارير محلية، فإنه يحق للملك السابق رفض الخضوع للاختبار. وإذا ما حدث ذلك، فإنه يمكن إحالة القضية إلى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في البلاد.
ولم يتسن الوصول إلى المحكمة كما لم يصدر تعقيب بعد من القصر الملكي.
من جهتهم، قال محامو بويل في بيانهم إنهم سعداء "بالتأكيد القوي على مبدأ العمل لمصلحة الطفل" مع سعي بويل لتأكيد قانوني لهويتها الحقيقية.
وأصبحت هوية بويل مثار جدل عام بعد نشر سيرة الملكة باولا، زوجة الملك ألبرت الإيطالية، عام 1999. وزعمت الملكة خلالها أن الملك كان على علاقة طويلة خارج إطار الزواج نتج عنها ابنة ولدت في ستينيات القرن الماضي.
وتخوض بويل 50/ عاما/ معركة قانونية منذ عام 2013 لإثبات نسبها لألبير، وتزعم أن والدتها البارونة سيبيل دي سيليش لونجشامب، ظلت على علاقة لمدة طويلة مع ألبير قبل عقود.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البلجيكية، فإنّ محكمة الاستئناف في بروكسل قررت في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي بأن الزوج السابق لوالدة بويل ليس والدها القانوني أو البيولوجي. ولم يكشف محامو بويل عن القرار إلا اليوم الاثنين. وبعد ساعات من الإعلان عن القرار، أعلن المستشار القانوني لألبير، آلان بيرنبوم، أن موكله سوف ينتظر لسماع نصيحة محامٍ في محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في بلجيكا.
م.م / ع.ج.م (د ب أ رويترز)
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
قصر نويشفانشتاين
بنى لودفيغ الثاني قصر نويشفانشتاين بعد حوالي أربع سنوات على توليه الحكم. كان ذلك عام 1868. وهو القصر الأول له، ويعد هذا الصرح المعماري حاليا واحدا من أشهر القصور في ألمانيا والأكثر جذبا للسياح في أوروبا. يقع القصر على قمة هضبة في جبال ألغوي في منطقة شفانغاو. ويجذب سنويا حوالي 1.4 مليون سائحا من جميع أنحاء العالم.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
قاعة المغنيين
أكبر قاعة في قصر نويشفانشتاين هي قاعة المغنيين، وهي مستوحاة من الغرفة الأصلية لقصر "فارتبورغ". القاعة مزينة بلوحات تروي أساطير القرون الوسطى.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
قصر ليندرهوف
كان قصر ليندرهوف هو المفضل للملك لودفيغ الثاني. ليندرهوف هو أصغر القصور الثلاثة التي بناها. ورغم محاولته بناء هذا القصر بأسلوب يشبه قصر فرساي الشهير، إلا أن صغر المساحة حالت دون تحقيق حلم الملك لودفيغ.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
مغارة فينوس
كان الملك لودفيغ الثاني مولعا بالموسيقى، ما دفعه لتخصيص قاعة للموسيقى حتى في قصر ليندرهوف. لكن هذه القاعة كانت مخصصة له وللأشخاص المقربين منه. المغارة الاصطناعية مع البحيرة وشلال المياه تجسد أول مشهد من "أوبرا ترانهويزر" للفنان فاغنر؛ الملك الشاب كان مولعا بأعمال ريتشارد فاغنر.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
قصر لودفيغ في شاخِن
يتسم هذا القصر ببساطته المذهلة وإطلالته الرائعة. ويقع على ارتفاع 1866 مترا في جبال "فيترشتاين". كان القصر بمثابة الملاذ الآمن للملك في الجبال. ولكن في هذا القصر ما يجعله فريدا، لأن الملك لودفيغ الثاني عرف بحبه للتميز في قصوره.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
الغرفة التركية
اتسمت هذه الغرفة بطابع شرقي تام وأكثر ما يميزها عن بقية غرف القصر زخرفتها المفرطة. هنا كان الملك يحتفل بعيد ميلاده، ويمكن لزوار القصر العودة إلى عهد السلاطين، من خلال ارتداء ملابسهم التي تلائم أجواء هذه الغرفة.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
جزيرة الورود
كان الملك لودفيغ الثاني يفضل الأماكن المعزولة. وتعد جزيرة الورود في بحيرة شتارنبيرغ هي المكان الأنسب له، حيث كان يمتلك منزلا صيفيا بناه له والده ماكسيميليان الثاني. ويحيط بهذا المنزل حديقة تقع في منتصفها جزيرة الورود، حيث كان يلتقي لودفيغ الثاني بقريبته النمساوية الملكة إليزابيث بعيدا عن العيون.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
قصر هيرن كيم زيه
جزيرة أخرى يقع فيها قصر آخر للملك لودفيغ الثاني - في عام 1873 بنى الملك قصر هيرن كيم زيه الواقع في بحيرة "كيم"، وفي هذا القصر تحديدا تمكن الملك من تشييد معبد مشابه لمعبد مثله الأعلى الملك لويس الرابع عشر والملقب بـ"ملك الشمس". هذا القصر أشبه بقصر فرساي في ميونيخ. و هو آخر وأغلى مشروع معماري ينفذه لودفيغ الثاني، إذ توفي عام 1886 قبل أن يتم الانتهاء من بنائه تماما.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
قاعة المرايا
تذكر قاعة المرايا كثيرا في قصر هيرن كيم زيه بقصر فرساي الفرنسي، وخاصة بارتفاعها البالغ 98 متر ونوافذها المقوسة البالغ عددها 17 نافذة، والعديد من المرايا المتوازية. ويحيط بأركان الغرفة شمعدنات كثيرة. وتعد هذه الغرفة هي الأكثر جذبا للسياح.
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جولة في قصور الملك لودفيغ الثاني
قصر نيمفنبورغ
لا يمكن أن يكون هذا القصر قد بني في عهد لودفيغ الثاني. لأنه المكان الذي ولد فيه. ويمكن للسياح إلقاء نظرة على الغرفة التي أنجبته والدته فيها. ويعد هذا القصر واحدا من المعالم الأكثر جذبا للسياح. ويضم القصر حديقة كبيرة فيها بحيرات وجسور وقنوات مائية ما يتيح التجول بالحديقة باستخدام القوارب.
الكاتب: آنا تيرميش/دالين صلاحية