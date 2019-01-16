محكمة العمل ببرلين تؤكد فصل مدرس لنشاطه ضد سياسة اللجوء

رفضت محكمة العمل في برلين اليوم الأربعاء (16 كانون الثاني/يناير 2019) زعم مدرس أقيل بسبب أنشطته غير المدرسية، وتحديدا نشر مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد وصول مئات الآلاف من المهاجرين و"غزو أجنبي" لأوروبا. ورفع المدرس (38 عاما) دعوى قضائية مطالبا بإعادته للعمل، إلا أن محكمة برلين أيدت قرار مسؤولي الإدارة التعليمية بإقالته من عمله.

ووجد القاضي اليوم الأربعاء أن الرجل غير مناسب تماما للعمل في مدارس، حيث كان يستخدم مقاطع الفيديو لشن هجوم مباشر على الدولة وانتقادها. ونشر المدرس الابتدائي، الذي يصف نفسه بأنه "مدرس الشعب" مقاطع فيديو تنتقد سياسة اللاجئين التي تنتهجها الحكومة الألمانية، ووصول المهاجرين إلى الدول الأوروبية.

وقال القاضي في حيثيات حكمه إن موقف المدعي عليه لا ينسجم مع موقف معلم وفق الرسالة التربوية في ألمانيا. وجاء في حيثيات القرار أيضا أنه لا يمكن توقع أن يقر المدرس بقيم الديمقراطية الحرة الأساسية وفق منطق القانون الأساسي في ألمانيا، لذلك لا يجوز له العمل كمعلم في مدرسة ابتدائية.

وقال القاضي أرني بوير إن أشخاصا مدانين بالتحريض على الكراهية ظهروا في مقاطع الفيديو. وأضاف بوير أن النظام الدستوري بألمانيا يتعرض لضغط مؤكدا "يجب أن نعارض هذا بشكل حازم". وبدا المدرس مندهشا من الحكم وقال إنه سيدرس التقدم بطعن عليه.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب)