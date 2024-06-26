محكمة أمريكية تطلاق سراح جوليان أسانج بعد إقراره بالذنب

أطلقت محكمة أمريكية سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الأربعاء بعد إقراره بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، ضمن صفقة سمحت له بالتوجه إلى وطنه أستراليا لتنهي ملحمة قانونية استمرت 14 عاما.

بات مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج "رجلاً حرّاً" الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2024) بعدما أبرم صفقة إقرار بالذنب مع القضاء الأمريكي أنهت مسلسلاً قضائياً وإعلامياً استمر حوالى 14 عاماً. ففي ختام جلسة استماع سريعة مثُل خلالها المواطن الأسترالي أمام المحكمة الفدرالية في سايبان بجزر ماريانا الشمالية حيث أقرّ بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها"، قالت القاضية رامونا في. مانغلونا "بهذا الإقرار، يبدو أنّك ستتمكن من الخروج من هذه القاعة رجلاً حرّاً".

ولن يحق لأسانج العودة إلى الولايات المتحدة من دون إذن على ما أوضحت وزارة العدل الأمريكية في بيان. وبموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء الأمريكي، أقرّ خبير المعلوماتية السابق البالغ 52 عاماً والملاحق منذ نشر في 2010 مئات آلاف الوثائق الأمريكية السرية، بحصوله على هذه المعلومات السرية حول الدفاع الوطني الأمريكي ونشرها.

وقال مؤسس موقع ويكيليكس خلال الجلسة "لقد شجّعت مصدري"، العسكرية الأمريكية تشيلسي مانينغ التي كانت وراء هذا التسريب الهائل، "على تزويدي بموادّ مصنّفة سرّية". وبدا التعب واضحاً على أسانج خلال مثوله أمام المحكمة، لكنّه كان في الوقت نفسه مرتاحاً.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس بأنّ أسانج، الذي ارتدى بزة سوداء وربطة عنق صفراء سارع إلى احتضان محاميَّيه ووقّع كتاباً لأحد أنصاره. وغادر بعدها المحكمة تحت عدسات الكاميرات من دون الإدلاء بأي تصريح.

بدورها قالت جنيفير روبنسون من فريق محاميه: "هذا اليوم تاريخي يضع حدا لمعارك قضائية استمرت 14 عاما".

وصعد أسانج فورا إلى طائرة خاصة أقلعت من جزر ماريانا الشمالية وهي أرض أمريكية صغيرة في المحيط الهادئ متوجهة إلى كانبيرا عاصمة أستراليا حيث ينتظر وصوله مساء. ورحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالاتفاق الذي أفضى إلى إطلاق سراح أسانج قائلا: "أنا مسرور جدا بهذه المناسبة لقد كانت نتيجة ناجحة جدا ينتظرها كل الأستراليين".

جوليان أسانج.. الإقرار بالذنب مقابل الحرية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

أما زوجة أسانج ستيلا فقالت: "الأولوية الآن في أن يستعيد جوليان عافيته فهو في وضع فظيع منذ خمس سنوات ويريد أن يكون قريبا من الطبيعة". وقال باري بولاك أحد محاميه "عانى (أسانج) كثيرا في نضاله من أجل حرية التعبير وحرية الصحافة". وأضاف "نؤمن بقوة أنه كان ينبغي دعم توجيه تهم إلى أسانج أساسا بموجب قانون مكافحة التجسس. عمل ويكيليكس سيتواصل وسيواصل أسانج من دون أدنى شك وبقوة، نضاله من أجل حرية التعبير والشفافية".

وكان أسانج قد غادر المملكة المتحدة الاثنين حيث كان مسجونا منذ خمس سنوات ليمثل أمام محكمة سايبان الفدرالية بعدما قبل بخوض المحاكمة مقرا بالذنب. وبموجب الاتفاق مع القضاء، لم يعد أسانج ملاحقا إلا بتهمة "التآمر للحصول على معلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها". وحكم عليه بالسجن 62 شهرا كان قد أمضاها أساسا خلال السنوات الخمس في سجنه البريطاني.

وخلال مثوله أمام المحكمة رافق أسانج كيفن راد رئيس الوزراء الأسترالي السابق والسفير الحالي لبلاده في واشنطن.

وأطلقت ستيلا أسانج وهي محامية جنوب إفريقية، نداء للتبرع لدفع مبلغ 520 ألف دولار ينبغي على زوجها تسديده للحكومة الأسترالية لقاء الطائرة التي استأجرها لنقله إلى أستراليا. وأكدت في تغريدة على موقع أكس (تويتر سابقاً): "لم يسمح له باستقلال رحلة تجارية".

واختيرت محكمة جزر ماريانا الشمالية بسبب رفض أسانج التوجه إلى بر الولايات المتحدة الرئيسي وبسبب قرب هذه الجزر من أستراليا، على ما جاء في وثيقة قدمت في المحكمة.

ترحيب كبير بإطلاق سراح أسانج صورة من: Kim Hong-Ji/REUTERS

بدورها رحبت الأمم المتحدة بالأفراج عنه معتبرة أن القضية أثارت "سلسلة من المخاوف على صعيد حقوق الإنسان". وقالت كريستين أسانج والدة مؤسس ويكيليكس "أنا ممتنة لأن معاناة نجلي وصلت إلى نهايتها".

أما نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس فاعتبر أن الاتفاق "إجهاض للعدالة... يقلل من شأن خدمة وتضحية الرجال والنساء في قواتنا المسلحة".

ويضع الاتفاق حدا لمسلسل قضائي مستمر منذ قرابة 14 عاماً. وأتى فيما كان من المقرر أن ينظر القضاء البريطاني في التاسع من تموز/ يوليو والعاشر منه في طلب تقدم به أسانج للطعن بتسليمه إلى الولايات الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية في حزيران/ يونيو 2022.

وكان أسانج يكافح لعدم تسليمه إلى القضاء الأمريكي الذي كان يلاحقه لنشره اعتبارا من عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية حول النشاطات العسكرية والدبلوماسية الأمريكية في العراق وأفغانستان خصوصاً.

ومن بين هذه الوثائق مقطع مصور يظهر مروحية قتالية أمريكية في العراق في تموز/ يوليو 2007 تطلق النار ما أدى إلى سقوط قتلى بينهم صحافي في وكالة رويترز للأنباء وسائقه.

ووجهت إلى أسانج أساساً 18 تهمة يواجه بموجبها نظرياً احتمال الحكم عليه بالسجن 175 عاماً. وقضت محكمة عسكرية بسجن تشيلسي مانينغ في آب/ أغسطس 2013، مدة 35 عاماً لكن أفرج عنها بعد سبع سنوات إثر تخفيف العقوبة من جانب الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.

وأوقفت الشرطة البريطانية مؤسس ويكيليكس في نيسان/أبريل 2019، بعدما أمضى سبع سنوات لاجئاً في سفارة الأكوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد حيث كان يواجه اتّهامات بالاعتداء الجنسي أُسقطت لاحقاً. ومنذ ذلك الحين كثرت الدعوات لكي يسقط الرئيس الأمريكي جو بايدن الملاحقات في حقه. وتقدمت أستراليا بطلب رسمي بهذا الخصوص في شباط/ فبراير الماضي.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ، رويترز)