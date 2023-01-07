 محكمة ألمانية تبحث في قانونية تفتيش هواتف طالبي اللجوء | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

محكمة ألمانية تبحث في قانونية تفتيش هواتف طالبي اللجوء

يحكم القضاء الألماني ضد عملية تقوم بها السلطات الألمانية الخاصة بمنح حق اللجوء. ويتعلق الأمر بتفتيش هواتف طالبي اللجوء لتحديد بلدهم الأصلي وجنسيتهم. عمليات التفتيش هذه ممارسة شائعة، لكن هل يوقفها القضاء؟

تفتيش الهواتف النقالة صار ممارسة شائعة لدى طلب اللجوء في ألمانيا.

تفتيش الهواتف النقالة صار ممارسة شائعة لدى طلب اللجوء في ألمانيا.

الحق في خصوصية البيانات بالنسبة لطالبي اللجوء، هو جوهر دعوى قضائية رفعتها  إحدى طالبات اللجوء ضد السلطات في ألمانيا، التي تعرف على أنها دولة رائدة عالميا في حماية البيانات، واستنادا على هذا الأمر، يمكن أن يصدر حكم تاريخي في هذه القضية.

اليوم الخميس (16 فبراير/شباط)، ستصدر أعلى محكمة إدارية في البلاد والتي يقع مقرها بلايبزيغ، قراراً بخصوص ما إذا كانت السلطات قد انتهكت القانون عام 2019، عندما قامت بتفتيش هاتف طالبة اللجوء الأفغانية التي وصلت إلى البلاد دون توفرها على جواز سفر بحثًا عن أدلة حول مكان تواجدها سابقا.

حسب ليا بيكمان، محامية الشابة الأفغانية وعضو جمعية الحقوق المدنية غير الربحية والتي تعرف بـ"جمعية حقوق الحريات" فإن "المحكمة ستتخذ قرارًا بشأن القضية التي رفعتها موكلتي باسمها فقط، رغم أنها ممارسة شائعة في ألمانيا".

طالبة اللجوء الأفغانية، التي أكدت محاميتها أنها تريد أن تظل هويتها مجهولة، رفعت دعوى قضائية ضد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في ألمانيا بسبب بحثها عن هاتفها في عام 2020، بدعم من GFF. وفي يونيو/ حزيران 2021، حكمت محكمة إقليمية في برلين لصالحها، بحجة أن السلطات انتهكت القانون، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، استأنف القرار وطلب من كبار قضاة البلاد في المحكمة الإدارية الفيدرالية إعادة النظر في الحكم.

يمكن للمحكمة أن تعلن حكمها الخاص في نهاية جلسة هذا الأسبوع. والحكم سيكون إما بتأييد الحكم الأول أو تلغيه. هذا القرار، سيكون محط أنظار الجميع خاصة سلطات الهجرة في الدول الأوروبية، حيث غالبًا ما تستخدم تكنولوجيا مماثلة في ملفات طلبات اللجوء.

المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ هي أعلى محكمة في القانون الإداري في ألمانيا

المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبزيغ هي أعلى محكمة في القانون الإداري في ألمانيا

قبل المحاكمة، أصرّ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بممارسة هذه العملية للتأكد من مكان قدوم طالبي اللجوء، وقال متحدث باسم بامف (BAMF) لـ DW في رد مكتوب "إن التأكد من هوية وجنسية طالبي اللجوء الذين لا يستطيعون تقديم وثائق الهوية من خلال تحليل الأجهزة المحمولة أمر مهم وأساسي لأمن بلدنا وتوخيا للدقة في قرارات اللجوء".

وحسب المحامية بيكمان، فإن الحكم سيكون له آثار بعيدة المدى لعمليات البحث عبر الهاتف. وقالت "إذا اتفق القضاة مع حكم محكمة برلين، فإن ذلك يعني أنه لن يُسمح للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بعد الآن بتفتيش الهواتف المحمولة ما لم تكن السلطات قد استنفدت جميع الإجراءات الأخرى المتاحة للتحقق من المعلومات المتعلقة بجنسية طالب اللجوء".

عمليات تفتيش الهواتف!

يكمن السبب وراء  الجدل القانوني  الحاصل حاليا، في فقرة أضافتها السلطات الألمانية إلى قانون اللجوء الخاص بها منذ عام 2017، والتي تسمح للسلطات بالمطالبة بالوصول إلى الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية لطالبي اللجوء إذا لم يتمكنوا من تقديم أي جواز سفر أو بطاقة هوية سارية وإذا تعذر الحصول على معلومات هوية " بوسائل دقيقة ".

بمجرد الحصول على الأجهزة، تستخدم السلطات برامج خاصة بحثًا عن أدلة حول مكان وجود الهواتف سابقاً. تتضمن هذه الأدلة الرقمية البيانات الوصفية للموقع المرفقة بالصور، أو رموز البلدان للأرقام المحفوظة على الهاتف، أو اللغة المستخدمة في الرسائل النصية.

