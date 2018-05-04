محكمة ألمانية تدين صيدليا بالغش في أدوية سرطان

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة إيسن الألمانية اليوم الجمعة (06 يوليو/ تموز 2018) حكما بـ12 عاما على صيدلي، يبلغ من العمر 48 عاما. الصيدلي تبين أنه كان يقوم بتحضير أدوية كيماوية للسرطان بمادة فعالة ضئيلة للغاية أو بدونها تماما، وكان يحصل على ثمنها بالكامل من شركات التأمين الصحي.

وبحسب البيانات، فإن الصيدلي قام بالغش في أكثر من 14 ألف دواء. ولم يدل المتهم بأي تعليق على الاتهامات الموجهة ضده. وكان الادعاء العام يطالب بسجن الجاني لمدة 13 عاما وستة أشهر. وانتقد الضحايا وذووهم عدم حسم القضية لمسائل مهمة، حيث لم يتضح بعد عدد المرضى الذين تلقوا الأدوية المغشوشة.

ويعود الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة لعاملين اثنين لدى الصيدلي، وتم تكريمهما بجائزة "كاشف الفساد" الألمانية نهاية عام 2017.

م.م