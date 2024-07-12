محكمة ألمانية تحكم لللاعب أنور الغازي في نزاعه مع ناديه

قضت محكمة العمل ببطلان فسخ عقد لاعب فريق ماينز، الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي، من قبل ناديه في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس.

أصدرت محكمة العمل في مدينة ماينز الألمانية حكما بعدم صحة فسخ فريق ماينز لكرة القدم، لعقد لاعبه أنور الغازي، وذلك على خلفية نشره منشورات مؤيدة لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت بيتينا تشاودري، القاضية التي ترأست الجلسة، قرارها بأن منشورات الغازي لم تشكل أي إخلال بالواجبات التي من شأنها أن تؤدي لإنهاء علاقة العمل بدون إشعار.

وبدأت القضية عندما أوقف نادي ماينز لاعبه الغازي بسبب منشور يدعم الفلسطينيين على "إنستغرام"، والذي قام اللاعب بمسحه بعدها. وذلك بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر التي نفذتها حركة حماس من قطاع غزة، على إسرائيل.

وعاد الغازي لوقت قصير للمران بعد أن صدر بيان من النادي يؤكد أن اللاعب ينأى بنفسه عن المنشور. ولكن الغازي نفى هذا الأمر سريعا في منشور آخر، وقام ماينز بفسخ عقد اللاعب بدون إشعاره يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان عقد الغازي يمتد حتى 2025. ويحق للاعب الحصول على ما يقرب من 1.7 مليون يورو من الرواتب والمكافآت المتأخرة، كما يستحق العودة لممارسة مهنة لاعب كرة القدم المحترف بشكل رسمي.

يشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ف.ي (د ب أ)