يقوم البرنامج تلقائيًا بتجميع النتائج في تقرير، ويتم الاحتفاظ بهذه الوثيقة سرية حتى يمنح محام في BAMF موظفي المكتب إمكانية الوصول إليه. يمكنهم بعد ذلك أخذ النتائج بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار منح اللجوء لطالبه.

بين عامي 2018 و 2021، تم تفتيش أكثر من 47000 جهاز لطالبي اللجوء المتقدمين بطلباتهم في البلاد، وفقًا لإحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وقال متحدث باسم BAMF إن ذلك كان ضروريًا "لضمان إجراءات لجوء دقيقة وآمنة". وشدد المتحدث في الوقت نفسه على أن عمليات التفتيش هذه هي مجرد أداة من بين عدة أدوات تساعد على "للحصول على معلومات إضافية قبل إجراء مقابلة اللجوء، لأجل اتخاذ قرار على أساس صحيح".

رفض للتفتيش من المجتمع المدني الألماني!

منذ أن تم اعتماد هذا النوع من التفتيش لأول مرة في ألمانيا، واجه انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية في ألمانيا، حيث كان تجربة نظامين استبداديين في البلد سبباً في الحرص ما بعدهما على توخي الحيطة والحذر بشأن موضوع حماية الخصوصية.

وكان في طليعة المعركة ضد هذا البند القانوني، منظمة "جمعية حقوق الحريات" غير الربحية التي يوجد مقرها في برلين. ففي عام 2019، نشرت المنظمة الحقوقية تحقيقًا حول عمليات البحث والتفتيش، معتبرة أنها غير فعالة وتنتهك الخصوصية.

غالبًا ما تلعب الهواتف الذكية دورًا رئيسيًا في حياة اللاجئين

غالبًا ما تلعب الهواتف الذكية دورًا رئيسيًا في حياة اللاجئين

بحلول عام 2020، أقنعت المنظمة ثلاثة من طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان والكاميرون بمقاضاة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. في ثلاث دعاوى قضائية منفصلة، اتهموا الوكالة بأنها طلبت الوصول إلى البيانات الحميمة والخاصة المخزنة على هواتفهم دون سند قانوني، واعتبروا ذلك تعديًا على حقهم الأساسي في الخصوصية.

خلال الجلسة الأولى في 1 يونيو/ تموز 2021، التي عقدت في مبنى المحكمة الإدارية وسط برلين، أيد القضاة المحليون شكوى طالبة اللجوء الأفغانية، وكان القرار مفاجأة لكلا الطرفين.

إدراكًا منهم أن هذه الممارسة  تؤثر على عشرات الآلاف من اللاجئين، اتفق كل من "جمعية حقوق الحريات" و المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على أن استئناف الحكم لدى أعلى جهة قضائية في البلاد في لايبزيغ. وقررت منظمة "جمعية حقوق الحريات"، باتفاق مع طالبي اللجوء القادمين من سوريا والكاميرون، إيقاف الدعوتين الثانية والثالثة مؤقتًا إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لم يوقف في هذه الأثناء ممارسته وتفتيش هواتف طالبي اللجوء، بحجة أن "الحكم الابتدائي يمثل حالة منعزلة".

ما موقف هيئة مراقبة حماية البيانات في ألمانيا؟

من المرجح أن يكون للقرار القادم تأثير قانوني كبير، إذ قال المتحدث باسم المحكمة كارستن تيجيثوف في تصريح لـ DW: "ستقرر المحكمة الإدارية الفيدرالية ما إذا كانت تلك الفقرة في قانون اللجوء الألماني ذات أساس قانوني يسند ما تفعله السلطات". كما سيؤثر الحكم أيضًا على شكوى منفصلة مقدمة من منظمة "جمعية حقوق الحريات" والتي يمكن أن تضع حداً لعمليات البحث عبر الهاتف بالطريقة التي يتم اعتمادها إلى حدود اليوم.

في بداية عام 2021، طلبت المنظمة من هيئة مراقبة حماية البيانات في ألمانيا، إعادة النظر في عمليات تفتيش الهواتف. فعلى عكس المحاكم، يتمتع المكتب بسلطة إصدار أمر مباشر لمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بوقف هذه الممارسة. بعد ذلك بعامين، لم تتخذ الهيئة أي رد فعل بشأن هذه القضية، وهو أمر وصفته المحامية بيكمان بأنه "مخيب للآمال". لكن كريستوف شتاين، المتحدث باسم BAMF، أكد لـ DW أن القضية لا تزال معلقة، وأن المكتب يعتزم اتخاذ قرار حول إجراءاته اللاحقة".

الكاتب: يانوش ديلكر/ م.ب

  • Syrische Flüchtlinge im Libanon

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    تجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان حاجز مليون شخص وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين الأممية. وبذلك أصبح لبنان البلد الأكثر كثافة في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة مع عدد سكانه.

  • Nahost Schnee syrische Flüchtlinge in Arsal Libanon

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    لا تقتصر معاناة اللاجئين على مشاكل السكن أو النقص في إمدادات المواد الغذائية فحسب. البرد القارس في فصل الشتاء يشكل أيضا تحديا بالنسبة للدول المستقبلة للاجئين ولمنظمات الإغاثة.

