محكمة ألمانية ترفض لم شمل المتزوجات وهن قاصرات

قضت المحكمة الإدارية في العاصمة الألمانية برلين باستثناء زوجات اللاجئين اللواتي تزوجن وهنّ قاصرات من لم الشمل العائلي وإمكانية اللحاق بأزواجهن.

وجاء القرار الذي نشر يوم الاثنين (22 تشرين الأول/أكتوبر) رداً على طعن قدّمته زوجة لاجئ سوريّ بعد رفض القنصلية الألمانية في اسطنبول طلبها للحاق بزوجها الذي قدم لاجئاً إلى ألمانيا في منتصف عام 2015.

ووفقاً لقرار المحكمة فإن عمر الزوجة عند عقد الزواج كان 15 عاماً، حيث أنها من مواليد عام 2000، وتم عقد الزواج في بداية عام 2015، أي قبل ستة أشهر من وصول زوجها الذي يكبرها بحوالي تسعة أعوام إلى ألمانيا.

وأضافت المحكمة أنه بالرغم من أن الزواج قانونيّ بحسب القوانين السورية، التي تسمح للواتي أتممن الثالثة عشر من العمر بالزواج بشرط موافقة ولي الأمر، إلا أن هذا الزواج غير معترف به لدى السلطات الألمانية بحسب المحكمة.

واستندت المحكمة في حكمها على قانون صدر في صيف عام 2017 في ألمانيا لمكافحة زواج الأطفال، لا تعترف السلطات بموجبه بالزواج إذا كان أحد الزوجين لم يبلغ السادسة عشر من العمر عند عقد الزواج.

لكن المحكمة أشارت إلى أنه بإمكان الزوجة البالغة الآن تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر بغرض الزواج في ألمانيا (وليست تأشيرة في إطار لم الشمل).

لكن قرار المحكمة ليس نهائياً، لأنها سمحت بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا برلين-براندنبورغ بسبب "أهمية القضية".

م.ع.ح/د.ص (أ ف ب) - مهاجر نيوز

