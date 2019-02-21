 محكمة بلجيكية تدين ″نموش″ في الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل | أخبار | DW | 07.03.2019

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أخبار

محكمة بلجيكية تدين "نموش" في الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل

أعلنت محكمة الجنايات في بروكسل أن الفرنسي مهدي نموش مذنب في عملية قتل أربعة أشخاص في هجوم على المتحف اليهودي عام 2014 ببروكسل. نموش، الذي كان قد عاد من القتال في سوريا، قال إنه "تعرض للخداع" دافعا ببرأته.

Zeichnung von Nemmouche im Prozess Justizpalast Brüssel (Reuters/Yves Capelle)

ذكر مدعون اتحاديون أن محكمة بلجيكية في العاصمة بروكسل أدانت اليوم الخميس (السابع من آذار/مارس 2019) المواطن الفرنسي مهدي نموش بتهمة "القتل بدافع الإرهاب" في قضية مقتل أربعة أشخاص بالرصاص في متحف يهودي ببروكسل.

وبعد مداولات لهيئة المحلفين الـ12 اعتبرت المحكمة ناصر بن درير (30 عاما) وهو صاحب سوابق من مرسيليا متهم بتزويد نموش بالسلاح "شريكا" في هذا الهجوم. ونفى الرجلان هذه التهم وهما عرضة لعقوبة السجن المؤبد. وتحديد العقوبة سيكون موضع مداولات جديدة ستعلن نتائجها  في وقت لاحق.

مختارات

التحقيقات الأولية في فرنسا تشير إلى أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على المتحف اليهودي في بروكسل أمضى أكثر من عام في سوريا. ودعوات أوروبية للتصدي لظاهرة "الجهاديين العائدين من سوريا". (01.06.2014)

دعا رئيس حكومة بلجيكا إلى "الوحدة" وذلك إثر اعتداء شهدته بروكسل اليوم السبت وعشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية، حيث قتل ثلاثة أشخاص داخل متحف يهودي وجرح آخرين. والرئيس الفرنسي أولاند يدين"المجزرة الفضيعة". (24.05.2014)

واعترف نموش (33 عاما) بحمل بندقية كلاشنيكوف ومسدس وذخيرة مثل التي استخدمت في إطلاق النار بالمتحف. لكن هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية العامة نقلت عن محاميه قوله إن موكله لم يطلق النار في الهجوم الذي أودى بحياة زوجين إسرائيليين واثنين من العاملين بالمتحف.

وكان الادعاء قد جمع "23 دليلا" ضد نموش الذي كان شكله مطابقا للشخص الذي ظهر على كاميرات المراقبة في المتحف خلال الهجوم، لكن نموش أبلغ المحكمة بأنه "تعرض للخداع" بينما قال محاميه إن اللقطات المصورة لواقعة إطلاق النار مفبركة وإن قاتلين مستأجرين جرى إرسالهما لقتل عميلين بالموساد الإسرائيلي لفقا التهمة لموكله، وهي مزاعم أغضبت أسر الضحايا والناجين. من جانبه ندد موشي كانتور رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي "باستخدام محامي الدفاع أساليب مستهجنة ونظريات المؤامرة" ووصف ذلك بأنه أمر مخز.

وتلت رئيسة المحكمة لورانس ماسار القرار الذي أشار إلى عدم وجود أدلة كافية وذات مصداقية تدعم فريضة وجود مكيدة وبالتالي وجب استبعاد هذه الفرضية. وفي حيثياتهم ذكر المحلفون ال12 والقضاة الثلاثة أن نموش عند توقيفه في 30 أيار/مايو 2014 كان يحمل الأسلحة المستخدمة في الهجوم. وسترة النيلون التي عثر عليها مع أغراضه الشخصية تطابق تلك التي كان يرتديها مطلق النار "وكانت تحمل آثار حمض ريبي نووي مهدي نموش" وكذلك ""آثار بارود" كما قالت رئيسة المحكمة لدى تلاوة القرار.
ولدى صدور الحكم، الذي سبقته مداولات أستمرت شهرين، لم تبد على نموش أي علامات تأثر. وإلى جانبه وقف بن درير ينظر إلى الأرض لدقائق.

وقع إطلاق النار في أيار/مايو 2014 وكان أول حادث يسلط الضوء على التهديد الذي يشكله الإسلاميون المتشددون العائدون إلى بلدانهم في أوروبا بعد القتال إلى جانب الفصائل الإسلامية في الحرب الأهلية السورية.

ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

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  • Türkei Ankara Selbstmordanschlag Tatort

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  • Tunesien Gedenkfeier für die Opfer des Anschlags

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  • Kenia Garissa Universität Anschlag Trauer

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

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    تفجيرات استهدفت مطعماً وملهى ليلياً يرتاده السياح في جزيرة بالي أوقعت 202 قتيلاً، غالبيتهم من السياح. وأعلنت الجماعة الإسلامية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن التفجير.

  • Nairobi Kenia Terroranschlag Al-Shabaab Einkaufszentrum Westgate Mall

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  • Pakistan Indien Anschläge von Mumbai Taj Hotel

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

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  • Anschläge auf U-Bahnen und Busse in London 07.07.2005

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    بريطانيا - السابع من يوليو/ تموز 2005

    اربع هجمات انتحارية منسقة خلال وقت الذروة استهدفت ثلاثة قطارات أنفاق (مترو) وحافلة عمومية في العاصمة لندن. الهجمات أدت إلى مقتل 56 شخصاً وجرح 700 آخرين، وتبنتها مجموعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

  • Spanien Madrid Anschlag auf Vorortzüge 2004 Bahnhof Atocha

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    إسبانيا - 11 مارس/ آذار 2004

    عشر قنابل تنفجر على متن أربعة قطارات بمناطق متفرقة من العاصمة مدريد وضواحيها، ما أدى إلى مقتل 191 شخصاً وجرح نحو ألفين آخرين. تنظيم القاعدة تبنى هذه الهجمات.

  • AP Iconic Images 11. September World Trade Center

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    الولايات المتحدة - الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001

    مجموعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة تقدم على خطف ثلاث طائرات مدنية واستخدامها عن عمد لضرب برجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن، بينما تحطمت طائرة رابعة في بنسلفانيا. وتعتبر هذه الاعتداءات الأكثر دموية على الإطلاق، إذ أوقعت قرابة ثلاثة آلاف قتيل.

  • Gedenken an die Terroranschläge in Paris 11.01.2015

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    فرنسا - 7-9 يناير/ كانون الثاني 2015

    مسلحان يفتحان النار داخل مكاتب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من رسامي الكاريكاتور في المجلة. كما قتلت شرطية على مشارف باريس، فيما احتجز مسلح عدداً من الرهائن في متجر يهودي، قتل منهم أربعة أشخاص. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذه الهجمات.

    الكاتب: ي.أ


مختارات

أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

سلسلة من الصور توضح أبرز الهجمات الدموية التي نفذتها وتبنتها جماعات إرهابية إسلامية، منذ 11 من سبتمبر 2001 مرورا بهجمات باريس ونيس وبروكسل الإرهابية، وصولا إلى هجوم فورتسبورغ الذي نفذه لاجئ أفغاني في ألمانيا وتبناه داعش. (15.11.2015)  

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