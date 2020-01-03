محكمة بريطانية ترفض إعادة الجنسية لجهادية سابقة

خسرت شميمة بيغوم التي كانت تنتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" شكواها في مرحلة الاستئناف اليوم الجمعة ( السابع من شباط/ فبراير). والتي كانت تقدمت بها ضدّ الحكومة البريطانية إثر سحب الجنسية منها في أعقاب الالتحاق بالتنظيم في سوريا.

وقضت محكمة استئناف الهجرة بأن تجريد شميمة بيغوم (20عامًا) من الجنسية البريطانية لا يعني أنها أصبحت بلا جنسية.

وقال القاضي دورون بلوم أثناء تلاوته الحكم إنّ بيغوم "وجدت نفسها في وضعية أنتجتها قراراتها الخاصة وأفعال آخرين، ولم ينتجها أي قرار صادر عن وزير الداخلية". فيما أعلن محاميها دانيال فورنر أنّ موكلته ستستأنف القرار.

وقال فرنر إنه سيكون "من الصعب شرح" القرار لبيغوم لأن المحكمة قبلت مسألة أنها واجهت "خطرًا شديدًا" في مخيم اللاجئين لكنها لن تسمح لها بالعودة إلى بريطانيا لخوض معركة قضيتها القانونية.

يذكر أن والدا بيجوم البريطانيين وُلدا في بنغلاديش ، وقد دفعت الحكومة بأن هذا يعني أنها ليست بلا جنسية؛ لأنها يمكن أن تطالب بالجنسية البنغلاديشية.

وغادرت بيجوم لندن، وهي تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا في عام 2015 مع اثنين من أصدقائها للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. ويتوجب أن يقرر القضاء خلال المرحلة المقبلة ما إذا كانت لدى الحكومة البريطانية دواع أمنية قومية مشروعة لمنعها من العودة إلى المملكة المتحدة.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب أ، أ ف ب)