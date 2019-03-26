محكمة ألمانية تلغي حظراً على ارتداء البوركيني في حمامات سباحة

قضت محكمة ألمانية بإلغاء حظر على ارتداء البوركيني في حمامات السباحة بمدينة كوبلنز. وذكرت المحكمة الإدارية الإقليمية لولاية راينلاند-بفالس في حيثيات حكمها الخاص بدعوى عاجلة اليوم الجمعة (14 حزيران/ يونيو) في كوبلنز أن هذا الحظر ينتهك مبدأ المساواة في المعاملة الذي ينص عليه الدستور.

وأوضحت المحكمة أنه يجوز للمدعية نزول حمامات السباحة مجدداً وعلى نحو فوري مرتدية البوركيني، وهو لباس بحر يغطي الجسم بأكمله. وبحسب بيانات المدعية المسلمة، أوصاها الأطباء بممارسة السباحة لتخفيف آلام تعاني منها في منطقة الظهر. وبسبب عقيدتها لا يمكنها نزول حمام السباحة إلا وهي مرتدية البوركيني.

وكان مجلس إدارة مدينة كوبلنز قرر بغالبية ضئيلة عدم السماح بالنزول في حمامات السباحة إلا بارتداء ملابس السباحة المعتادة في البلاد مثل البيكيني أو سراويل السباحة القصيرة. وبررت الإدارة حظرها للبوركيني بسبب عدم القدرة على رصد الجروح المفتوحة والطفح الجلدي وأمراض أخرى. ودخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ مطلع هذا العام.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ)