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محكمة: الحكومة تنتهك أهداف حماية المناخ

٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣

ضربة جديدة للائتلاف الحاكم، إذ قضت محكمة ألمانية بأن الحكومة الألمانية انتهكت أهداف مكافحة التغير المناخي والمنصوص عليها قانونيا وبعدم فعل ما يكفي لخفض الانبعاثات.

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سايارت في الخط السريع ليلا (21/2/2021)
قضت المحكمة بأن الحكومة الألمانية لم تفعل ما يكفي لخفض الانبعاثات في قطاعي النقل والإنشاء.صورة من: Getty Images/S. Gallup

قضت المحكمة الإدارية في برلين ـ براندنبورغ بأن الحكومة الألمانية انتهكت أهداف التغير المناخي المنصوص عليها في القانون، وذلك بعدم فعل ما يكفي لخفض الانبعاثات في قطاعي النقل والإنشاء.

ويعد القرار الصادر اليوم الخميس (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، انتصارا لمجموعتين معنيتين بالبيئة حركتا الدعوى التي يتهمان فيها الوزارات بانتهاك القانون الألماني لحماية المناخ، والذي ينص حاليا على أهداف سنوية لكل قطاع لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المضرة.

وينص القانون على أنه يجب أن ينخفض إجمالي الغازات الدفيئة في ألمانيا بواقع 65 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990. ويلزم القانون الوزارة المسؤولة بتنفيذ خطة عمل فورية لخفض الانبعاثات في حال لم يحقق قطاع ما الأهداف المنصوص عليها في القانون.

ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة الحكم، الأمر الذي من شأنه أن يرجئ أي أثر لقرار اليوم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في برلين.  وأمر قرار المحكمة اليوم، الحكومة باتخاذ تدابير إضافية لضمان الوفاء

بأهداف المناخ للأعوام من 2024 إلى .2030

ا.ف/ ع.ج.م    (د.ب.أ)

 

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