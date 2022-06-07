 محكمة العدل الأوروبية: الجائحة لا تلغي مهلة ترحيل طالبي اللجوء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.09.2022

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محكمة العدل الأوروبية: الجائحة لا تلغي مهلة ترحيل طالبي اللجوء

لن تغير جائحة كورونا في الفترات المحددة لترحيل طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي وفق محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت هذا الأمر على خلفية قضايا في ألمانيا متعلقة بنقل طالبي لجوء إلى إيطاليا عندما بدأت الجائحة.

صورة أرشيفية لعملية ترحيل طالب لجوء أفغاني في مطار لايزبيج هاله بألمانيا

أول دولة يدخلها طالب اللجوء في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن البت في طلبه، غير أن بعض الأشخاص يمضون إلى دول أخرى. وفي حال لم يتسن إعادة شخص إلى أول دولة دخلها خلال ستة أشهر، فإن الدولة التي يوجد فيها تتولى مسؤولية قضيته. صورة أرشيفية

 قضت  محكمة العدل الأوروبية  اليوم الخميس (22 سبتمبر/أيلول 2022)، بأنه في حال لا تستطيع إحدى دول الاتحاد الأوروبي ترحيل طالب لجوء إلى دولة أخرى عضو بالتكتل خلال ستة أشهر جراء جائحة كوفيد19- فإن الدولة الحالية مقر الإقامة تصبح مسؤولة عن القضية.

مختارات

بعد تقرير لمجلة "دير شبيغل" وخلال زيارتها لمكتب وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في اليونان، طالبت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك بإيضاحات حالات الإعادة التي تمت بشكل منهجي لطالبي لجوء أو ما يعرف بعمليات "الصد".

الحصول على عمل وإقامة، هو حلم كل طالب لجوء في ألمانيا. لكن هذا الحلم قد يتحول إلى كابوس لمن رفض طلب لجوئه. الحكومة الألمانية تمنح أملاً لطالبي اللجوء المرفوضين عبر مشروع قانون لتسوية أوضاعهم. فهل هذه الخطوة كافية؟

في تقرير جديد لها، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر حول تردي الرعاية الصحية لكثير من اللاجئين في الدول المضيفة. ويتفاقم الوضع مع عدم إلمامهم باللغة وقواعد النظام الصحي أو التمييز والأحكام المسبقة ضدهم في تلك البلدان.

وفي الاتحاد الأوروبي، تصبح أول دولة يدخلها طالب اللجوء في التكتل مسؤولة عن البت في طلبه، غير أن بعض الأشخاص يمضون إلى دول أخرى. وفي حال لم يتسن إعادة شخص إلى أول دولة دخلها خلال ستة أشهر، فإن الدولة التي يوجد فيها تتولى مسؤولية قضيته.

ويرتبط حكم اليوم بقضايا في ألمانيا كان من المقرر فيها تسفير ثلاثة متقدمين بطلبات لجوء إلى إيطاليا ليتم البت في طلبات لجوئهم عندما بدأت الجائحة. وقالت السلطات الألمانية إنها لم تعد مسؤولة عن القضايا حيث أن مهلة الستة أشهر المحددة للترحيلات توقفت، جراء التوقف الكلي لعمليات الترحيل بين ألمانيا وإيطاليا خلال الجائحة.

وأيدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن عمليات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن تنفذ خلال ستة أشهر، حتى في ضوء قيود السفر التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد. وفي حزيران/يونيو 2020، أخبرت السلطات أكثر من 20 ألف طالب لجوء أن ألمانيا علقت الموعد النهائي لنقلهم، ورفع أكثر من تسعة آلاف منهم شكاوى.

ا.ف/ ع.ج.م  (د.ب.أ)

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  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

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    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

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    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

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  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


 

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