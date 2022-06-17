 محكمة بريطانية توافق على تسليم أسانج لأمريكا ودفاعه يطعن في القرار | DW الأخبار | DW | 18.06.2022

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DW الأخبار

محكمة بريطانية توافق على تسليم أسانج لأمريكا ودفاعه يطعن في القرار

محكمة بريطانية تقول إن لا مانع من تسليم أسانج للسلطات الأمريكية، لكن فريق دفاعه يستأنف الحكم. زوجته تقول إن تسليمه قد يدفعه للانتحار. مؤيدوه يرون فيه صحفيا شجاعا كشف جرائم الحرب الأمريكية.

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