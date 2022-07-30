محكمة أمريكية تأمر حفتر بدفع تعويضات لعائلات ضحايا ليبيين

أمر قاض فيدرالي أمريكي مساء الجمعة (29 تموز/ يوليو 2022) المشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القويّ، بدفع تعويضات لليبيين ادعت عائلاتهم عليه بارتكاب عمليّات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.

وقال القاضي الفيدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، إنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه "غيابيا" بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى. ويمكن لحفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية ويكتب اسمه في الوثائق الأمريكية الرسمية Hifter، استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى.

مع ذلك يشكل هذا القرار انتكاسةً كبيرة لحفتر. وقال فيصل جيل أحد محامي المدعين في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه "انتصرت العدالة وسيتعيّن على حفتر أن يُحاسَب على جرائم الحرب التي ارتكبها".

وتفيد الدعاوى المدنية التي رفعت في 2019 و2020 أن حفتر بصفته قائدا لـ "الجيش الوطني الليبي" في شرق البلاد، سمح بقصف عشوائي على المدنيين خلال حملته الفاشلة لعام 2019 للسيطرة على طرابلس، مما أدى إلى مقتل أفراد من العائلات المدعية.

وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر "شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيّين آخرين".

واستندت هذه العائلات في طلبها إلى نص تشريعي أمريكي يعود لعام 1991، هو "قانون حماية ضحايا التعذيب" الذي يُتيح مقاضاة أيّ شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب و/أو عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء.

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رفض ادعاء حفتر الحصانة

وجمد القضاء الأمريكي الملفّ قبل الانتخابات الليبيّة التي كان مقرّرا إجراؤها في كانون الأوّل/ ديسمبر 2021، حتى لا يؤثّر ذلك على الاقتراع. وبما أنّ هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضيّة. وحاول حفتر إلغاء هذه القضية بالتشديد على أنه يتمتع بحصانة كرئيس دولة.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/ فبراير ومنحها ثقته في آذار/ مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا موقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وحفتر (78 عاما) عسكري تلقى تدريبا في الاتحاد السوفياتي وساهم في انقلاب عام 1969 الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي، وأوصل معمر القذافي إلى السلطة.

وقاد حفتر القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978-1987)، لكنه أسر في معركة وادي الدوم عند الحدودمع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه. وجاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة في عملية ما زالت غامضة. وقد منحته واشنطن حق اللجوء السياسي على أراضيها، وانضم خليفة حفتر في الولايات المتحدة إلى المعارضة الليبية. وعاش عشرين عاما في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأمريكية، وكذلك، حسب صحيفة وول ستريت جورنال، يملك عددا كبيرا من العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب)