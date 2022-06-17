محكمة بريطانية توافق على تسليم أسانج لأمريكا ودفاعه يطعن في القرار

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محكمة بريطانية تقول إن لا مانع من تسليم أسانج للسلطات الأمريكية، لكن فريق دفاعه يستأنف الحكم. زوجته تقول إن تسليمه قد يدفعه للانتحار. مؤيدوه يرون فيه صحفيا شجاعا كشف جرائم الحرب الأمريكية.
قررت السلطات البريطانية تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى السلطات الأمريكية، التي تلاحق أسانج منذ عام 2010 بتهم نشر وثائق سرية حول أنشطة حساسة. إدارة الموقع تقول إنه "يوم مظلم الصحافة وللديموقراطية البريطانية".
قبلت محكمة بريطانية الاستئناف الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار رفض تسليم مؤسس "ويكيليكس"، ويواجه أسانج حكماً بالسجن قد تصل مدته إلى 175 عامًا في حال ترحيله إلى أمريكا.
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