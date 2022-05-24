 محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر ارتداء الحجاب في مقر العمل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.10.2022

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أخبار

محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر ارتداء الحجاب في مقر العمل

على خلفية قضية رفعتها سيدة مسلمة، قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بمنح أصحاب العمل إمكانية حظر ارتداء الرموز الدينية أو الفلسفية أو الروحية بشكل واضح، حال تم تطبيق الحظر على جميع العاملين على قدم المساواة.

صورة رمزية للحجاب

صورة رمزية للحجاب

قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس (13 تشرين الأول/أكتوبر 2022) إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.

مختارات

أثار رفض لاعبات منتخب النرويج للكرة الشاطئية ارتداء "البكيني" خلال بطولة أوروبا، الجدل حول زي اللاعبات الذي يتعين عليهن ارتداؤه. فهل يحق لهن اختيار الزي الرياضي الخاص بهن خلال المنافسات الرياضية؟

ولاية بادن فورتبرغ تمنع أي لباس يغطي الجسم كاملا بما في ذلك الوجه، وذلك وفق قانون يمنع عمليا النقاب في المدارس بينما أستثنيت جامعات الولاية من نص القانون المعتمد.

سحب مجلس أوروبا حملة ترويج للتنوّع في صفوف النساء ولحرية ارتداء الحجاب، بعدما أثارت احتجاجات في صفوف اليمين الفرنسي، حيث تجري الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة الربيع المقبل.

وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

وقالت الشركة إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورغ إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر. وجاء في قرار القضاة "القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".

وكانت المحكمة قد قالت العام الماضي إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

ولا يعد حكم اليوم هو الأول من نوعه بشأن هذه القضية، وهو يؤكد سوابق قضائية.

وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.

وحظرت فرنسا، وبها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

  • Zwei Bilder, eines farbig, eines schwarz-weiß, zeigen eine Frau in hochhackigen Schuhen, verhüllt von einem Tuch.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    تغطية الرأس تجلب الحرية

    في كثير من أنحاء العالم الغربي يتم ربط كلمة الحجاب تلقائيا بالتدين. إلا أن فكرة تغطية الرأس بقماش تتجاوز الحدود الدينية والثقافية والجغرافية. معرض " مغطى ومكشوف" في المتحف العالمي بفيينا يكشف الأوجه المتعددة للحجاب.

  • Links betet die Jungfrau Maria, sie trägt einen sternenblauen Schleier. Rechts ist die Fotografie einer Frau zu sehen, die bis auf das Gesicht vollständig in ein Gewand gehüllt ist.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الحجاب في المسيحية

    في المسيحية يعرف الحجاب كرمز للعزوبية والتواضع. لوحة مادونا غواديلوبي، القديسة الشفيعة للمكسيك تُظهر العذراء مريم في لباسها الأزرق. والإنجيل يحث النساء على تغطية الشعر في الصلاة. والصورة على اليمين تظهر صورة مسيحية أخذت في 1886 في تركيا.

  • Nebeneinander liegen ein bunter tunesischer Brautschleier und ein rot-weißes Kopftuch für männliche Ordensmitglieder in Guatemala.

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    أقمشة خاصة بالنساء والرجال

    معرض المتحف العالمي يُظهر أشخاصا يلبسون الحجاب إضافة إلى أقمشة مختلفة من جميع أنحاء العالم ـ ليس فقط للنساء. وفي اليسار يمكن رؤية حجاب عروس تونسية من منتصف القرن العشرين، والحجاب بنموذج النسر المزدوج على الجانب الأيمن يلبسه الأعضاء الذكور لقبيلة في غواتيمالا.

  • Eine Fotografie zeigt einen Tuareg-Mann mit einem traditionellen Schal, der sein Gesicht bedeckt. (KHM-Museumsverband )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    وجوه مغطاة في الصحراء

    هذه الصورة للمصور لودفيش غوستاف ألويس تسورير من فيينا تُظهر رجلا من الطوارق يلبس لثام الوجه التقليدي للرعاة الرحل من شمال إفريقيا. وهذا اللثام في الغالب بألوان موحدة من شأنه التصدي للأرواح الشريرة. ولباس اللثام يُعد تقليدا انتقاليا هاما إلى مرحلة الرجولة. والنساء في المقابل لا تغطين وجوههن.

  • Die Künstlerin Nilbar Güres legt mehrere Schichten von Kopftüchern ab. (Courtesy Galerie Martin Janda, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    كشف شخصي للحجاب

    في الغالب ما يُنظر إلى حجاب نساء مسلمات بأعين منتقدة. نيلبار غوريس تثير الموضوع في إخراجها بالفيديو الذي يستمر ست دقائق. هناك تفكك طبقات من الحجاب منحتها إياها نساء تنادي بأسمائهن. هذا العمل يؤكد كيف أن النساء المسلمات، "محجبات أم لا" يعكسن الذات الشخصية.

  • Eine Fotografie zeigt einen gekräuselten Stoff, der den Rücken einer Frau bedeckt. (Courtesy Galerie Hubert Winter, Wien )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    عروض تجريدية

    ويشمل المعرض أيضا أدوات تتفاعل بصفة تجريدية مع غطاء الرأس. هذا الابتكار الفضي من الجيلاتين للمصورة النمساوية تينا ليشنير يُذَكر بظهر امرأة مكسو بقماش معلق. التصوير لفن النحت الذي تقوم به ليشنر يفحص تضاريس ثقافية للأنوثة بطريقة سريالية.

  • Eine Fotografie zeigt eine im flämischen Stil gekleidete Frau, deren Kleidung aus recycelten Materialien besteht. (Courtesy Galerie Wilms )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    حجاب سوزانه يونغمانس

    انطلاقا من النظرة الأولى يمكن تخيل صورة يونغمانس "الروح فوق المادة ـ جولي" أنها التحفة الهولندية "صورة امرأة" للرسام روجي فان دير فايدن. إلا أن الحجاب يتكون من مواد تلفيف، والخاتم هو غطاء علبة، والجزء الأعلى للباس يتم شده بإبرة

  • Eine Skizze für einen Modewettbewerb zeigt eine Frau mit Kopftuch und blauer Tunika über roten Shorts (Modeschule der Stadt Wien im Schloss Hetzendorf)

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    من التيار المحافظ إلى التحرر

    في النمسا قبل الحرب العالمية الثانية كانت المرأة التي تلبس الحجاب والثوب التقليدي للنساء تُعد متجذرة وبراغماتية ووطنية. وفي الخمسينات تحول الحجاب إلى مادة كمالية من الحرير تعكس في الغالب الأناقة النسوية والتحرر. هذا الرسم التخطيطي احتل في 1964 أثناء مسابقة في الموضة بفيينا المركز الأول.

  • Eine Fotografie zeigt eine Frau mit großem weißen Schleier, der mit Spitzen besetzt ist, ein anderes eine Frau mit riesigem schwarzen Bogen auf dem Kopf. ( © Susanne Bisovsky, Photo: Bernd Preiml )

    الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!

    الخياطة الراقية

    منذ 2003 ومصممة الأزياء النمساوية سوزانه بيزوفسكي معروفة بفضل مجموعاتها الأنيقة: ابتكارات وردية تتغذى من روح الموضة النمساوية التقليدية. ومجموعتها 2018 تم ابتكارها خصيصا لمعرض المتحف العالمي. "مغطى ومكشوف" يستمر حتى الـ 26 فبراير 2019. كريستينا بوراك/م.أ.م


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