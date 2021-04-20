محكمة أمريكية تدين الشرطي السابق ديريك شوفين بقتل جورج فلويد

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم بإدانة ديريك تشوفين، الشرطي السابق المتهم بقتل المواطن الأمريكي من اصل إفريقي جورج فلويد بمدينة منيابوليس، بأنه "خطوة هائلة" في طريق العدالة بالولايات المتحدة، معربا في اتصال هاتفي مع عائلة فلويد عن "ارتياحه" للحكم.

وقال بايدن يوم الثلاثاء (20 أبريل/نيسان 2021) في تصريحات أذيعت تلفزيونيا "كان قتلا في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم كله". وأضاف "العنصرية الممنهجة وصمة على جبين بلدنا"، مؤكدا عن أسرة فلويد أن "لا يمكن أن يعيد شيء لهم أخاهم وأباهم...لكن هذه يمكن أن تكون خطوة هائلة في مسيرة العدالة في أمريكا".

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ودانت محكمة أمريكية الثلاثاء الشرطي السابق صاحب البشرة البيضاء ديريك شوفين بقتل فلويد. وتوصلت هيئة المحلفين المختلطة عرقيا والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه وهي جريمة قتل من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.

ومع الإعلان عن الحكم انطلقت هتافات المحتشدين أمام مقر المحكمة التي خضعت لحراسة مشددة في وسط مدينة مينيابوليس بعد محاكمة استمرت جلساتها مدة ثلاثة أسابيع.

وبعد أن قرأ القاضي بيتر كاهيل حكم هيئة المحلفين وضع أفراد الشرطة الأصفاد في يدي شوفين الذي كان طليقا بكفالة واقتادوه خارج قاعة المحكمة.

ويواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. وستعقد جلسة تحديد العقوبة في وقت لاحق.

ع.ج.م/ه.د (أ ف ب، دب أ)