 محكمة ألمانية تبرئ رجلا قضى 13 عاما في السجن وتأمر له بتعويض | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

محكمة ألمانية تبرئ رجلا قضى 13 عاما في السجن وتأمر له بتعويض

في قضية غير مسبوقة، برأت محكمة ألمانية في ميونخ مشرف رعاية من جريمة قتل مسنة وحكمت له بتعويض مالي بعدما قضى حوالي 13 عاماً وراء القضبان. ما وقائع القضية وحيثيات إعادة المحاكمة؟

أصر غينديتسكي طوال الوقت على براءته في قضية جريمة حوض الاستحمام

أصر غينديتسكي طوال الوقت على براءته في قضية "جريمة حوض الاستحمام"

برأت محكمة ألمانية ساحة مانفريد غينديتسكي، المتهم في القضية المعروفة باسم "جريمة حوض الاستحمام"، في إعادة المحاكمة بعدما قضى أكثر من 13 عاماً وراء القضبان في الجريمة المزعومة. وقضى غينديتسكي سنوات وهو يكافح من أجل إعادة المحاكمة، بعدما أدين بإغراق مسنة في حوض الاستحمام بمبنى سكني في بافاريا حيث كان يعمل مشرف رعاية.

مختارات

واحتضن غينديتسكي أصدقاءه وذويه خارج قاعة المحكمة في ميونخ، لكنه أبدى -على نحو مفاجئ- قليلاً من التأثر بعد تبرئته. وقال غينديتسكي (63 عاماً): "لن أقفز فرحاً. ليس لدى سبب أحتفل من أجله. ضاعت 14 سنة".

وقضت المحكمة بأن المرأة العجوز، التي حكم على الرجل بالسجن مدى الحياة بناء على مزاعم قتلها، قد تكون على الأغلب توفيت جراء حادث، لا جريمة. وشهد خبراء بأن وقوع جريمة أمر بعيد الاحتمال. وشهد أحد الخبراء بأن ارتكاب جريمة قتل "محتمل نظرياً" لكن لم يكن هناك "دليل فعلي" عليها.

وقالت القاضية إليزابيت إيرل التي رأست الجلسة لغينديتسكي اليوم الجمعة، "حان الوقت الآن. لقد سمعت الرأي القضائي الذي كنت تنتظره قرابة 14 عاما". وأضافت أن الحكومة يجب أن تعوضه عن عقوبة السجن التي فرضت عليه خطأ.

وطلب الادعاء من المحكمة تبرئة ساحة غينديتسكي في إعادة محاكمته.

وانتقدت إيرل، التي بدت وهي تغالب دموعها أثناء حديثها من على المنصة، بشدة طريقة التعامل مع القضية في البداية بينما اعتذرت لغينديتسكي في المحكمة. وقالت: "نحن متأسفون حقاً... لأنك تم اقتلاعك من حياتك الطبيعية". وألقت باللائمة في إدانته الخاطئة على "تراكم الفشل" وحيثيات التحقيق "أحادية الجانب".

وأصر غينديتسكي طوال الوقت على براءته في القضية.

ويحق لغينديتسكي الآن الحصول على تعويض مالي يعتبره المنتقدون متدنياً للغاية. ومن المقرر أن يحصل على إجمالي 368 ألفاً و400 يورو (401 ألف دولار) أو 75 يورو لكل يوم قضاه في السجن. وبالإضافة إلى التعويض، يمكنه أيضاً أن يطالب بالتعويض عن الأضرار المادية مثل فقدان المكاسب خلال الفترة التي أمضاها خلف القضبان.

خ.س/ ف.ي (د ب أ)

