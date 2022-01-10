 محكمة ألمانية تدين ضابطا سابقا بالمخابرات السورية | DW الأخبار | DW | 15.01.2022

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DW الأخبار

محكمة ألمانية تدين ضابطا سابقا بالمخابرات السورية

في أول محاكمة مننوعها أدانت محكمة ألمانيا ضابط سابق بالمخابرات السورية لارتكابه جرائم في حق الانسانية منها القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي. أثار الحكم ردود فعل ايجابية لدى المعارضة السورية والجالية السورية بألمانيا.

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(FILES) In this file photo taken on June 4, 2020 Syrian defendants Anwar Raslan (2nd L) and Eyad al-Gharib (2nd R) accused of crimes against humanity, in the first trial of its kind to emerge from the Syrian conflict, sit between interpreters in the court room in Koblenz, western Germany. - A German court will hand down a historic verdict on February 24, 2021 in the first court case worldwide over state-sponsored torture by the government of President Bashar al-Assad. (Photo by Thomas Lohnes / various sources / AFP)

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Former Syrian intelligence officer Anwar Raslan (L) arrives in the courtroom at a courthouse in Koblenz, western Germany, on January 13, 2022 on the last day of his trial where he was sentenced to life in jail for crimes against humanity in the first global trial over state-sponsored torture in Syria. - Anwar Raslan, 58, was found guilty of overseeing the murder of 27 people at the Al-Khatib detention centre in Damascus, also known as Branch 251, in 2011 and 2012. - REPETITION OF NON-PIXELATED VERSION AFTER CONVICTION (Photo by Thomas Frey / POOL / AFP) / REPETITION OF NON-PIXELATED VERSION AFTER CONVICTION (Photo by THOMAS FREY/POOL/AFP via Getty Images)

صحف أوروبية: "إدانة جلادي نظام الأسد إشارة رادعة للصراعات المستقبلية" 14.01.2022

سلطت صحف أوروبية وألمانية بارزة الضوء على حكم محكمة كوبلنتس الألمانية بسجن ضابط سابق في المخابرات السورية بعد إدانته بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، في أول محاكمة من نوعها في العالم.

02.12.2021, Koblenz - Der Angeklagte (r) und die anderen Prozessbeteiligten stehen im Gerichtssaal des Oberlandesgerichts. Dem nach Deutschland geflohenen Angeklagten Anwar R. wirft die Bundesanwaltschaft Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 2011 und 2012 vor. Der Syrer soll in einem Gefängnis des Allgemeinen Geheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus als Vernehmungschef für die Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 58 Gefangene seien gestorben. (Zu dpa «Plädoyers im ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien begonnen») +++ dpa-Bildfunk +++

ترحيب بإدانة ضابط سوري سابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية 13.01.2022

قوبلت إدانة ضابط سوري سابق بجرائم بحق الإنسانية بترحيب الأوساط الحقوقية، فقد وصفه وزير العدل الألماني بـ"العمل الريادي" الذي ينبغي أن يحتذى به، فيما اعتبرته المفوضة الأممية "قفزة مهمة إلى الأمام لإرساء الحقيقة والعدالة".

Al-Khatib Prozess in Koblenz gegen syrische Staatsfolter am 17. 2. Anwar R. durch Plexiglas und Justizbeamter.

ألمانيا تحاكم جرائم دولة التعذيب.. إلى أي مدى انحدر النظام السوري؟ 13.01.2022

في كوبلنز الألمانية، يصدر حكم قضائي في قضية "فرع الخطيب". قضية تتعلق بنظام القمع السوري ككل، والجرم الفردي للعقيد السابق في المخابرات أنور ر.، الذي يواجه أقصى عقوبة في ألمانيا، وهي السجن مدى الحياة.

13.01.2022, ACHTUNG: Angeklagter wurde auf Anweisung des Gerichts gepixelt+++ Der Angeklagte Anwar R. wird in Handschellen zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal des Oberlandesgerichts geführt. Im nach Angaben der Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess um Staatsfolter in Syrien ist der Angeklagte wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auf der Anklagebank saß ein ehemaliger Vernehmungschef in einem syrischen Geheimdienst-Gefängnis.

ألمانيا: السجن مدى الحياة لضابط سابق في المخابرات السورية 13.01.2022

في ختام محاكمة وصفت بـ"التاريخية" وحظيت بمتابعة الكثير من السوريين المقيمين خارج البلاد، قضت محكمة ألمانية بمعاقبة ضابط سابق في المخابرات السورية بالسجن مدى الحياة. وزير العدل الألماني وصف الحكم بـ "العمل الريادي".