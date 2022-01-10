محكمة ألمانية تدين ضابطا سابقا بالمخابرات السورية

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في أول محاكمة مننوعها أدانت محكمة ألمانيا ضابط سابق بالمخابرات السورية لارتكابه جرائم في حق الانسانية منها القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي. أثار الحكم ردود فعل ايجابية لدى المعارضة السورية والجالية السورية بألمانيا.
سلطت صحف أوروبية وألمانية بارزة الضوء على حكم محكمة كوبلنتس الألمانية بسجن ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، في أول محاكمة من نوعها في العالم.
قوبلت إدانة ضابط سوري سابق بجرائم بحق الإنسانية بترحيب الأوساط الحقوقية، فقد وصفه وزير العدل الألماني بـ"العمل الريادي" الذي ينبغي أن يحتذى به، فيما اعتبرته المفوضة الأممية "قفزة مهمة إلى الأمام لإرساء الحقيقة والعدالة".
في كوبلنز الألمانية، يصدر حكم قضائي في قضية "فرع الخطيب". قضية تتعلق بنظام القمع السوري ككل، والجرم الفردي للعقيد السابق في المخابرات أنور ر.، الذي يواجه أقصى عقوبة في ألمانيا، وهي السجن مدى الحياة.
في ختام محاكمة وصفت بـ"التاريخية" وحظيت بمتابعة الكثير من السوريين المقيمين خارج البلاد، قضت محكمة ألمانية بمعاقبة ضابط سابق في المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة. وزير العدل الألماني وصف الحكم بـ "العمل الريادي".
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