محكمة ألمانية تحيل قضية الحجاب للقضاء الأوروبي

قررت محكمة العمل الاتحادية بألمانيا اليوم الأربعاء (30 كانون الثاني/يناير 2019) إحالة قضية حظر الحجاب في الشركات الألمانية من القطاع الخاص إلى محكمة العدل الأوروبية لتنظر فيما إذا كان حق حرية الاستثمار يقف فوق حق ممارسة المعتقد الديني.
وكانت امرأة مسلمة تعمل لدى سلسلة محلات مولر لأدوات التجميل قد حركت دعوى ضد السلسلة بعد أن منعت من ارتداء الحاجب أثناء عملها، وكسبت المسلمة النزاع القانوني في أول درجتي التقاضي، قبل أن تعرض القضية على محكمة العمل الاتحادية، التي أحالتها بدورها اليوم للمحكمة الأوروبية.
وتعود القضية لشابة مسلمة عادت بعد غياب فترة عن العمل بسبب رعاية الأولاد. وعندما عادت الشابة المسلمة لرب عملها الذي عملت لديه سنوات طويلة، سلسلة محلات مولر لأدوات التجميل، كانت مرتدية الحجاب. فردت رئيسة الفرع الذي تعمل به المرأة المسلمة على ذلك تلقائيا بالقول إن المسلمة لا تستطيع أن تعمل بحجابها كمقدمة مشورة للزبائن أو كمحصلة.
وأصبحت قضية هذه الشابة المسلمة التي في منتصف الثلاثين من عمرها، موضوعا في عدد من المحاكم المعنية والتي أعطتها الحق باعتبار أن حرية المعتقد الديني لها قيمة أعلى من حرية الاستثمار.
ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)
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الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!
تغطية الرأس تجلب الحرية
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الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!
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الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!
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الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!
عروض تجريدية
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الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!
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من التيار المحافظ إلى التحرر
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الحجاب .. رمز وفن عبر التاريخ!
الخياطة الراقية
منذ 2003 ومصممة الأزياء النمساوية سوزانه بيزوفسكي معروفة بفضل مجموعاتها الأنيقة: ابتكارات وردية تتغذى من روح الموضة النمساوية التقليدية. ومجموعتها 2018 تم ابتكارها خصيصا لمعرض المتحف العالمي. "مغطى ومكشوف" يستمر حتى الـ 26 فبراير 2019. كريستينا بوراك/م.أ.م