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    نجح مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن في التقاط هذه الصور للاجئين في سجون هولندا. في هذه الصورة ينشغل اللاجئ السوري فادي طحان بعزف مقطوعات على آلة العود في فناء سجن هارليم القديم ، فيما تدخن مجموعة أخرى من اللاجئين داخل غرفة مخصصة للتدخين وسط السجن.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ربما لم تسنح الفرصة للاجئ الأفغاني حامد كرمي في بلاده أفغانستان لممارسة هوايته بعزف الموسيقى فوجد في هذا السجن مجالا لممارستها للترويح عن نفسه وعن وزوجته فاريشتا مورحمي.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الإيزيدي ياسر حجي (24 عاما) يتقاسم مع زوجته إحدى ردهات سجن هارليم بعد أن هربا من مدينة سنجار التي استباحها تنظيم "داعش" وقتل الرجال وسبى نساء وأطفال الإيزيديين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الجزائري محمد بن سالم (36 عاما) في اليسار وجنبه اللاجئ الليبي أمين أوشي (22عاما) يستمتعان بأجواء وهواء هولندا. عدد المساجين في هولندا في تراجع كبير منذ عدة سنوات، ما جعل الكثير من سجونها فارغة، وبعضها مثل سجن هارليم لا يمكن هدمه لأنه صرح معماري مهم في المدينة.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ساعدت هولندا جارتها بلجيكا بأخذ بعض سجناء بلجيكا ووضعهم في سجونها الخاوية لتخفيف مشكلة امتلاء السجون في بلجيكا، ولكن وبعد قدوم آلاف اللاجئين إلى هولندا قررت السلطات الاستفادة من سجنوها الخالية في حل مشكلة السكن وإيواء اللاجئين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    تتمتع السجون الهولندية بمختلف وسائل الراحة وفيها الكثير من الساحات وقاعات الألعاب، بالإضافة إلى كونها آمنة جدا بالنسبة لـ "النزلاء" الجدد، وهذا ما جعلها بمثابة مراكز إيواء مثالية للاجئين، ولو مؤقتا.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    يغسل اللاجئ الأفغاني صراط الله حياة الله (23 عاما) ملابسه في مكان مخصص لذلك في السجن. تم تحوير السجن ونزع القضبان من أبواب الغرف وإزالة الجدران التي تحيط بالسجون لإيواء اللاجئين.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن ذكر أن الشكوى الوحيدة التي سمعها كانت عن نوعية الأكل، أما بالنسبة للسكن فلم يسمع عن شكاوي، إذ أن كل زنزانة تتسع لشخصين، وتحوي على حمام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة الأفغانية شازيا لطفي (19 عاما) تقيم في الطابق الثالث في المبنى. يتمتع اللاجؤون بحرية الدخول والخروج، على أن يبلغوا عن أماكن تواجدهم في كل بضعة أيام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة العراقية فاطمة حسين (65 عاما) تصلي في إحدى ردهات السجن المخصصة لها. وصل إلى هولندا في عام 2015 نحو 59 ألف لاجئ أغلبهم من سوريا والعراق وإريتريا.

    الكاتب: زمن البدري


مواضيع ذات صلة

May 28, 2022, London, England, United Kingdom: Women with their hands tied behind their backs and splashed with fake blood stand outside the embassy. Demonstrators gathered outside the Embassy of Russia in London in protest against the rape of Ukrainian women during the Russian war in Ukraine. London United Kingdom - ZUMAv130 20220528_zip_v130_012 Copyright: xVukxValcicx

الاغتصاب كسلاح حرب..جرائم روسية في مرمى القضاء الألماني 26.06.2023

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تم توثيق حالات اغتصاب قام بها جنود وضباط روس ضد نساء أوكرانيات. حاليا ولأول مرة يلاحق القضاء الألماني عدة حالات، غير أن القضايا المرفوعة بهذا الشأن تواجه الكثير من المعوقات، فما هي أبرزها؟

IRPIN, UKRAINE - MARCH 11: Civilians continue to flee the city of Irpin, Ukraine on March 11, 2022 Wolfgang Schwan / Anadolu Agency

التقرير السنوي للعفو الدولية - 2022 عام الفرار والاحتجاجات 28.03.2023

في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، تلقي منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" نظرة على ما وقع لحقوق الإنسان في عام 2022. وتركز في تقريرها على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وقمع الاحتجاجات في إيران.

040.01.2023*****Hosam Naoum, a Palestinian Anglican bishop, touches a damaged grave where vandals desecrated more than 30 graves at a historic Protestant Cemetery on Jerusalem's Mount Zion in Jerusalem, Wednesday, Jan. 4, 2023. Israel's foreign ministry called the attack an immoral act and an affront to religion. Police officers were sent to investigate the profanation. (AP Photo/ Mahmoud Illean)

كنائس في القدس تشكو من التعرض لاعتداءات 04.02.2023

منذ تشكيل الحكومة اليمينية في إسرائيل ارتفع عدد الهجمات التي تطال الكنائس والمسيحيين في القدس. مسيحيون هناك يشتكون من الهجمات ويطالبون باحترام قدسية المدينة لكل الأديان.