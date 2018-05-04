 محكمة ألمانية تدين صيدليا بالغش في أدوية سرطان | عالم المنوعات | DW | 06.07.2018

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منوعات

محكمة ألمانية تدين صيدليا بالغش في أدوية سرطان

قضت محكمة ألمانية بسجن صيدلي لأكثر من عقد ومنعه من ممارسته لمهنته مدى الحياة. وذلك بعد إدانته بالغش في الأدوية. فما نوع هذه الأدوية وكيف تم القبض على الجاني؟

Bottrop - Prozess um Krebs-Medikamente - Angeklater Apotheker (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة إيسن الألمانية اليوم الجمعة (06 يوليو/ تموز 2018) حكما بـ12 عاما على صيدلي، يبلغ من العمر 48 عاما. الصيدلي تبين أنه كان يقوم بتحضير أدوية كيماوية للسرطان بمادة فعالة ضئيلة للغاية أو بدونها تماما، وكان يحصل على ثمنها بالكامل من شركات التأمين الصحي.

مختارات

تسببت الحادثة بضجة كبيرة في ألمانيا على خلفية تنامي المشاعر المعادية للسامية. اليوم أصدرت محكمة في برلين حكمها في القضية وأمرت بحبس الشاب السوري، الذي اعتدى على إسرائيلي يرتدي الكيباه اليهودية مدة أربعة أسابيع. (25.06.2018)

وبحسب البيانات، فإن الصيدلي قام بالغش في أكثر من 14 ألف دواء. ولم يدل المتهم بأي تعليق على الاتهامات الموجهة ضده. وكان الادعاء العام يطالب بسجن الجاني لمدة 13 عاما وستة أشهر. وانتقد الضحايا وذووهم عدم حسم القضية لمسائل مهمة، حيث لم يتضح بعد عدد المرضى الذين تلقوا الأدوية المغشوشة.

ويعود الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة لعاملين اثنين لدى الصيدلي، وتم تكريمهما بجائزة "كاشف الفساد" الألمانية نهاية عام 2017.

م.م

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    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    بينما كان يستنسخ بعض الأوراق، تجرع بعض البيرة الخالية من الكحول، ولكن كثافة رغوتها أدت به إلى أن يسحق بعض أسنانه، فرفع دعوى قضائية لاعتبار ما جرى "حادثا أثناء العمل". المحكمة الاجتماعية في دريسدن ردت الدعوى لأن تناول الطعام أثناء العمل لا يغطيه التامين الصحي والاجتماعي، كما أن الاستنساخ لا يصرف حواس الموظف عن طعامه وشاربه.

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    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    قبل سنوات، تعامل القضاء الاسترالي مع قضية موظف موفد مارس الجنس خلال رحلته، والذي أثار القضية أن مصباحا سقط من الجدار فجرحت شظاياه المشتكية، التي طالبت بسبب ذلك و بسبب "الضغط الذي سببه لها الحادث فيما بعد" بدفع الضرر. المحكمة قضت بأن صاحب العمل لم يطلب من الموظف ممارسة الجنس، ونقضت الدعوى.

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    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    قد يُعرّض مكتبك المنزلي في البيت حياتك للخطر حين يقع عليك السلّم. فبينما كانت تجلب بعض الماء تعثرت إحدى السيدات على السلم، لكن الدعوى التي رفعتها في محكمة ماينز الاجتماعية لم تلق القبول، لأن الماء ليس جزءا من العمل ولا يغطيه الضمان الاجتماعي الخاص بالعمل، كما أن السلم ليس جزءا من المكتب المنزلي.

  • Symbolbild Wasser trinken Gesundheit Frau trinkt von einem Brunnen

    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    حكم القضاء بوضوح أن الطريقة التي يتناول بها المرء الأكل والشرب تدخل بشكل أساسي في التأمين الصحي. لكن الطعام والشراب في مكان العمل تخضع لضوابط العمل الخاصة. في المكتب المنزلي على سبيل المثال يمكن للعامل أن يقرر بنفسه متى سيذهب لاحتساء الماء، فإذا وقع له حادث، فهو غير خاضع قطعا لظروف العمل.

  • Arbeitsplatz Eis

    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    في طريق عودته من اجتماع عمل إلى البيت، اختنق رجل وهو يتناول الآيس كريم في المترو فوق أحد الجسور، وأدى الاختناق إلى انحشاره المفاجئ بين العربات فنتج عنه ألم صاعق، أعقبته نوبة قلبية أصابته حين إخلائه إلى المستشفى، ورفضت محكمة برلين الاجتماعية اعتبار الحادث مسببا عن العمل، لأن تناول الايس كريم للمتعة وليس لدعم قدرته على العمل.

  • Sommer 2010 Flash-Galerie

    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    خلال فترة الاستراحة في دورة تدريبية تابعة للعمل، حاول بعض الزملاء أن يرشوا الماء على أحد المشاركين وعمره 27 عاما، فجفل لفعلهم وقفز من النافذة وأصيب بجرح نتيجة اصطدامه بحافة حادة، لكن محكمة مدينة هيسن رفضت اعتبار الحادث ناتجا عن العمل لأن" القفز ليس جزءا من نشاطات العمل".

  • Theke mit Gastwirtin , Kellnerin

    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    نادلة تعمل في حانة، غشاها النوم فسقطت على حافة البار وشجت رأسها، هل هو حادث ناتج عن العمل؟ المحكمة رفضت ذلك، وبررت ذلك" غشاها النوم ليس بسبب ظروف العمل الشاقة، بل خلال ساعات العمل الطبيعية، لذا لا يعد هذا حادث عمل".

  • Ibiza Beach Club

    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    طبقا لأمر الشركة التي يعمل فيها، ذهب إلى جزيرة ابيتزا والتقى بعض الزبائن في نادي الساحل. بعد منتصف الليل غادر النادي مخمورا بشدة، ثم حاول العودة إليه في وقت لاحق فرفض حراس بوابة النادي السماح له بالدخول واشتبك معهم وأصيب بجرح بليغ في الرأس.وقضت المحكمة أن رحلات العمل مشمولة بالتامين، لكن ليس في ساعات الليل المتأخرة ولا حين يكون الموظف مخمورا.

  • Symbolbild - Milchkuh

    أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

    تسربت بقرة من المزرعة المجاورة إلى حقله، وعلق رأسها بسلسة فأوشكت على الاختناق. تمكن شقيق صاحب المزرعة أن يحررها، لكنه تعثر فكسرت ساقه. المحكمة المختصة قضت أنّ " الشقيق لم يكن موظفا ضمن العاملين، ولكنه هب للمساعدة في حالة طارئة، وهذه المساعدة مشمولة بتأمين حوادث العمل، لذا استحق التعويض باعتباره حادث عمل".

    الكاتب: انسا فريدل/ م,.م


مختارات

أغرب القضايا أمام المحاكم الاجتماعية

كيف يمكن لقاضي المحكمة أن يصدر أحكاما في قضايا ذات طابع خاص؟ بسبب الايس كريم انحشر في عربة المترو، هل هو حادث عمل؟ شخص يكسر أسنانه أثناء العمل بسبب احتسائه شيئا ما. هل هذا حادث عمل؟ ماذا عن بقرة الجيران في المزرعة؟. (10.07.2016)  

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