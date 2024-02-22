محكمة إسبانية تدين اللاعب داني ألفيس بالاعتداء الجنسي

أدانت المحكمة العليا في كاتالونيا النجم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي، وقضت بحبسه أربع سنوات ونصف مع دفع تعويض للضحية. ألفيس أكد أن ممارسة الجنس مع السيدة كانت بالتراضي.

أدانت المحكمة العليا في كاتالونيا اليوم الخميس (22 شباط/فبراير 2024) لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بسجنه أربع سنوات ونصف.

وألزمت المحكمة أيضا داني ألفيس، الذي أكد طوال الوقت أن ممارسة الجنس كانت بالتراضي، بدفع 150 ألف يورو (163 ألف دولار) للضحية مع تحمل الأتعاب القضائية.

وقالت المحكمة الإقليمية في برشلونة في بيان "جاءت العقوبة بعدما ثبت أن الضحية لم توافق، وهناك أدلة بالإضافة إلى شهادة المدعية تعتبر الاغتصاب مثبتاً".

وكان المدعي العام يطالب بحبس داني ألفيس لمدة تسع سنوات. ويمكن الاستئناف ضد الحكم.

وأُلقي القبض على مدافع برشلونة السابق (40 عاماً) في كانون الثاني/يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.

وجذبت القضية اهتماماً كبيراً ليس فقط بسبب شهرة ألفيس ولكن لأن الاعتداء الجنسي موضوع مهم بشكل متزايد في الشأن العام الإسباني.

كما إنها واحدة من أبرز المحاكمات في إسبانيا منذ صدور قانون في 2022 جعل التراضي عنصراً أساسياً في قضايا الاعتداء الجنسي وزاد من الحد الأدنى لعقوبة السجن في الاعتداءات التي تنطوي على عنف.

ولم يتسن الاتصال بمحامي ألفيس على الفور للتعليق.

وقال المحامي دافيد ساينز للصحفيين خارج المحكمة "نشعر بالرضا لأن الحكم يعترف بما كنا نقوله طوال الوقت: إن الضحية كانت تقول الحقيقة وإنها عانت". وأضاف إن فريقه سيواصل تحليل ما إذا كانت العقوبة تتناسب مع خطورة الجريمة.

ونفى ألفيس الذي ينحدر من عائلة فقيرة في جوازيرو بولاية باهيا البرازيلية، في البداية معرفته بالمرأة في مقابلة تلفزيونية قبل أن يقرّ لاحقاّ بممارسة الجنس معها قائلاً إنه تم بالتراضي. وقال لصحيفة لا فانغارديا في حزيران/يونيو إنه اضطر للكذب خشية أن تتركه زوجته.

وتم احتجاز ألفيس بعد إلقاء القبض عليه في برشلونة في كانون الثاني/يناير 2023. ورفضت المحاكم مراراً طلبات الإفراج عنه بكفالة، خصوصاً أن البرازيل لا تعمد إلى تسليم مواطنيها عندما يحكم عليهم في بلدان أخرى.

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مدافع كبير

وحصد ألفيس أكثر من 40 لقباً مع البرازيل والأندية بينها برشلونة وإشبيلية ويوفنتوس وباريس سان جيرمان. وعقب القبض عليه فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده.

ويعتبر ألفيس أحد أعظم المدافعين في العالم، حيث فاز بـ 42 لقباً خلال مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016 عندما فاز بـ23 لقبا. تعاقد في حزيران/يونيو 2022 مع فريق بوماس أونام المكسيكي الذي فضّل فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.

دافع عن ألوان منتخب البرازيل في 126 مباراة دولية، بعدما استهل مسيرته معه في تشرين الأول/أكتوبر 2006. توّج مع "راقصي السامبا" بلقب كوبا أميركا مرتين وبالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021.

في مونديال قطر نهاية العام الماضي، أصبح في سن الـ 39 عاماً و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.

خ.س/ع,ج,م (رويترز، أ ف ب)