  • Syrische Flüchtlinge in Jordanien

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    يمتد مخيم الزعتري شمالي الأردن على مساحة شاسعة ويعيش فيه أكثر من 80 ألف لاجئ. الارتفاع الكبير في عدد اللاجئين كان السبب الرئيس في أقامة مخيم ثان وهو مخيم الأزرق.

  • Syrische Flüchtlinge in der Türkei 11.10.2014 Suruc

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    تمتد الحدود السورية التركية على مسافة 900 كيلومتر تقريا. وبسبب المعارك العنيفة في بلدة كوباني الحدودية لجأ آلاف السوريين إلى تركيا، حيث تجاوز عددهم حاجز المليون ونصف مليون لاجئ منذ عام 2011.

  • Syrische Flüchtlinge in Deutschland

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    أعلنت ألمانيا صيف عام 2013 عن استقبال خمسة آلاف لاجئ سوري ورفعت من عددهم نهاية العام إلى نحو عشرة آلاف لاجئ. ويطالب نشطاء حقوق الإنسان الدول الأوروبية باستقبال المزيد من اللاجئين لتقليل العبء عن الدول المجاورة لسوريا.

  • Syrische Flüchtlinge in Erbil Irak

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    بسبب احتدام المعارك في بلدة كوباني يتوجه مئات السوريين يوميا إلى كردستان العراق. ومع اقتراب فصل الشتاء هناك مخاوف من عدم التمكن من توفير الاحتياجات الضرورية اللاجئين هناك.

  • Flüchtlinge aus Syrien in Ägypten

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    لا تؤيد مصر فكرة إقامة مخيمات للاجئين السوريين على أراضيها. حوالي 104 ألف لاجئ سوري يقيمون هناك في مساكن عادية. وفي مدينة العبور (محافظة القليوبية) وحدها تعيش أكثر من 250 عائلة سورية .

  • Schwedische Flagee

    اللاجئون السوريون: بحث شاق عن فرص العيش

    تحتل السويد المركز الأول في قائمة الدول التي يفضل اللاجئون السوريون التوجه إليها، لاسيما وأن السلطات هناك تمنح السوريين فرصة الإقامة الدائمة بشكل مباشر. الكاتبة/ ابتسام فوزي


مختارات

ألمانيا - سجل مركزي لبيانات الأجانب يثير مخاوف وانتقادات

مواضيع ذات صلة

ILLUSTRATION - Mridula Singh, die aus Indien stammt, hält am 23.01.2018 nach der Einbürgerungsfeier für mehr fast 2200 Menschen in der Paulskirche in Frankfurt am Main (Hessen) ihren Pass in die Kamera. Die neuen Deutschen stammen aus 205 Staaten und mussten für ihre Einbürgerung unter anderem ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen und den «Einbürgerungstest» erfolgreich absolvieren. (zu dpa «Brexit-Frust und Mitbestimmung _ Entscheidung für den deutschen Pass» vom 24.01.2018) Foto: Fabian Sommer/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا تستعد لتخفيف شروط الحصول على الجنسية 07.01.2023

عممت وزارة الداخلية الألمانية مسودة القواعد الجديدة لشروط التجنيس على الوزارات الأخرى للاطلاع والتنسيق، تمهيدا لتطبيق "قانون التجنيس الحديث"، الذي يخفف شروط الحصول على الجنسية الألمانية.

Bundesministerin des Innern und fuer Heimat Nancy Faeser bei der Bundespressekonferenz in Berlin am 5. April 2022. Vorstellung der Kriminalstatistik 2021 *** Federal Minister of the Interior and Home Affairs Nancy Faeser at the Federal Press Conference in Berlin on April 5, 2022 Presentation of the crime statistics 2021

ألمانيا... مشروع قرار لمنح الإقامة للصادر بحقهم منع ترحيل مؤقت 07.06.2022

الأجانب الصادر بحقهم قرار الترحيل مع وقف التنفيذ يمكنهم الحصول على حقّ الإقامة في ألمانيا، ولكن بشروط، وذلك وفقاً لخطط الداخلية الألمانية.

01.08.2019, Sachsen, Leipzig: Zwei Polizeibeamte begleiten als Escort einen Afghanen auf dem Flug von Leipzig nach Kabul in einem Charterflugzeug. 45 abgelehnte Asylbewerber wurden mit dem Sonderflug in Afghanistans Hauptstadt Kabul abgeschoben. (ACHTUNG: Ein Logo der Fluggesellschaft auf der Sitztasche rechts vor dem Polizisten, wurde als Bedingung zur Berichterstattung von Frontex unkenntlich gemacht; zu dpa-Story: Abschiebeflug nach Afghanistan) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

قانون تسوية الوضع- أمل تمنحه ألمانيا لطالبي اللجوء المرفوضين 17.07.2022

الحصول على عمل وإقامة، هو حلم كل طالب لجوء في ألمانيا. لكن هذا الحلم قد يتحول إلى كابوس لمن رفض طلب لجوئه. الحكومة الألمانية تمنح أملاً لطالبي اللجوء المرفوضين عبر مشروع قانون لتسوية أوضاعهم. فهل هذه الخطوة كافية؟