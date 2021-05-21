محكمة إسرائيلية ترجئ النظر في قرار إخلاء فلسطينيين في القدس الشرقية

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية الأربعاء (26 مايو/أيار 2021) إرجاء النظر في قرار إخلاء عائلتين فلسطينيتين من بيوتهم لصالح مستوطنين إسرائيليين في حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لترد على طلب العائلتين أخذ مشورة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية على ما أكد محامي العائلتين.
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، فإن المحكمة عقدت جلسة للنظر في قرارات تهجير 6 شقق سكنية من أصل 86 في حي بطن الهوى في سلوان.
وقال محامي العائلتين يزيد قعوار لوكالة فرانس برس إن "قضية جماهيرية وشعبية كهذه يجب أن تضم رأي المستشار القضائي للحكومة". وأضاف قعوار "من الواضح أن الحكومة كانت داعمة في هذه الحالة للمشروع الاستيطاني وبالتالي يجب على المستشار القضائي أن يأخذ المسؤولية".
وتنتظر العائلات الآن من المحكمة "قرارها حول إحالة الملف إلى المستشار القضائي للحكومة من عدمه" والذي يتوقع قعوار أن يتم "خلال الأسبوع المقبل".
وقال زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى في بلدة سلوان أن القضية الأربعاء تتعلق بنحو أربعين من أقاربه، وأضاف لفرانس برس "تبلغت العائلة بقرار الإخلاء أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتم تجديد القرار في آذار/مارس 2021".
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، الباحث في شؤون القدس فخري أبو ذياب قوله إن "الأحداث التي جرت في حي الشيخ جراح، حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لصالح المستوطنين".
وأضاف أن "قرار إخلاء المنازل هو قرار سياسي وليس قضائي"، مؤكدا أن "المتضامنين سيبقون متواجدين في حي بطن الهوى لدعم صمود الأهالي".
وتجمع خارج المحكمة التي تقع في القدس الشرقية، العشرات من الفلسطينيين من أهالي الحي وغيرهم بالإضافة إلى نشطاء سلام إسرائيليين ونواب في البرلمان الإسرائيلي، وسط تواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت مراسلة فرانس برس.
وقامت الشرطة الإسرائيلية بوضع سواتر حديدية وإبعاد المتظاهرين إلى جانب الطريق، واعتقلت عددا من الشبان بعد مناوشات على ما أكدت مراسلة فرانس برس، لكن الوكالة قالت إنه لم يتسن لها الحصول على إفادة من الشرطة حول الاعتقالات حتى الآن.
وكان النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بين المعتصمين وأكد لفرانس برس أن قرارات المحاكم الإسرائيلية "سياسية بامتياز تحت عنوان تهويد القدس". وقال الطيبي "لا أعلق آمالًا لأن هناك تمييزًا عنصريًا حتى في القانون".
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أعلنت في 9 من أيار/مايو إرجاء جلسة كانت مقررة بشأن طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح إلى موعد لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما. وتسببت قضية الشيخ جراح باندلاع صدامات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية، لا سيما في باحات المسجد الأقصى، قبل أن تقوم حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بإطلاق صواريخ على إٍسرائيل، التي ردت بدورها بشن غارات مكثفة على القطاع. وأستمرت المواجهات 11 يوما.
ويخوض نحو 700 فلسطيني في حي بطن الهوى في سلوان الواقعة على تلة إلى الجنوب من البلدة القديمة للقدس معركة مع المستوطنين للبقاء في منازلهم.
وإلى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ بالقدس جراح لصالح جمعيات استيطانية حيث أصدرت محاكم إسرائيلية مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات فلسطينية لتهجيرها.
ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.
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كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.
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مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.
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قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.
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زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة