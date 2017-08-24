 محكمة ألمانية تبرئ متهما من هجوم استهدف أجانب | أخبار | DW | 31.07.2018

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أخبار

محكمة ألمانية تبرئ متهما من هجوم استهدف أجانب

قضت محكمة ألمانية اليوم ببراءة متهم بتنفيذ هجوم بعبوة ناسفة في محطة قطارات ألمانية أسفر عن إصابة عشرة مهاجرين ووفاة جنين في بطن أمه. المدعي العام كان طالب بالسجن مدى الحياة، لكن المحكمة أخذت برأي محامي الدفاع.

Gerichtshammer (picture-alliance/dpa/C. Klose)

قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء (31 يوليو/ تموز) ببراءة متهم من تنفيذ هجوم بعبوة ناسفة في إحدى محطات قطارات الضواحي بمدينة دوسيلدورف الألمانية. وقضت المحكمة بإطلاق سراح رالف إس المعروف بانتمائه للنازيين الجدد، والذي كان طليقا منذ شهر مايو الماضي، بعد عدم ثبوت الإدانة. وبررت المحمة الحكم بالبراءة بعدم كفاية شهادات الشهود، الذين قالوا إنه أعترف أمامهم بالهجوم، لكن أنكر التهم الموجهة له. وكان سجين سابق قد زعم أن المتهم تفاخر أمامه بتنفيذ الهجوم. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشهود تراجعوا عن إفادات سابقة لهم ضد المتهم أو خففوا من وقعها.

وفيما كان المدعي العام قد طالب بالسجن المؤبد، طالب محامي المتهم بإطلاق سراحه، وهو ما تحقق بالفعل. وقال الدفاع: "الأدلة لم تثبت تورط موكله في الجريمة"، مضيفا أن شهودا غير جديرين بالثقة تماما أدلوا بشهادات ضد موكله رغم أنه لم يكن له أي أثر في موقع الهجوم.

وفي المقابل، يرى المدعون بالحق المدني أن المتهم متورط في الجريمة، مشيرين إلى أنه أفصح عن تورطه عدة مرات في مكالمات هاتفية مسجلة.

وقال ممثل المدعين بالحق المدني يوري روجنر إن المحكمة ارتكبت بهذا الحكم "أكبر خطأ قضائي في تاريخ دوسلدورف".

 

وكان الرجل متهما بالشروع في القتل في 12 حالة بدافع كراهية الأجانب وذلك في 27 تموز/يوليو عام 2000. وأسفر الهجوم، الذي وقع قبل 18 عاما، عن إصابة 10 طلاب لغة مهاجرين إصابات بعضهم خطيرة،  فيما فقدت امرأة شابه جنينها بشظايا معدنية.

ع.ج.م/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

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  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

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  • Deutschland Geplantes Flüchtlingsheim in Flammen in Bautzen

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.

  • Deutschland Pegida gegen Moscheen Plakat in Dresden

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben

    مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا

    لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.

    الكاتب: شمس العياري


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