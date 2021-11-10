محكمة أوروبية تثبت غرامة بـ 2.4 مليار يورو على شركة "غوغل"

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (10/11/2021) قرارا للمفوضية الأوروبية يعود لعام 2017 بتغريم شركة غوغل 2.4 مليار يورو (حوالي 2.8 مليار دولار) بسبب خروجها على قواعد المنافسة العادلة وإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال الترويج لخدمة التسوق الخاصة بها.

ورفضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد، استئناف عملاقة التكنولوجيا الأمريكية ضد قرار المفوضية الأوروبية التي تراقب المنافسة في الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان صحفي. ووجدت المحكمة أن الشركة "أساءت استخدام موقعها المهيمن من خلال تفضيلها خدمة +غوغل شوبينغ+ الخاصة بها في نتائج البحث".

وقالت المحكمة في بيان إن خدمة التسوق "غوغل شوبينغ" استفادت من "عرض ومكانة مميزين" فيما نقلت نتائج المقارنة إلى صفحات نتائج البحث "من خلال خوارزميات الترتيب".

ولا يزال من الممكن الطعن أمام أعلى محكمة في التكتل، وهي محكمة العدل الأوروبية ضد الحكم الصادر اليوم الأربعاء - والذي يعد دفعة لطموحات الاتحاد الأوروبي لكبح هيمنة غوجل على السوق.

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وبعد سنوات من التحقيق، خلصت المفوضية في عام 2017 إلى أن غوغل قد أعطت بشكل ممنهج مكانة تفضيلية لخدمة التسوق الخاصة بها وخفضت ترتيب المنافسين في نتائج البحث.

واعتبرت تلك الغرامة في ذلك الوقت مبلغا قياسيا. وهذه واحدة من ثلاث قضايا رئيسية أقامتها بروكسل ضد محرك البحث الأمريكي العملاق.

وكانت العقوبة هي الأولى من بين ثلاث عقوبات لمكافحة الاحتكار فرضتها المفوضية على غوغل في السنوات الأخيرة، وبلغ مجموعها أكثر من 8 ملايين يورو.

ع.ج.م/إ.ف (دب أ، أ ف ب)