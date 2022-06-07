محكمة العدل الأوروبية: الجائحة لا تلغي مهلة ترحيل طالبي اللجوء

قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس (22 سبتمبر/أيلول 2022)، بأنه في حال لا تستطيع إحدى دول الاتحاد الأوروبي ترحيل طالب لجوء إلى دولة أخرى عضو بالتكتل خلال ستة أشهر جراء جائحة كوفيد19- فإن الدولة الحالية مقر الإقامة تصبح مسؤولة عن القضية.

وفي الاتحاد الأوروبي، تصبح أول دولة يدخلها طالب اللجوء في التكتل مسؤولة عن البت في طلبه، غير أن بعض الأشخاص يمضون إلى دول أخرى. وفي حال لم يتسن إعادة شخص إلى أول دولة دخلها خلال ستة أشهر، فإن الدولة التي يوجد فيها تتولى مسؤولية قضيته.

ويرتبط حكم اليوم بقضايا في ألمانيا كان من المقرر فيها تسفير ثلاثة متقدمين بطلبات لجوء إلى إيطاليا ليتم البت في طلبات لجوئهم عندما بدأت الجائحة. وقالت السلطات الألمانية إنها لم تعد مسؤولة عن القضايا حيث أن مهلة الستة أشهر المحددة للترحيلات توقفت، جراء التوقف الكلي لعمليات الترحيل بين ألمانيا وإيطاليا خلال الجائحة.

وأيدت محكمة العدل الأوروبية في حكمها أن عمليات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي يجب أن تنفذ خلال ستة أشهر، حتى في ضوء قيود السفر التي كانت مفروضة خلال جائحة كوفيد. وفي حزيران/يونيو 2020، أخبرت السلطات أكثر من 20 ألف طالب لجوء أن ألمانيا علقت الموعد النهائي لنقلهم، ورفع أكثر من تسعة آلاف منهم شكاوى.

ا.ف/ ع.ج.م (د.ب.أ)